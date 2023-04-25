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رياضة

موعد برشلونة ضد رايو فاليكانو والتشكيلة في الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال31 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة ضد رايو فاليكانو watanserb.com
تشكيلة برشلونة ضد رايو فاليكانو
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وطن- يستعد فريق برشلونة المتصدر للمواجهة القوية المرتقبة أمام رايو فاليكانو، الأربعاء، في منافسات الجولة ال31 من الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب (كامبو دي فوتبول).

وستنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد برشلونة ضد رايو فاليكانو

كما وستكون بتوقيت فلسطين ومصر عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

لاعب برشلونة بيدري
لاعب برشلونة بيدري

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

معلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

ومن المقرر أن يعلق على مباراة برشلونة أمام رايو فاليكانو، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق القطري يوسف سيف.

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وستبث المباراة على قناة Bein sport premium HD 1))، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11054، وباستقطاب أفقي. كما ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

تشكيلة برشلونة ضد رايو فاليكانو

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة رايو فاليكانو، في منافسات الدوري الإسباني، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: أليخاندرو بالدي، ماركوس ألونسو، رونالد أراخو، جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرخيو بوسيكتيس، جافي.

مركز الهجوم: ليفاندوفسكي، فيران توريس (أنسو فاتي)، رافينيا دياز.

رايو فاليكانو
رايو فاليكانو

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، كما وجاء الفريق المنافس رايو فاليكانو في المركز التاسع برصيد 40 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + برشلونة تويتر + رايو فاليكانو تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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