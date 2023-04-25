موعد برشلونة ضد رايو فاليكانو والتشكيلة في الدوري الإسباني

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وطن- يستعد فريق برشلونة المتصدر للمواجهة القوية المرتقبة أمام رايو فاليكانو، الأربعاء، في منافسات الجولة ال31 من الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب (كامبو دي فوتبول).

وستنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد برشلونة ضد رايو فاليكانو

كما وستكون بتوقيت فلسطين ومصر عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

معلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

ومن المقرر أن يعلق على مباراة برشلونة أمام رايو فاليكانو، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق القطري يوسف سيف.

⚡️ 𝙇𝙄𝙑𝙀 𝙉𝙊𝙒 ⚡️

Morning training session at the Ciutat Esportiva Joan Gamper ahead of #RayoBarça 𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗡𝗢𝗪 𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗧𝗩+

🖥 https://t.co/y4T6zDqzRN pic.twitter.com/rqdz8vR7GH — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 25, 2023

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وستبث المباراة على قناة Bein sport premium HD 1))، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11054، وباستقطاب أفقي. كما ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

تشكيلة برشلونة ضد رايو فاليكانو

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة رايو فاليكانو، في منافسات الدوري الإسباني، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: أليخاندرو بالدي، ماركوس ألونسو، رونالد أراخو، جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرخيو بوسيكتيس، جافي.

مركز الهجوم: ليفاندوفسكي، فيران توريس (أنسو فاتي)، رافينيا دياز.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، كما وجاء الفريق المنافس رايو فاليكانو في المركز التاسع برصيد 40 نقطة لهذا الموسم.