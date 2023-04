هادلي غامبل تحرش بها مديرها وتفاصيل صادمة.. مذيعة الرؤساء التي أغرت بوتين

- Advertisement -

وطن- وجهت المُذيعة والمراسلة الدولية في قناة “سي أن بي سي” الأمريكية، هادلي غامبل، تهمة التحرش والتمييز الجنسي، ضد الرئيسَ التنفيذيَ لـ”أن بي سي يونيفرسال”، جيف شِل.

هادلي غامبل تتهم مديرها بالتحرش والتمييز الجنسي

وذكر تقرير لصحيفة NBC أن “أن بي سي يونيفرسال“، وهي الشركة الأم للشبكة الإخبارية “كومكاست”، قد قررت إقالة شِل من منصبه بشكل فوريّ بعد تحقيق بشأن “سلوك غير لائق”.

وفي حين لم تحدّد كيف انتهك شل السياسة الداخلية بتصرّف غير لائق، قالت القناة في بيان منفصل إن شل كانت تربطه “علاقة غير لائقة مع امرأة في الشركة”، حسب ” أن بي سي”.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنّ ادّعاءات هادلي غامبل تذهب إلى أبعد من هذا الوصف، إذ أوضحت محاميتها سوزان ماكي بأن “التحقيق مع شل نشأ عن شكوى من موكّلتي بالتحرّش والتمييز الجنسيّ”.

ونوهت ماكي في سياق حديثها إلى أنه “من المخيّب للآمال الإفصاح عن اسم موكلتي وانتهاك خصوصيتها”.

هذا ولم تردّ كومكاست” على الفور على “أن بي سي”، وكذلك فعل “شل”، الذي لم يردّ على رسالة “أن بي سي” فوراً، لكنه اعتذر الأحد إلى الشركة والموظفين، بحسب قولهما.

من هي هادلي غامبل؟

هادلي غامبل هي صحفية مخضرمة انضمت لقناة CNBC منذ عام 2010.

عملت كمذيعة للقناة الأمريكية في دبي، وهي صاحبة مسيرة مهنية حافلة حيث أجرت مقابلات مع (البابا فرانسيس والملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت بيل جيتس، والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الناتو ينس ستولتنبرغ.)

قبل رحيلها عن شركة شل، اشتهرت غامبل بكونها واحدة من آخر المراسلين الغربيين الذين أجروا مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي.

Nobel Peace Prize winner Dmitry Muratov won't be branded a 'foreign agent' if he follows Russian law, President Putin tells me in Moscow today pic.twitter.com/GPfKduiygE — Hadley Gamble (@_HadleyGamble) October 13, 2021

واتهمت وسائل الإعلام الرسمية الروسية المذيعة هادلي غامبل بأنها تعمل “كأداة جنسية” لتشتيت انتباه بوتين، أثناء إجراء مقابلة معه في مؤتمر للطاقة في موسكو في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

The same anchor who famously seduced Vladimir Putin, Hadley Gamble, had a consensual relationship with her boss costing him his career. #BlackWidow https://t.co/ADpDG25xyT pic.twitter.com/f3Cw198qHD — @amuse (@amuse) April 24, 2023

الإعلامية التي أغرت بوتين بسحرها

وفقًا لترجمات صحيفة “ديلي بيست“، فقد ادعى مذيع التلفزيون الروسي فلاديمير سولوفييف في برنامجه الإذاعي الحكومي، أن غامبل شتت انتباه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ “جاذبيتها الجنسية” – وتصرفت “كما لو كانت في فيلم” 9 أسابيع “أو” غريزة أساسية”.

حتى أنه ادعى أنها حرّكت ساقيها العاريتين بشكل استفزازي – مُشبها حركتها بـ “غريزة أساسية”، في إشارة واضحة إلى مشهد تقاطع الأرجل الشهير لـ “شارون ستون” في الفيلم المذكور.

Basic Instinct (1992)#MovieTrivia

(at around 27 mins) According to a poll for movie subscription service LoveFilm, Sharon Stone's infamous leg-crossing scene has been named the most-paused "blink-and-you'll-miss-it" moment in movies. pic.twitter.com/SXHpDjlNLf — I 😃 Love 💕Horror 😱 (@ILoveHorror7) January 31, 2022

وقال سولوفييف “ارتدت هادلي فستانًا أسودا ضيقًا، وأسدلت شعرها فوق كتفيها، وارتدت زوجًا من أحذية لوبوتان ذات الكعب العالي لإطالة ساقيها”، مضيفًا أن ساقيها كانت “مغطاة بزيت الجسم المتلألئ، كما لو أن اللقاء لم يكن واجب عمل”.

وأشارت وسائل إعلام روسية أخرى إلى أن هادلي غامبل قد “استغلت لغة جسدها على أكمل وجه” حيث حركت ساقيها بطريقة مثيرة، ولعبت باستمرار بشعرها، كما أنها لعقت شفتيها بطريقة مستفزة أكثر من مرة خلال اللقاء بجانب بوتين.

وقالت صحيفة “ديلي بيست” إن المذيع الروسي قد اتهم الإعلامية الأمريكية “بالتصرف بجرأة، وعرض نفسها علانية كأداة جنسية”.