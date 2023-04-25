من القذافي إلى حفتر والدبيبة.. رافع العكوكي يثير حفيظة الليبيين بأحدث أغانيه

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وطن- تعرض الفنان الليبي “رافع العكوكي” لانتقادات واسعة بعد إطلاقه أغنية خاصة يمتدح ويمجد فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

أغنية رافع العكوكي لـ عبد الحميد الدبيبة

واعتبر الكثيرون أن هذه الأغنية التي تأتي في ظل التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد هي جزء من تعزيز الانقسام السياسي، ووصف بعضهم هذه الأغنية بـ”الأسلوب المدحي” للفنان، والذي يسعى وفقهم إلى “التكسب” و”التقرب” من السلطة.

بعد إعلانه أنه يريد 100 راجل كالمشير حفتر، المطرب الموهوب رافع العكوكي يصدر أغنية لمدح رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة. pic.twitter.com/4qK3NJi2I6 — ليبيا لايف (@libyalive218) April 23, 2023

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا بين معسكر غرب البلاد، الذي تقوده حكومة الدبيبة بطرابلس (غرب)، وآخر ينضوي تحت لواء مجلس النواب بطبرق والجنرال حفتر (شرق).

وتحت عنوان “ما شاء الله ما شاء الله.. زيدك عز يا الدبيبة” أطلق الفنان رافع العكوكي أغنية جديدة خلال عيد الفطر، اختار فيها كلمات امتدح بها الدور الذي لعبه عبد الحميد الدبيبة منذ توليه رئاسة الحكومة في ليبيا، وأشاد بنشاطاته وخصاله الكثيرة والقرارات التي اتخذها لفائدة الليبيين وفق كلمات الأغنية.

وفور انتشار الأغنية، تعرّض الفنان لانتقادات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات بالتملق للحاكم من أجل مصالح شخصية ومادية وبهدف التقرب من السلطة، وخاصة أنها ليست المرة الأولى التي يمتدح فيها “العكوكي” المسؤولين الليبيين وأبنائهم.

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وكتب الناشط عبد المجيد المصري في هذا السياق تدوينة قال فيها: “الشعراء لا مبدأ لهم، بالأمس كان يغنّي على حفتر وأبنائه واليوم يغنّي على عبدالحميد الدبيبة، الفن والمبدأ أصبح لمن يدفع أكثر فقط”.

انتقادات واسعة من الليبيين لـ رافع العكوكي

وفي السياق ذاته علق “عبد القادر الكوافي” :”رافع العكوكي يغني للقذافي وحفتر ودبيبة ولمن سوف يأتي في المستقبل”.

وأضاف:”أين الجديد فهذه هي السمة الغالبة للشعب الليبي وهي ثقافة مجتمع ضاربة في جدور التاريخ ، دائماً وأبداً كانت الأغلبية تسبح بحمد القائد”.

رافع العكوكي يغني للقذافي وحفتر ودبيبة ولمن سوف يأتي في المستقبل، أين الجديد فهذه هي السمة الغالبة للشعب الليبي وهي ثقافة مجتمع ضاربة في جدور التاريخ.

مافيش استغراب للقصة هذا أمر بديهي جداً.

دائماً وأبداً كانت الأغلبية تسبح بحمد القائد. — Abdalkader Alkwafi (@a_alkwafi2023) April 23, 2023

وقال “منجو البراسي” إن كلمات الأغنية رخيصة جداً وتتحدث عن حاجات يفترض لأي رئيس دولة أن يؤمنها للمواطن، بينما العكوكي يغنيها وكأن الدبيبة يمن بهذه الأشياء على الشعب الليبي.

واستدرك:” المواطن من كثر ما هو تعبان، قعد ينظر لواجبات رئيس الدولة كأنها فضل منه مش واجبه كرئيس!”

كلمات الأغنية رخيصة جداً، يحكن على حاجات اي رئيس لأي دولة فرض عليه إن يوفرهن للمواطن، الصعلوك رافع العكوكي يغني في الاغنية و كأن إدبيبة بوراس مربع يمن عليه بالحاجات اللي ذكرتهن كلمات الأغنية. المواطن من كثر ما هو تعبان، قعد ينظر لواجبات رئيس الدولة كأنهن فضل منه مش واجبه كرئيس! https://t.co/1Ll5S2zTZg — 𝑴𝒊𝒏𝒈𝒐 𝑨𝒍𝒃𝒂𝒓𝒂𝒔𝒊 (@M89Albarasi) April 23, 2023

وعلق آخر بنبرة ساخرة :”فن التطبيل من قلب بنغازي ….رمز للتسلق ومثل أعلى للمطبلين في برقة.”

وتابع:”العكوكي يمثل برقة في فن التطبيل لحميد الدبيبة إبن مصراتة والتي كانت في يوم من الأيام مدينة عدوة لهذا المطبل عديم المبدأ”.

ودوّن ناشط آخر تعليقا ساخرا، قال فيه “الأخ رافع العكوكي، لم يقصر مع أحد، على قدر منصبك وأموالك تأخذ أغنيتك”، مضيفا “نصيحتي له، أن يغني للوطن وليس للمناصب والأموال”.

وسبق أن أهدى الفنان رافع العكوكي أغان إلى الجيش الليبي مدح فيها الجنرال خليفة حفتر وأثنى على مجهوداته في محاربة الإرهاب، أبرزها “دونك يا خليفة ضاع الوطن” و”الله ينصر خليفة حفتر”، كما تغنّى بنجله “صدام”، بالإضافة إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، والزعيم الراحل معمر القذافي.