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هادلي غامبل تحرش بها مديرها وتفاصيل صادمة.. مذيعة الرؤساء التي أغرت بوتين

الإعلامية الأمريكية هادلي غامبل اتهمت الرئيس التنفيذي لـ"أن بي سي يونيفرسال"، جيف شِل بالتحرّش والتمييز الجنسي ضدها

كتب فهمي الورغمي
هادلي غامبل تحرش بها مديرها وتفاصيل صادمة.. مذيعة الرؤساء التي أغرت بوتين watanserb.com
هادلي غامبل وبوتين
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وطن- وجهت المُذيعة والمراسلة الدولية في قناة “سي أن بي سي” الأمريكية، هادلي غامبل، تهمة التحرش والتمييز الجنسي، ضد الرئيسَ التنفيذيَ لـ”أن بي سي يونيفرسال”، جيف شِل.

هادلي غامبل تتهم مديرها بالتحرش والتمييز الجنسي

وذكر تقرير لصحيفة NBC أن “أن بي سي يونيفرسال“، وهي الشركة الأم للشبكة الإخبارية “كومكاست”، قد قررت إقالة شِل من منصبه بشكل فوريّ بعد تحقيق بشأن “سلوك غير لائق”.

وفي حين لم تحدّد كيف انتهك شل السياسة الداخلية بتصرّف غير لائق، قالت القناة في بيان منفصل إن شل كانت تربطه “علاقة غير لائقة مع امرأة في الشركة”، حسب ” أن بي سي”.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنّ ادّعاءات هادلي غامبل تذهب إلى أبعد من هذا الوصف، إذ أوضحت محاميتها سوزان ماكي بأن “التحقيق مع شل نشأ عن شكوى من موكّلتي بالتحرّش والتمييز الجنسيّ”.

ونوهت ماكي في سياق حديثها إلى أنه “من المخيّب للآمال الإفصاح عن اسم موكلتي وانتهاك خصوصيتها”.

هذا ولم تردّ كومكاست” على الفور على “أن بي سي”، وكذلك فعل “شل”، الذي لم يردّ على رسالة “أن بي سي” فوراً، لكنه اعتذر الأحد إلى الشركة والموظفين، بحسب قولهما.

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من هي هادلي غامبل؟

هادلي غامبل هي صحفية مخضرمة انضمت لقناة CNBC منذ عام 2010.

عملت كمذيعة للقناة الأمريكية في دبي، وهي صاحبة مسيرة مهنية حافلة حيث أجرت مقابلات مع (البابا فرانسيس والملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت بيل جيتس، والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الناتو ينس ستولتنبرغ.)

قبل رحيلها عن شركة شل، اشتهرت غامبل بكونها واحدة من آخر المراسلين الغربيين الذين أجروا مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي.

واتهمت وسائل الإعلام الرسمية الروسية المذيعة هادلي غامبل بأنها تعمل “كأداة جنسية” لتشتيت انتباه بوتين، أثناء إجراء مقابلة معه في مؤتمر للطاقة في موسكو في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

الإعلامية التي أغرت بوتين بسحرها

وفقًا لترجمات صحيفة “ديلي بيست“، فقد ادعى مذيع التلفزيون الروسي فلاديمير سولوفييف في برنامجه الإذاعي الحكومي، أن غامبل شتت انتباه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ “جاذبيتها الجنسية” – وتصرفت “كما لو كانت في فيلم” 9 أسابيع “أو” غريزة أساسية”.

حتى أنه ادعى أنها حرّكت ساقيها العاريتين بشكل استفزازي – مُشبها حركتها بـ “غريزة أساسية”، في إشارة واضحة إلى مشهد تقاطع الأرجل الشهير لـ “شارون ستون” في الفيلم المذكور.

وقال سولوفييف “ارتدت هادلي فستانًا أسودا ضيقًا، وأسدلت شعرها فوق كتفيها، وارتدت زوجًا من أحذية لوبوتان ذات الكعب العالي لإطالة ساقيها”، مضيفًا أن ساقيها كانت “مغطاة بزيت الجسم المتلألئ، كما لو أن اللقاء لم يكن واجب عمل”.

وأشارت وسائل إعلام روسية أخرى إلى أن هادلي غامبل قد “استغلت لغة جسدها على أكمل وجه” حيث حركت ساقيها بطريقة مثيرة، ولعبت باستمرار بشعرها، كما أنها لعقت شفتيها بطريقة مستفزة أكثر من مرة خلال اللقاء بجانب بوتين.

وقالت صحيفة “ديلي بيست” إن المذيع الروسي قد اتهم الإعلامية الأمريكية “بالتصرف بجرأة، وعرض نفسها علانية كأداة جنسية”.

المصدرأن بي سي يونيفرسال ،ديلي بيست ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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