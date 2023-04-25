هند القحطاني تفعل هذا الأمر لأول مرة في حياتها: “اللهم تقبل” (فيديو)

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وطن- وثقت مشهورة سناب شات، السعودية هند القحطاني، المقيمة في ولاية سنتياغو بأمريكا، في مقطع فيديو شاركته مع متابعيها أداءها صلاة العيد بأحد المساجد القريبة منها، موضحة أنها تصلي العيد لأول مرة في حياتها، على حد قولها.

هند القحطاني بالحجاب يوم العيد

في يوم العيد السعيد، توجهت هند القحطاني، المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المسجد لأداء صلاة العيد لأول مرة في حياتها.

وقد ظهرت هند بالحجاب والعباءة السوداء، وهي تمشي بخشوع وتواضع إلى جانب أخريات من المصليات.

وقد أثارت القحطاني دهشة وإعجاب متابعيها وجمهورها، الذين رأوا في تصرفها تغييراً ملحوظاً في شخصيتها وأسلوب حياتها.

وظهرت هند القحطاني خلال مقطع فيديو متداول وهي تقود السيارة وترتدي عباءة وتغطي جزء من شعرها بالحجاب، في مشهد أثار استحسان متابعيها.

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وخلال الفيديو دار حديث بين هند القحطاني وصديقتها العراقية التي تجلس على المقعد المجاور لها في السيارة، وقالت هند: ”صدقيني في حياتي ما صليت العيد، حتى في السعودية، ما أدري كيف صلاة العيد، علميني”.

لترد عليها صديقتها قائلة: ”صلاة العيد ركعتين، صلاة عادية”.

وتوجهت القحطاني بالحديث لمتابعيها قائلة ”قبل زواجي، كان أهلي يمنعون الصلاة برا البيت، وبعد زواجي كنت مشغولة كل عيد أطبخ وأسوي سفرة”، واختتمت حديثها بقولها ”صدق مبسوطة إني بروح أصلي”.

مفاجأة هند القحطاني بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

في مفاجأة غير متوقعة، ظهرت هند القحطاني، المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالحجاب والعباءة أثناء ذهابها لصلاة العيد لأول مرة في حياتها.

ونشرت هند القحطاني على حسابها في تطبيق سناب شات مقطع فيديو، وثق لحظة خروجها من منزلها وركوبها سيارتها رفقة صديقتها متجهة إلى أحد المساجد المجاورة لها.

وعلقت هند القحطاني على الفيديو قائلة: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، هذه أول مرة أصلي صلاة العيد في حياتي، وأول مرة ألبس حجاب وعباءة، فأنا أريد تغيير حياتي للأفضل، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال”.

وأثارت هند القحطاني جدلاً واسعاً بين متابعيها ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما هنأها البعض على قرارها ودعوها إلى الثبات على طريق الإسلام، اعتبر آخرون أن هذه مجرد حيلة منها للترويج لنفسها وجذب المزيد من المشاهدين.

وقال بعض المعلقين إن هند القحطاني تستغل المناسبات الدينية لإثارة الجدل والانتباه، وأنها لم تظهر بالحجاب والعباءة إلا في يوم العيد، دون أن تبدي نية صادقة للتغيير.

ولم ترد هند القحطاني على التعليقات التي وجهت إليها، واكتفت بمشاركة جمهورها بعض الصور من داخل المسجد.

حيث ظهرت بابتسامة عريضة ووجه مشرق، كما نشرت هند القحطاني بعض المقولات الدينية التي تحث على التوبة والاستغفار، مؤكدة أنها تشعر بالسعادة والرضا.

هند القحطاني تلبس الحجاب وتصلي صلاة العيد لأول مره بمشاعر الفرح وزاد ابتهاجها لما التقت بسعوديات بالمصلى 🥹♥️ pic.twitter.com/VbLBItwGEl — ﺷـﺪں الصحفيه (@4SHDN) April 21, 2023

وتعتبر هند القحطاني من أبرز المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث تمتلك حسابات في سناب شات وانستغرام، يتابعها فيها الملايين.

وتشتهر هند القحطاني بإثارة الجدل بسبب طرحها لموضوعات جريئة بالنسبة للمجتمع المحافظ إلى حد ما.