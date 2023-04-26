بعد خسارة نصف نهائي الكأس.. رونالدو خيب آمال مشجعي النصر وغارق في المشكلات (تقرير)

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وطن- خسر نادي النصر السعودي، أمام نادي الوحدة في نصف نهائي كأس الملك، ما زاد من مشكلات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ انتقاله إلى المملكة.

وخسر النصر بنتيجة 1-0 على يد الوحدة، وكانت الخسارة مدمرة بشكل خاص للنصر لأن الوحدة خاض آخر 40 دقيقة من المباراة منقوصا من أحد لاعبيه بسبب بطاقة حمراء حصل عليها.

وانضم رونالدو إلى نادي النصر في ديسمبر الماضي، في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون دولار.

وتوقيع رونالدو مع النصر جعله أكبر لاعب حتى الآن ينضم إلى الدوري السعودي للمحترفين، وساد حماس كبير في المملكة العربية السعودية ومنظومة كرة القدم في الشرق الأوسط بعد هذه الخطوة، وفق تقرير لموقع “المونيتور“.

ومع ذلك ، تميزت فترة رونالدو في المملكة العربية السعودية بخيبة الأمل حتى الآن. وكان الفريق، الذي يحتل المركز الثاني حاليًا في الدوري السعودي للمحترفين، يتوقع أن يفوز بالألقاب مع رونالدو ، لكن النصر خسر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في يناير الماضي وخرج الآن من كأس الملك أيضًا.

وشعر كثير من الجماهير بخيبة أمل رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الخسارة ، مشيرين إلى أن الفترة التي قضاها مع يوفنتوس ومانشستر يونايتد انتهت أيضا بشكل مخيب للآمال.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أقال النصر مدربه رودي جارسيا بعد تعادله 0-0 مع الفيحاء. وبدا رونالدو غاضبا بشكل واضح بعد المباراة.

سابقة رونالدو

وتولى جارسيا منصب المدير الفني منذ يونيو من العام الماضي. هناك سابقة مهمة لإقالة مدربي رونالدو. تم طرد أربعة من مدربي النجم البرتغالي خلال فترات عمله مع يوفنتوس ومانشستر يونايتد بين عامي 2018 و 2022. كما أقيل ريال مدريد العديد من المدربين عندما لعب رونالدو مع النادي الإسباني الشهير.

مشكلات رونالدو

وكانت هناك خلافات أخرى خلال فترة رونالدو القصيرة في المملكة. في الأسبوع الماضي ، وجه إيماءة غير لائقة، تجاه المشجعين المنافسين أثناء خروجه من الملعب. وغردت الباحثة القانونية السعودية نوف بنت أحمد بأن رونالدو مذنب بارتكاب مخالفات علنية وهددت بإبلاغ النيابة عنه.

كان هناك أيضًا جدل حول ما إذا كان رونالدو يمكن أن يعيش مع شريكته غير المتزوج منها (جورجينا) في المملكة العربية السعودية. تمنع المملكة الأزواج غير المتزوجين من العيش معًا ، لكن السلطات لا تطبق القانون دائمًا على الأجانب.