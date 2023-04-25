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من القذافي إلى حفتر والدبيبة.. رافع العكوكي يثير حفيظة الليبيين بأحدث أغانيه

تعرّض الفنان الليبي لانتقادات كثيرة بعد أغنيه لـ عبد الحميد الدبيبة، واتهامات بالتملق للحاكم من أجل مصالح شخصية ومادية وبهدف التقرب من السلطة

كتب خالد الأحمد
أغنية رافع العكوكي لـ عبد الحميد الدبيبة watanserb.com
أغنية رافع العكوكي لـ عبد الحميد الدبيبة
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وطن- تعرض الفنان الليبي “رافع العكوكي” لانتقادات واسعة بعد إطلاقه أغنية خاصة يمتدح ويمجد فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

أغنية رافع العكوكي لـ عبد الحميد الدبيبة

واعتبر الكثيرون أن هذه الأغنية التي تأتي في ظل التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد هي جزء من تعزيز الانقسام السياسي، ووصف بعضهم هذه الأغنية بـ”الأسلوب المدحي” للفنان، والذي يسعى وفقهم إلى “التكسب” و”التقرب” من السلطة.

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا بين معسكر غرب البلاد، الذي تقوده حكومة الدبيبة بطرابلس (غرب)، وآخر ينضوي تحت لواء مجلس النواب بطبرق والجنرال حفتر (شرق).

وتحت عنوان “ما شاء الله ما شاء الله.. زيدك عز يا الدبيبة” أطلق الفنان رافع العكوكي أغنية جديدة خلال عيد الفطر، اختار فيها كلمات امتدح بها الدور الذي لعبه عبد الحميد الدبيبة منذ توليه رئاسة الحكومة في ليبيا، وأشاد بنشاطاته وخصاله الكثيرة والقرارات التي اتخذها لفائدة الليبيين وفق كلمات الأغنية.

وفور انتشار الأغنية، تعرّض الفنان لانتقادات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات بالتملق للحاكم من أجل مصالح شخصية ومادية وبهدف التقرب من السلطة، وخاصة أنها ليست المرة الأولى التي يمتدح فيها “العكوكي” المسؤولين الليبيين وأبنائهم.

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وكتب الناشط عبد المجيد المصري في هذا السياق تدوينة قال فيها: “الشعراء لا مبدأ لهم، بالأمس كان يغنّي على حفتر وأبنائه واليوم يغنّي على عبدالحميد الدبيبة، الفن والمبدأ أصبح لمن يدفع أكثر فقط”.

انتقادات واسعة من الليبيين لـ رافع العكوكي

وفي السياق ذاته علق “عبد القادر الكوافي” :”رافع العكوكي يغني للقذافي وحفتر ودبيبة ولمن سوف يأتي في المستقبل”.

وأضاف:”أين الجديد فهذه هي السمة الغالبة للشعب الليبي وهي ثقافة مجتمع ضاربة في جدور التاريخ ، دائماً وأبداً كانت الأغلبية تسبح بحمد القائد”.

وقال “منجو البراسي” إن كلمات الأغنية رخيصة جداً وتتحدث عن حاجات يفترض لأي رئيس دولة أن يؤمنها للمواطن، بينما العكوكي يغنيها وكأن الدبيبة يمن بهذه الأشياء على الشعب الليبي.

واستدرك:” المواطن من كثر ما هو تعبان، قعد ينظر لواجبات رئيس الدولة كأنها فضل منه مش واجبه كرئيس!”

وعلق آخر بنبرة ساخرة :”فن التطبيل من قلب بنغازي ….رمز للتسلق ومثل أعلى للمطبلين في برقة.”

وتابع:”العكوكي يمثل برقة في فن التطبيل لحميد الدبيبة إبن مصراتة والتي كانت في يوم من الأيام مدينة عدوة لهذا المطبل عديم المبدأ”.

ودوّن ناشط آخر تعليقا ساخرا، قال فيه “الأخ رافع العكوكي، لم يقصر مع أحد، على قدر منصبك وأموالك تأخذ أغنيتك”، مضيفا “نصيحتي له، أن يغني للوطن وليس للمناصب والأموال”.

وسبق أن أهدى الفنان رافع العكوكي أغان إلى الجيش الليبي مدح فيها الجنرال خليفة حفتر وأثنى على مجهوداته في محاربة الإرهاب، أبرزها “دونك يا خليفة ضاع الوطن” و”الله ينصر خليفة حفتر”، كما تغنّى بنجله “صدام”، بالإضافة إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، والزعيم الراحل معمر القذافي.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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