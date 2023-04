موعد برشلونة ضد رايو فاليكانو والتشكيلة في الدوري الإسباني

- Advertisement -

وطن- يستعد فريق برشلونة المتصدر للمواجهة القوية المرتقبة أمام رايو فاليكانو، الأربعاء، في منافسات الجولة ال31 من الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب (كامبو دي فوتبول).

وستنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

كما وستكون بتوقيت فلسطين ومصر عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن يعلق على مباراة برشلونة أمام رايو فاليكانو، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق القطري يوسف سيف.

⚡️ 𝙇𝙄𝙑𝙀 𝙉𝙊𝙒 ⚡️

Morning training session at the Ciutat Esportiva Joan Gamper ahead of #RayoBarça

𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗡𝗢𝗪 𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗧𝗩+

🖥 https://t.co/y4T6zDqzRN pic.twitter.com/rqdz8vR7GH

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 25, 2023