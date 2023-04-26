الأربعاء, أبريل 26, 2023
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رياضة

النصر السعودي ممنوعٌ من إبرام أي من الصفقات هذا الصيف والسبب فيتوريا

البرتغالي فيتوريا قد يحرم النصر السعودي من تسجيل أي من الصفقات هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
النصر قد يحرم من تسجيل الصفقات هذا الصيف watanserb.com
النصر قد يحرم من تسجيل الصفقات هذا الصيف
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وطن- حرم نادي النصر السعودي من إبرام أي من الصفقات القوية في سوق الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تدعيم صفوفه الموسم القادم، بسبب المستحقات التي يطالبها المدرب البرتغالي روي فيتوريا والمتأخرة على النادي في سدادها.

وقال أحمد الشيخي المختص في لوائح وقوانين كرة القدم السعودية، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” انضم النصر لقائمة الأندية السعودية الممنوعة من التسجيل بسبب عدم الالتزام، وذلك لعدم دفع المبالغ المحكوم بها للسيد فيتوريا ومساعديه رغم انتهاء المهلة المحددة، لينضم النادي لأندية أخرى الاتحاد والأهلي والشباب”.

مدرب النصر السابق فيتوريا
مدرب النصر السابق فيتوريا

النصر السعودي ممنوع من إبرام الصفقات هذا الصيف

وتابع السعودي الشيخي، ” قرارات المنع هذه ليست في صالح الكرة السعودية، وعلى وجه الخصوص عندما تتعدد بالشكل الذي نشاهده حالياً، كما وبغض النظر عن كون هذه العقوبات ترفع بعد سدادها”.

وكان المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي لمنتخب مصر (الفراعنة)، قد تولى مهمة تدريب نادي النصر السعودي. خلال الفترة ما بين عامي 2019-2020، قبل انتقاله إلى تدريب سبارتاك موسكو، ثم توليه في عام 2022 تدريب المنتخب المصري.

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النصر السعودي والموسم الصفري

ويقترب فريق النصر تحت قيادة رونالدو الذي انضم إلى صفوف النادي في الميركاتو الشتوي الماضي، من الخروج هذا الموسم دون التتويج بأي من الألقاب والبطولات المحلية، عد توديعه كأس السوبر والملك السعودي، فقدانه صدارة الدوري السعودي (روشن).

النصر السعودي
النصر السعودي

كما وسيلتقي النصر أمام الرائد، الجمعة، في منافسات الجولة ال25 من الدوري السعودي الممتاز (روشن) لكرة القدم.

ويحتل فريق النصر (العالمي)، وصافة ترتيب الدوري السعودي (روشن). برصيد 53 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر اتحاد جدة برصيد 56 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + أحمد الشيخي تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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