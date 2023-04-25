الثلاثاء, أبريل 25, 2023
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هبة عبوك تغطي صدرها بفوطة فقط ورسالة مبطنة لـ حكيمي عن الحب! (فيديو)

طالب فريق هبة القانوني 10 ملايين يورو لتسوية الطلاق بينها وبين حكيمي بينما يُعرض عليها مليونانِ فقط

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك تغطي صدرها بفوطة فقط ورسالة مبطنة لـ حكيمي عن الحب! (فيديو) watanserb.com
هبة عبوك
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وطن– استعادت الفنانة الإسبانية هبة عبوك، نشاطها بشكل كامل، رغم عدم انتهاء أزمتها مع أشرف حكيمي.

مساج للوجه

وفاجأت هبة عبوك متابعيها عبر “انستجرام“، بفيديو وهي تخضع لمساج لبشرة وجهها.

وكانت الممثلة التونسية الأصل، تضع مادة على وجهها بينما تقوم الأخصائية بتدليكه.

أما الملفت للنظر، هو أنا هبة عبوك كانت عارية ترتدي فوطة فقط .

كما كان اختيار (التي لا تزال زوجة أشرف حكيمي)، للأغنية دقيقاً.

سنقع في الحب

فوضعت أغنية lets take it nice and easy للفنان  فرانك سيناترا، والتي تقول كلماتها: ” لنأخذ الأمر بشكل لطيف وسهل.. سيكون الأمر سهلاً للغاية.. لكي نقع في الحب.. حبيبي لماذا أنت مستعجل؟ استرخ ولا تقلق.. سنقع في الحب”.

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كما ظهرت هبة عبوك بفيديو آخر، وهي مع أطفالها أمين ونعيم وعلقت: “أفضل طريقة لتبدأ أسبوعك.. مع أطفالي.. حب لا مشروط”.

هذا وقد طالب فريق هبة القانوني 10 ملايين يورو، لتسوية الطلاق بينها وبين حكيمي، بينما يُعرض عليها مليونانِ فقط.

10 مليون يورو

وذكرت صحيفة La Vanguardia، أنّ الممثلة قررت رفع دعوًى قضائية ضد زوجها السابق بتهمة الاحتيال وسوء إدارة أصول الزوجية. كما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

من جانبها، تحدثت والدة اللاعب عن الأمر، وقالت: “لم يبلغني ابني بتحويل ثروته. إذا اتخذ أي إجراء لحماية نفسه، فلا علم لي بذلك”.

وتساءلت: “ما المشكلة إذا كانت الأخبار صحيحة؟”. وقالت مهاجِمةً هبة عبوك: “إذا لم يفعل ابني هذا فلن يتمكن من التخلص من تلك المرأة”، في إشارة إلى هبة عبوك وتلك التقارير.

حكيمي والأيتام

أما حكيمي، فقد سافر إلى المغرب خلال عيد الفطر لقضاء بعض الوقت مع الأيتام من جمعية باب الريان.

ونشر أشرف حكيمي عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر“، صوراً له خلال زيارته للجمعية ورسمه البسمة على وجوه الأطفال الأيتام خلال العيد.

وعلّق عليها بالقول: “سعيد لقضاء عيد الفطر مع عائلة باب ريان! يا له من إلهام لرؤية الفرح على وجوه الأطفال”.

كما شوهد “حكيمي” في مقطع فيديو تداوله ناشطون على “تويتر”، وهو يتفاعل ويلعب مع الأطفال، فيما ظهروا وهم يغنون ألحاناً مغربية جميلة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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