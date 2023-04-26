ترتيب الدوري الإسباني بعد هزيمة ريال مدريد أمام جيرونا

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وطن- تلقّى حامل اللقب السابق ريال مدريد خسارة قاسية أمام نظيره جيرونا، الثلاثاء، برباعية ثمينة مقابل هدفين، في منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وسجّل النجم الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس لاعب فريق جيرونا، سوبر هاتريك داخل شباك ريال مدريد، في الدقائق الـ12 والـ24 والـ46 والـ62.

مباراة ريال مدريد أمام جيرونا

كما أحرز ريال مدريد هدفَي تقليص فارق النتيجة في المباراة أمام المستضيف جيرونا، في الدقيقة الـ34 عن طريق فينيسيوس جونيور عند الدقيقة الـ34 ولوكاس فاسكيز في الدقيقة الـ85.

ورغم خسارة الفريق الملكي أمام جيرونا برباعية ثمينة، فإن الفريق كان مسيطراً على مستوى الاستحواذ على الكرة والتسديدات على المرمى طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 18 تسديدة والاستحواذ بنسبة 72%.

📺 ملخص رباعية جيرونا @GironaFC في مرمى ريال مدريد في أمسية تألق كاستيانوس بسوبر هاتريك#GironaRealMadrid 4-2 pic.twitter.com/jafKYMgKOh — LaLiga (@LaLigaArab) April 25, 2023

فيما وصل عدد تسديدات الفريق الفائز جيرونا إلى 13 تسديدة في المباراة، كما جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة 28%.

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كما سيلتقي فريق ريال مدريد في المواجهتين القادمتين، أمام ألمريا وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، قبيل مواجهة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا، ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ترتيب الدوري الإسباني

وجاء ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023، بعد هزيمة ريال مدريد أمام جيرونا برباعية ثمينة مقابل هدفين، لحساب الجولة الـ31 من منافسات الدوري الإسباني، كما يلي:

برشلونة 76 نقطة.

ريال مدريد 65 نقطة.

أتلتيكو مدريد 60 نقطة.

ريال سوسيداد 55 نقطة.

ريال بتيس 49 نقطة.

فياريال 47 نقطة.

أتلتيك بيلباو 46 نقطة.

أوساسونا 44 نقطة.

جيرونا 41 نقطة.

رايو فاليكانو 40 نقطة.

وستختتم منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بمواجهة أتلتيك بيلياو وإشبيلية القوية والمثيرة بين كلا الفريقين، الخميس.