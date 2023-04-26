النهر الأحمر في كوسكو..ظاهرة طبيعية نادرة لن تصدق وجودها (صور)

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وطن- هناك ظواهر طبيعية خلابة تعد محط أنظار عشاق السفر والترحال، الذي يقطعون آلاف الأميال للتمتع بها.

النهر الأحمر

ويعد النهر الأحمر الدموي الموجود في مدينة كوسكو في بيرو، من بين أكثر المناظر الطبيعية الخلابة حول العالم التي يمكنك زيارتها.

حسب موقع odditycentral، يقع هذا المكان، الذي يجذب أعداد كبيرة من الزوار، على بعد حوالي 100 كيلومتر من مدينة كوسكو، بالقرب من جبل Palcoyo Rainbow الشهير.

يُعرف كذلك باسم Palquella Pucamayu من قبل السكان المحليين.

يمتد اللون الأحمر فقط لمسافة 5 كيلومترات قبل أن يختلط مع الأماكن الأخرى والأنهار الصغيرة في المنطقة.

أفضل وقت لزيارته

ويعد أفضل وقت لرؤية النهر الأحمر هو خلال موسم الأمطار تحديدًا خلال شهري (ديسمبر – أبريل)، لأن لون الماء يتأثر بشكل مباشر بمستوى هطول الأمطار.

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بالنسبة لبقية الأشهر، يكون للنهر الأحمر Palquella Pucamayu لونًا بنيًا. ولكن خلال موسم الأمطار، يتم نقل كميات كبيرة من التربة الغنية بأكسيد الحديد من الجبال وتلوين المياه باللون الأحمر الفاتح.

حقيقة أم خيال؟

انتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو لهذا النهر عبر الكثير من المواقع والإنترنت، وأثارت الكثير من التساؤلات للمواطنين والسائحين.

وعلى الرغم من أنها ظاهرة موثقة جيدًا، لا يزال الكثيرون يشكون في وجود هذا النهر الفريد.

وأشار بعض الأشخاص إلى أنه يمكن استخدام برامج مثل الفوتوشوب وتطبيقات تحرير الصور والفيديوهات الأخرى الأكثر قوة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مثل هذا الوهم الذي يشبه العالم الآخر.