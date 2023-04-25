الثلاثاء, أبريل 25, 2023
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الهدهد

هندوس ينتهكون حرمة عائلة مسلمة في الهند وتصرف صادم من الشرطة (فيديو)

المسلمون في الهند يتعرضون لاعتداءات مستمرة من قبل الهندوس

كتب خالد السعدي
اعتداء على عائلة مسلمة في الهند watanserb.com
الشرطة الهندية اعتداء على عائلة مسلمة في الهند
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وطن- وثّق مقطع فيديو، انتشر على موقع تويتر، اعتداء مجموعة من الهندوس على عائلة مسلمة في الهند، للاشتباه في طبخها لحم البقر، وذلك في ولاية البنجاب شمالي البلاد.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة انتهاك حرمة المنزل من قِبل مجموعة الهندوس، وكان لافتا إلى قوات الشرطة كانت بصحبة العناصر المعتدية.

وبعد سلسلة من المناقشات مع العائلة المسلمة، جرى اعتقال ثلاثة أشخاص منها من قِبل قوات الشرطة، التي صادرت بدورها إناء الطبخ المشتبه به.

هجمات على المشتبه بذبحهم أبقاراً

وتتكرر الهجمات على مَن يشتبه في أنهم يذبحون أبقاراً للحصول على لحومها أو جلودها، ومعظمهم من الأقلية المسلمة أو أبناء الطبقات الدنيا وفقًا للنظام الطبقي القديم في المجتمع الهندي.

وتطالب جماعات هندوسية متطرفة بحظر كامل لذبح الأبقار في عموم الهند، وبدأت مجموعات منها -نصبت نفسها حارسة للأبقار- في تطبيق القانون بنفسها منذ وصول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية إلى السلطة في عام 2014.

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وقبل أسابيع، قُبض على 3 أشخاص في ولاية بيهار في شرق الهند على صلة بمقتل رجل مسلم، للاشتباه في حيازته لحم بقر، بحسب ما قال مسؤول في الشرطة الهندية.

وقُتل نسيم قرشي (56 عامًا)، بهجوم من قبل مجموعة هندية، بزعم أنه يحمل لحم بقر، وتقيّد حكومات هندية محلية بيع لحم البقر واستهلاكه في بعض أنحاء البلاد.

عدد المسلمين في الهند

ويعيش في الهند نحو 200 مليون مسلم، يمثّلون نحو 14% من تعداد السكان.

وتواجه حكومة ناريندرا مودي اتهامات باضطهاد المسلمين في الهند وممارسة التمييز في حقهم بعد سلسلة من الأحداث التي استهدفتهم.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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