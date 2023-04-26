بكل وضوح.. فيديو يكشف أين تذهب الفضلات داخل حمام الطائرة؟

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وطن – إذا كنت تسافر بالطائرة، فقد تتساءل أين تذهب الفضلات داخل الحمامات على متن الطائرة؟ هل تفرغ في الهواء أو تخزن في خزانات؟ وكيف يتم التخلص منها بعد الهبوط؟ وهي تساؤلات يجيب عنها طيار مشهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أين تذهب الفضلات داخل الحمامات على متن الطائرة؟

حظي مقطع فيديو شاركه طيار، عبر تطبيق تيك توك ومنصة إنستغرام، بتفاعل واسع النطاق لأنه على ما يبدو أجاب عن الأسئلة المطروحة أعلاه بكل بساطة ووضوح.

حيث كشف الطيار الشاب عن آلية التخلص من النفايات على متن الطائرة، الأمر الذي جعل من المقطع الخاص به واحدا من أكثر الفيديوهات مشاهدة عبر تيك توك وإنستغرام في الفترة الأخيرة.

وحاول الطيار عبر حسابيه في تيك توك وإنستغرام (@flywithgarrrett) الإجابة عن هذه التساؤلات التي حيرت ركاب الخطوط الجوية منذ عقود.

View this post on Instagram A post shared by Garrett Ray (@flywithgarrett)

وقال الطيار في الفيديو الذي شوهد 4.4 مليون مرة، إن الفضلات لا يتم رميها من الطائرة في الجو لتسقط إلى أسفل، بل على العكس تماماً.

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وأوضح أنه كلما استخدمنا دورة المياه على متن الطائرة، تمر المياه والمخلفات عبر السباكة إلى الجزء الخلفي من الطائرة والمقصورات حيث يقوم الطاقم الأرضي في الوجهة بإزالة كل هذه النفايات.

ففي طائرة 747 وهي مخصصة لرحلات الطيران الطويلة، يمكن شطف المراحيض أكثر من ألف مرة، مما ينتج عنه أكثر من 320 غالوناً من النفايات.

وترك فيديو الخبير الجوي الذي يتابعه أكثر من 500 ألف شخص بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في حالة المفاجأة، إذ كان معظهم يعتقد أن الفضلات يتم التخلص منها في الجو.

نظام تصريف متكامل داخل الطائرة

لا تقلق، فالفضلات لا تفرغ في الهواء مباشرة، فهذا سيكون خطيراً وملوثاً للبيئة. بدلاً من ذلك، تشفط الفضلات من الحمامات بواسطة نظام شفط قوي، وينقلها إلى خزان على متن الطائرة. هذا الخزان محكم الإغلاق ومعزول عن باقي أجزاء الطائرة، ويحتوي على مواد كيميائية تقتل البكتيريا وتمنع رائحة الفضلات من الانتشار.

لاحقاً، عندما تهبط الطائرة في المطار، يتم تفريغ خزان الفضلات بواسطة شاحنة خاصة تسمى “شاحنة التفريغ”. هذه الشاحنة توصل خرطوم إلى فتحة في جانب الطائرة، وتسحب الفضلات من الخزان بالشفط. ثم تنقل هذه الشاحنة الفضلات إلى محطة معالجة المياه العادمة في المطار، حيث يتم تنظيفها وإعادة استخدامها أو التخلص منها بشكل آمن.

إذن، يمكننا القول أن نظام التخلص من الفضلات في الطائرات هو نظام حديث وفعال وصديق للبيئة. ولا داعي للقلق عند استخدام الحمامات على متن الطائرة، فالأمر ليس بهذه البساطة كما يظنه البعض.