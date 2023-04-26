الأربعاء, أبريل 26, 2023
الرئيسيةرياضةترتيب الدوري الإسباني بعد هزيمة ريال مدريد أمام جيرونا
رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد هزيمة ريال مدريد أمام جيرونا

منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
الدوري الإسباني watanserb.com
الدوري الإسباني
- Advertisement -

وطن- تلقّى حامل اللقب السابق ريال مدريد خسارة قاسية أمام نظيره جيرونا، الثلاثاء، برباعية ثمينة مقابل هدفين، في منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وسجّل النجم الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس لاعب فريق جيرونا، سوبر هاتريك داخل شباك ريال مدريد، في الدقائق الـ12 والـ24 والـ46 والـ62.

مباراة ريال مدريد أمام جيرونا

كما أحرز ريال مدريد هدفَي تقليص فارق النتيجة في المباراة أمام المستضيف جيرونا، في الدقيقة الـ34 عن طريق فينيسيوس جونيور عند الدقيقة الـ34 ولوكاس فاسكيز في الدقيقة الـ85.

ورغم خسارة الفريق الملكي أمام جيرونا برباعية ثمينة، فإن الفريق كان مسيطراً على مستوى الاستحواذ على الكرة والتسديدات على المرمى طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 18 تسديدة والاستحواذ بنسبة 72%.

فيما وصل عدد تسديدات الفريق الفائز جيرونا إلى 13 تسديدة في المباراة، كما جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة 28%.

- Advertisement -

كما سيلتقي فريق ريال مدريد في المواجهتين القادمتين، أمام ألمريا وريال سوسيداد في الدوري الإسباني، قبيل مواجهة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا، ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فالنتين كاستيلانوس
فالنتين كاستيلانوس

ترتيب الدوري الإسباني

وجاء ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023، بعد هزيمة ريال مدريد أمام جيرونا برباعية ثمينة مقابل هدفين، لحساب الجولة الـ31 من منافسات الدوري الإسباني، كما يلي:

برشلونة 76 نقطة.

ريال مدريد 65 نقطة.

أتلتيكو مدريد 60 نقطة.

ريال سوسيداد 55 نقطة.

ريال بتيس 49 نقطة.

فوز جيرونا على ريال مدريد
فوز جيرونا على ريال مدريد

فياريال 47 نقطة.

أتلتيك بيلباو 46 نقطة.

أوساسونا 44 نقطة.

جيرونا 41 نقطة.

رايو فاليكانو 40 نقطة.

وستختتم منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بمواجهة أتلتيك بيلياو وإشبيلية القوية والمثيرة بين كلا الفريقين، الخميس.

المصدروطن + ريال مدريد تويتر + جيرونا تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

كاستيلانوس يدخل تاريخ ريال مدريد بعد تسجيله سوبر هاتريك في شباكه (فيديو)

رياضة

موعد برشلونة ضد رايو فاليكانو والتشكيلة في الدوري الإسباني

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد جيرونا والتوقيت في الدوري الإسباني

رياضة

شرط قد يمنعُ مودريتش من تجديد عقده مع ريال مدريد

رياضة

مطلب ميسي من أجل العودة إلى نادي برشلونة

حياتنا

هبة عبوك تنتقم من أشرف حكيمي.. فيديو لقبلة غرامية مع مصمم إسباني يشعل مواقع التواصل (شاهد)

رياضة

نبأ سار لعشاق كريم بنزيما

رياضة

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

رياضة

السيتي يضرب موعداً نارياً مع الريال بعد إقصاء البايرن وقمة كروية بين ميلان والإنتر(فيديو)

رياضة

ردة فعل طفل لم يُصدق أنه صافح بنزيما (شاهد)

رياضة

ريال مدريد وميلان يتأهلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

رياضة

ريال مدريد يردّ على تصريحات لابورتا المثيرة للجدل بكلماتٍ قوية (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مسلحون سودانيون يقتلون لاجئا سوريا أمام زوجته وأطفاله بعد شجاعة لافتة

خبيرة تغذية تكشف عن 4 أطعمة متعفنة يمكن تناولها دون ضرر

كاستيلانوس يدخل تاريخ ريال مدريد بعد تسجيله سوبر هاتريك في شباكه (فيديو)

مريم حسين ترقص وتوزع النقود على “الطقاقات” بطريقة مهينة في حفل خاص بـ دبي! (فيديو)

موظفون في بلدية لبنانية يعتدون على شبان ظنوا أنهم سوريون وتفاصيل مؤلمة (فيديو)

دراسة جديدة تكشف عن وجود جزيئات بلاستيكية دقيقة في الدماغ بعد ساعتين فقط من ابتلاعها

فوضى السودان يدفع ثمنها المدنيون.. رحلات سوداوية وعرة للخروج من الخرطوم (تقرير)

دنيا بطمة تستعرض منحنيات جسدها بدقة في أكثر ملابسها جرأة! (فيديو)

مصر: 3 أشقاء يطلقون زوجاتهم في لحظة واحدة لعدم مساعدتهن والدتهم في الاستحمام

المغربية نسرين الراضي بإطلالة فاضحة وتتحدى: “سأفعل المزيد”!(شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC