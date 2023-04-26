النصر السعودي ممنوعٌ من إبرام أي من الصفقات هذا الصيف والسبب فيتوريا

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وطن- حرم نادي النصر السعودي من إبرام أي من الصفقات القوية في سوق الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تدعيم صفوفه الموسم القادم، بسبب المستحقات التي يطالبها المدرب البرتغالي روي فيتوريا والمتأخرة على النادي في سدادها.

وقال أحمد الشيخي المختص في لوائح وقوانين كرة القدم السعودية، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” انضم النصر لقائمة الأندية السعودية الممنوعة من التسجيل بسبب عدم الالتزام، وذلك لعدم دفع المبالغ المحكوم بها للسيد فيتوريا ومساعديه رغم انتهاء المهلة المحددة، لينضم النادي لأندية أخرى الاتحاد والأهلي والشباب”.

النصر السعودي ممنوع من إبرام الصفقات هذا الصيف

وتابع السعودي الشيخي، ” قرارات المنع هذه ليست في صالح الكرة السعودية، وعلى وجه الخصوص عندما تتعدد بالشكل الذي نشاهده حالياً، كما وبغض النظر عن كون هذه العقوبات ترفع بعد سدادها”.

🚨 خاص وعاجل: – انضم #النصر لقائمة الأندية السعودية الممنوعة من التسجيل بسبب عدم الالتزام؛ وذلك لعدم دفع المبالغ المحكوم بها للسيد #فيتوريا ومساعديه رغم انتهاء المهلة المحددة، لينضم النصر لأندية أخرى من ضمنها الاتحاد والأهلي والشباب… – قرارات المنع هذه ليست لصالح الكرة… pic.twitter.com/n2qRa84umK — أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) April 25, 2023

وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي لمنتخب مصر (الفراعنة)، قد تولى مهمة تدريب نادي النصر السعودي. خلال الفترة ما بين عامي 2019-2020، قبل انتقاله إلى تدريب سبارتاك موسكو، ثم توليه في عام 2022 تدريب المنتخب المصري.

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النصر السعودي والموسم الصفري

ويقترب فريق النصر تحت قيادة رونالدو الذي انضم إلى صفوف النادي في الميركاتو الشتوي الماضي، من الخروج هذا الموسم دون التتويج بأي من الألقاب والبطولات المحلية، عد توديعه كأس السوبر والملك السعودي، فقدانه صدارة الدوري السعودي (روشن).

كما وسيلتقي النصر أمام الرائد، الجمعة، في منافسات الجولة ال25 من الدوري السعودي الممتاز (روشن) لكرة القدم.

ويحتل فريق النصر (العالمي)، وصافة ترتيب الدوري السعودي (روشن). برصيد 53 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر اتحاد جدة برصيد 56 نقطة لهذا الموسم.