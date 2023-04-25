مقطع “رمي العملة” استنفر الأمن القطري.. تحرك عاجل وهذا مصير المتهم

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وطن- أعلنت وزارة الداخلية القطرية ضبط الشخص الذي تم تداول مقطع فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما كان يرمي “نقودا قطرية” على الجمهور في منطقة الكورنيش، وأوضحت ذات الجهة أنها أحالته للنيابة العامة لاستكمال إجراءتها القانونية بحقه.

الداخلية القطرية تلقي القبض على المتهم برمي العملة

وأصدرت وزارة الداخلية القطرية بلاغا في الحادثة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر جاء في نصه أنه “بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قيام شخص برمي عملة قطرية على الجمهور في منطقة الكورنيش، فقد تم ضبط الشخص وإحالته للنيابة العامة لاستكمال إجراءتها القانونية بحقه”.

بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قيام شخص برمي عملة قطرية على الجمهور في منطقة الكورنيش، فقد تم ضبط الشخص وإحالته للنيابة العامة لاستكمال إجراءتها القانونية بحقه #الداخلية_قطر — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) April 25, 2023

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، مقطع فيديو لرجلٍ يرتدي الزي القطري ظهر وهو يُلقي الأموال على المارة من شرفة مبنًى، خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

مواطن قطري يلقي الأموال على المارة ويثير الجدل بتصرفه !!. pic.twitter.com/oNGCx5F27s — قبل قليل 🌍 (@QblQlel) April 24, 2023

كما يُظهر مقطع الفيديو مجموعة من الأشخاص يقفون في الأسفل، بينما راح الرجل الذي يرتدي الزيّ القطري، في رمي الأموال عليهم من أعلى، في مشهد أثار موجة سخط واسعة.

وزارة الداخلية : ضبط الشخص الذي قام برمي العملة القطرية على الجمهور في منطقة الكورنيش ، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه #قنا #قطر pic.twitter.com/EcjGfhZo11 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 25, 2023

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حيث استنكر ناشطون ما قام به الرجل بإلقاءه الأموال بتلك الطريقة التي اعتبروها مهينة وغير أخلاقية.

🚨| وزارة الداخلية تضبط الشخص الذي قام برمي العملة القطرية على الجمهور في منطقة الكورنيش وتُحيله للنيابة العامة لاستكمال إجراءتها القانونية بحقه@MOI_Qatar | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/iru5dYMjGE — نديب قطر (@NadeebQa) April 25, 2023

وشدد كثيرون على أن من يريد التصدق بماله أو التبرع به أو حتى التفريط فيه دون مقابل أو خدمة، فإن هناك سُبلا قانونية ومسارات واضحة للتحكم في العملة في قطر والعالم ككل.

فيما رأى آخرون، أن كورنيش الدوحة من أكثر المناطق هدوءا في البلاد ومعروف عنه بُعده الكبير عن مثل تلك المشاهد.

واقعة سابقة.. مصري يرمي الأموال من شرفته

في واقعة غريبة ومثيرة للجدل، قام مواطن مصري بتوزيع الأموال على المارة في الشارع بطريقة غير مألوفة.

وفقا لما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية، فإن المواطن العربي هو مهندس بترول متقاعد يدعى صبري صدومة، ويقيم في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة في مصر.

وقال شقيقه إنه يشعر بدنو أجله ويريد مساعدة الناس بالطريقة التي يراها مناسبة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صبري صدومة وهو يقف في شرفة شقته ويلقي على المارة بعض الأموال، التي كانت عبارة عن فئات ورقية مختلفة.

وتجمع عدد من الأشخاص أسفل شرفة منزله حتى يحصلوا على الأموال، وشهد الشارع الذي يقيم فيه ازدحاما كبيرا من السكان.

حدث اليوم ،،،مهندس بترول (صبري صدومه) يلقي بامواله ف الشارع ع الماره 😂😂 pic.twitter.com/eSsTC5PHa8 — Omar🍃 In Amsterdam 🍃….. (@gfjvddadhb) December 6, 2020

وأثارت هذه الواقعة ردود فعل متباينة بين المشاهدين، فمنهم من اعتبرها عملا خيريا وإنسانيا، ومنهم من انتقدها باعتبارها تشجيعا للتسول والكسل، ومنهم من رأى فيها إهانة للمستحقين والفقراء.

كما أبدى بعض المحللين تخوفهم من أن تكون هذه الحادثة دليلا على اضطراب نفسي أو عقلي لدى الموزع.