الثلاثاء, أبريل 25, 2023
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حياتنا

هند القحطاني تفعل هذا الأمر لأول مرة في حياتها: “اللهم تقبل” (فيديو)

نشرت هند القحطاني على حسابها في تطبيق سناب شات مقطع فيديو، وثق لحظة خروجها من منزلها وركوبها سيارتها رفقة صديقتها متجهتين إلى أحد المساجد لأداء صلاة العيد

كتب فهمي الورغمي
هند القحطاني بالحجاب في العيد watanserb.com
هند القحطاني
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وطن- وثقت مشهورة سناب شات، السعودية هند القحطاني، المقيمة في ولاية سنتياغو بأمريكا، في مقطع فيديو شاركته مع متابعيها أداءها صلاة العيد بأحد المساجد القريبة منها، موضحة أنها تصلي العيد لأول مرة في حياتها، على حد قولها.

هند القحطاني بالحجاب يوم العيد

في يوم العيد السعيد، توجهت هند القحطاني، المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المسجد لأداء صلاة العيد لأول مرة في حياتها.

وقد ظهرت هند بالحجاب والعباءة السوداء، وهي تمشي بخشوع وتواضع إلى جانب أخريات من المصليات.

وقد أثارت القحطاني دهشة وإعجاب متابعيها وجمهورها، الذين رأوا في تصرفها تغييراً ملحوظاً في شخصيتها وأسلوب حياتها.

هند القحطاني بالحجاب يوم العيد
هند القحطاني بالحجاب يوم العيد

وظهرت هند القحطاني خلال مقطع فيديو متداول وهي تقود السيارة وترتدي عباءة وتغطي جزء من شعرها بالحجاب، في مشهد أثار استحسان متابعيها.

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وخلال الفيديو دار حديث بين هند القحطاني وصديقتها العراقية التي تجلس على المقعد المجاور لها في السيارة، وقالت هند: ”صدقيني في حياتي ما صليت العيد، حتى في السعودية، ما أدري كيف صلاة العيد، علميني”.

لترد عليها صديقتها قائلة: ”صلاة العيد ركعتين، صلاة عادية”.

وتوجهت القحطاني بالحديث لمتابعيها قائلة ”قبل زواجي، كان أهلي يمنعون الصلاة برا البيت، وبعد زواجي كنت مشغولة كل عيد أطبخ وأسوي سفرة”، واختتمت حديثها بقولها ”صدق مبسوطة إني بروح أصلي”.

مفاجأة هند القحطاني بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

في مفاجأة غير متوقعة، ظهرت هند القحطاني، المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالحجاب والعباءة أثناء ذهابها لصلاة العيد لأول مرة في حياتها.

ونشرت هند القحطاني على حسابها في تطبيق سناب شات مقطع فيديو، وثق لحظة خروجها من منزلها وركوبها سيارتها رفقة صديقتها متجهة إلى أحد المساجد المجاورة لها.

وعلقت هند القحطاني على الفيديو قائلة: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، هذه أول مرة أصلي صلاة العيد في حياتي، وأول مرة ألبس حجاب وعباءة، فأنا أريد تغيير حياتي للأفضل، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال”.

وأثارت هند القحطاني جدلاً واسعاً بين متابعيها ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما هنأها البعض على قرارها ودعوها إلى الثبات على طريق الإسلام، اعتبر آخرون أن هذه مجرد حيلة منها للترويج لنفسها وجذب المزيد من المشاهدين.

وقال بعض المعلقين إن هند القحطاني تستغل المناسبات الدينية لإثارة الجدل والانتباه، وأنها لم تظهر بالحجاب والعباءة إلا في يوم العيد، دون أن تبدي نية صادقة للتغيير.

ولم ترد هند القحطاني على التعليقات التي وجهت إليها، واكتفت بمشاركة جمهورها بعض الصور من داخل المسجد.

حيث ظهرت بابتسامة عريضة ووجه مشرق، كما نشرت هند القحطاني بعض المقولات الدينية التي تحث على التوبة والاستغفار، مؤكدة أنها تشعر بالسعادة والرضا.

وتعتبر هند القحطاني من أبرز المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث تمتلك حسابات في سناب شات وانستغرام، يتابعها فيها الملايين.

وتشتهر هند القحطاني بإثارة الجدل بسبب طرحها لموضوعات جريئة بالنسبة للمجتمع المحافظ إلى حد ما.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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