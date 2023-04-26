الأربعاء, أبريل 26, 2023
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اقتصاد

انهيار أحد أضخم بنوك أمريكا التجارية.. فيرست ريبابليك يخسر 100 مليار من ودائعه

انخفضت أسهم البنك بنسبة 22% وفقًا للتقرير المالي للبنك وبيانات التداول

كتب خالد السعدي
فيرست ريبابليك watanserb.com
فيرست ريبابليك
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وطن- خسر بنك فيرست ريبابليك الأمريكي، أكثر من 100 مليار وديعة في الربع الأول من هذا العام، وانخفضت أسهم البنك بنسبة 22%، وفقًا للتقرير المالي للبنك وبيانات التداول.

وانخفضت ودائع البنك إلى 104.47 مليار دولار من 176.43 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2022، مع تلقي المقرض 30 مليار دولار إضافية في شكل ودائع تراكمية من عمالقة البنوك الأمريكية، بما في ذلك البنوك Bank of America ،Citigroup” JPMorgan ،Wells Fargo”..

وقال تقرير لشبكة “cnn“، إن بنك فيرست ريبابليك انخفض في ختام تعاملات يوم الثلاثاء، مسجلاً مستوى قياسيًا منخفضًا جديدًا، بعد أن أعلن البنك المحاصر في وقت متأخر من يوم الاثنين أن إجمالي ودائعه انخفض بنسبة 41٪ في الربع الأول ، إلى 104.5 مليار دولار.

وذكر البنك أنه شهد انخفاضًا حادًا في نشاط الودائع بعد انهيار بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر الشهر الماضي ، لكن هذا النشاط بدأ في الاستقرار في نهاية مارس وظل ثابتًا منذ ذلك الحين.

وصرح الرئيس التنفيذي مايكل روفلر في المكالمة: “لقد شهدنا تدفقات غير مسبوقة من الودائع”، لكنه أضاف أن نشاط الودائع شهد تعادلاً منذ نهاية مارس، وقال: “بلغ إجمالي الودائع 102.7 مليار دولار اعتبارًا من 21 أبريل 2023 ، بانخفاض 1.7٪ فقط عن 31 مارس 2023″، وأوضح أن هذا الانخفاض الضئيل يعكس على الأرجح مدفوعات الضرائب الموسمية للعملاء.

واستمرت المكالمة حوالي 13 دقيقة ولم يرد روفلر على أي أسئلة من المستثمرين أو وسائل الإعلام.

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وذكر بنك فيرست ريبابليك أحد أضخم بنوك أمريكا التجارية، أن الإيرادات على أساس سنوي انخفضت بنسبة 13.4%، وانخفض صافي دخل الفائدة ، أي الأموال التي يجنيها البنك من فرض فائدة على القروض التي يقدمها مطروحًا منها الفائدة التي يتعين عليهم دفعها للمودعين وغيرهم من المقرضين ، بنسبة 19.4%.

فيرست ريبابليك يخسر 100 مليار من ودائعه
فيرست ريبابليك يخسر 100 مليار من ودائعه

أبلغ البنك عن ربحية السهم 1.23 دولار ، أعلى من توقعات المحللين البالغة 0.85 دولار للسهم ، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

وأوضح البنك، في بيان بخصوص الأرباح، يوم الاثنين، أنها “تتخذ إجراءات لتعزيز أعمالها وإعادة هيكلة ميزانيتها العمومية”.

ويمكن أن يكون أحد هذه الخيارات هو بيع الأصول، وذكرت بلومبرج يوم الثلاثاء، أن المقرض يتطلع إلى بيع ما يصل إلى 100 مليار دولار من قروضه وأوراقه المالية في محاولة لموازنة دفاتره.

وعندما اندلعت الأزمة المصرفية، كان حوالي ثلثي ودائع فيرست ريبابليك غير مؤمنة لدى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع. هذا أقل من 94٪ في Silicon Valley Bank – ولكن في نهاية العام الماضي ، كان البنك لديه نسبة عالية بشكل استثنائي تبلغ 111٪ للقروض والاستثمارات طويلة الأجل إلى الودائع ، وفقًا لـ S&P Global – مما يعني أنها أقرضت واستثمرت أموال أكثر مما لديه في الودائع.

ويقع البنك في قلب الفوضى المصرفية الإقليمية المستمرة ، وكان المستثمرون يبحثون، على وجه الخصوص ، عن أي علامة على أزمة السيولة – عندما لا يتوفر لدى البنوك السيولة النقدية الكافية لتلبية مطالب السحب وسداد الديون.

المصدرشبكة cnn، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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