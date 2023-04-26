أخطاء شائعة يجب تجنبها عند تنظيف النوافذ

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وطن- فصل الربيع هو أفضل موسم لتنظيف النوافذ، قبل بدء موسم الصيف مباشرة. وقد شارك أحد الخبراء أهم النصائح التي يجب إتباعها عند تنظيف النوافذ فضلاََ عن الأخطاء التي يجب تجنبها.

من المهم للغاية تنظيف النوافذ على مدار العام بسبب تراكم الأوساخ عليها مما يجعلها تبدو متسخة للغاية.



وقد أوضح خبراء الديكور الداخلي في Conservatory Blinds 4 Less أنه يجب تنظيفها على الأقل مرة أو مرتين في السنة حسب المكان الذي تسكن فيه.



وأضافوا:“قد تحتاج إلى تنظيفها أكثر إذا كنت تعيش بالقرب من البحر، أو إذا كنت تعيش في مدينة قريبة من الطرق المزدحمة.”

أخطاء شائعة

لكن هناك بعض “الأخطاء الشائعة” التي يجب تجنبها عندما يتعلق الأمر بتنظيف النوافذ، وفقًا لهؤلاء الخبراء.



في الأول، ينصح المحترفون بعدم ارتداء المجوهرات عند التنظيف لأن ذلك قد يؤدي في الواقع إلى خدش الزجاج، لذا تأكد من نزع كل الأساور والخواتم قبل بدء تنظيفها.



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وأضافوا: “لا ترش المنتج مباشرة على الأوساخ والغبار. ينتج عن هذا تلطخ الأوساخ حولها، مما يؤدي إلى مزيد من الفوضى بدلاً من القضاء عليها.”

كما حذروا كذلك قائلين:”لا تستخدم أيضًا قطعة قماش متسخة مستعملة للتنظيف لأن ذلك قد يجعلها تبدو أكثر اتساخًا.”

استخدم دائمًا قطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة عند التنظيف.



كما نصح الخبراء بعدم استخدام منتج تنظيف حراري يعتمد على الأمونيا أو مادة كيميائية لتنظيف داخل وخارج النوافذ، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في مخاطر صحية إذا تم استنشاقها. كما أوصى الخبراء بتنظيف النوافذ في يوم غائم.



وأضافوا:”امسح أي أوساخ من إطار النافذة بقطعة قماش جافة ونظيفة أو أزلها بالمكنسة الكهربائية قبل التنظيف.”

كما أوصوا كذلك باستخدام الماء والصابون أو أحد منتجات التنظيف المتخصصة اللطيفة لمسح النوافذ مع الحرص على التنظيف من أعلى إلى أسفل لتجنب القطرات غير النظيفة.

وبمجرد أن تجف، امسح زجاج النافذة لإزالة أي أوساخ أو غبار، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.