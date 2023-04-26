الأربعاء, أبريل 26, 2023
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حياتنا

بكل وضوح.. فيديو يكشف أين تذهب الفضلات داخل حمام الطائرة؟

الفضلات داخل الحمامات على متن الطائرة لا تُفرغ في الهواء مباشرة، فهذا سيكون خطيراً وملوثاً للبيئة. بدلاً من ذلك تُشفط بواسطة نظام شفط قوي، ينقلها إلى خزان على متن الطائرة.

كتب فهمي الورغمي
تصريف الفضلات داخل حمام الطائرة watanserb.com
يتم تصريف الفضلات من خلال نظام تصريف متكامل داخل الطائرة
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وطن – إذا كنت تسافر بالطائرة، فقد تتساءل أين تذهب الفضلات داخل الحمامات على متن الطائرة؟ هل تفرغ في الهواء أو تخزن في خزانات؟ وكيف يتم التخلص منها بعد الهبوط؟ وهي تساؤلات يجيب عنها طيار مشهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أين تذهب الفضلات داخل الحمامات على متن الطائرة؟

حظي مقطع فيديو شاركه طيار، عبر تطبيق تيك توك ومنصة إنستغرام، بتفاعل واسع النطاق لأنه على ما يبدو أجاب عن الأسئلة المطروحة أعلاه بكل بساطة ووضوح.

حيث كشف الطيار الشاب عن آلية التخلص من النفايات على متن الطائرة، الأمر الذي جعل من المقطع الخاص به واحدا من أكثر الفيديوهات مشاهدة عبر تيك توك وإنستغرام في الفترة الأخيرة.

وحاول الطيار عبر حسابيه في تيك توك وإنستغرام (@flywithgarrrett) الإجابة عن هذه التساؤلات التي حيرت ركاب الخطوط الجوية منذ عقود.

 

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A post shared by Garrett Ray (@flywithgarrett)

وقال الطيار في الفيديو الذي شوهد 4.4 مليون مرة، إن الفضلات لا يتم رميها من الطائرة في الجو لتسقط إلى أسفل، بل على العكس تماماً.

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وأوضح أنه كلما استخدمنا دورة المياه على متن الطائرة، تمر المياه والمخلفات عبر السباكة إلى الجزء الخلفي من الطائرة والمقصورات حيث يقوم الطاقم الأرضي في الوجهة بإزالة كل هذه النفايات.

ففي طائرة 747 وهي مخصصة لرحلات الطيران الطويلة، يمكن شطف المراحيض أكثر من ألف مرة، مما ينتج عنه أكثر من 320 غالوناً من النفايات.

وترك فيديو الخبير الجوي الذي يتابعه أكثر من 500 ألف شخص بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في حالة المفاجأة، إذ كان معظهم يعتقد أن الفضلات يتم التخلص منها في الجو.

نظام تصريف متكامل داخل الطائرة

لا تقلق، فالفضلات لا تفرغ في الهواء مباشرة، فهذا سيكون خطيراً وملوثاً للبيئة. بدلاً من ذلك، تشفط الفضلات من الحمامات بواسطة نظام شفط قوي، وينقلها إلى خزان على متن الطائرة. هذا الخزان محكم الإغلاق ومعزول عن باقي أجزاء الطائرة، ويحتوي على مواد كيميائية تقتل البكتيريا وتمنع رائحة الفضلات من الانتشار.

لاحقاً، عندما تهبط الطائرة في المطار، يتم تفريغ خزان الفضلات بواسطة شاحنة خاصة تسمى “شاحنة التفريغ”. هذه الشاحنة توصل خرطوم إلى فتحة في جانب الطائرة، وتسحب الفضلات من الخزان بالشفط. ثم تنقل هذه الشاحنة الفضلات إلى محطة معالجة المياه العادمة في المطار، حيث يتم تنظيفها وإعادة استخدامها أو التخلص منها بشكل آمن.

إذن، يمكننا القول أن نظام التخلص من الفضلات في الطائرات هو نظام حديث وفعال وصديق للبيئة. ولا داعي للقلق عند استخدام الحمامات على متن الطائرة، فالأمر ليس بهذه البساطة كما يظنه البعض.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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