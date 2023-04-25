الثلاثاء, أبريل 25, 2023
الرئيسيةالهدهدمقطع "رمي العملة" استنفر الأمن القطري.. تحرك عاجل وهذا مصير المتهم
الهدهد

مقطع “رمي العملة” استنفر الأمن القطري.. تحرك عاجل وهذا مصير المتهم

السلطات القطرية لم تقدم تفاصيل عملية إلقاء القبض على المتهم برمي الأموال على المارة في كورنيش الدوحة خلال أيام العيد

كتب فهمي الورغمي
الداخلية القطرية تلقي القبض على المتهم برمي العملة watanserb.com
الداخلية القطرية تلقي القبض على المتهم برمي العملة
- Advertisement -

وطن- أعلنت وزارة الداخلية القطرية ضبط الشخص الذي تم تداول مقطع فيديو له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما كان يرمي “نقودا قطرية” على الجمهور في منطقة الكورنيش، وأوضحت ذات الجهة أنها أحالته للنيابة العامة لاستكمال إجراءتها القانونية بحقه.

الداخلية القطرية تلقي القبض على المتهم برمي العملة

وأصدرت وزارة الداخلية القطرية بلاغا في الحادثة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر جاء في نصه أنه “بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قيام شخص برمي عملة قطرية على الجمهور في منطقة الكورنيش، فقد تم ضبط الشخص وإحالته للنيابة العامة لاستكمال إجراءتها القانونية بحقه”.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، مقطع فيديو لرجلٍ يرتدي الزي القطري ظهر وهو يُلقي الأموال على المارة من شرفة مبنًى، خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

كما يُظهر مقطع الفيديو مجموعة من الأشخاص يقفون في الأسفل، بينما راح الرجل الذي يرتدي الزيّ القطري، في رمي الأموال عليهم من أعلى، في مشهد أثار موجة سخط واسعة.

- Advertisement -

حيث استنكر ناشطون ما قام به الرجل بإلقاءه الأموال بتلك الطريقة التي اعتبروها مهينة وغير أخلاقية.

وشدد كثيرون على أن من يريد التصدق بماله أو التبرع به أو حتى التفريط فيه دون مقابل أو خدمة، فإن هناك سُبلا قانونية ومسارات واضحة للتحكم في العملة في قطر والعالم ككل.

فيما رأى آخرون، أن كورنيش الدوحة من أكثر المناطق هدوءا في البلاد ومعروف عنه بُعده الكبير عن مثل تلك المشاهد.

واقعة سابقة.. مصري يرمي الأموال من شرفته

في واقعة غريبة ومثيرة للجدل، قام مواطن مصري بتوزيع الأموال على المارة في الشارع بطريقة غير مألوفة.

وفقا لما نشرته بعض وسائل الإعلام المحلية، فإن المواطن العربي هو مهندس بترول متقاعد يدعى صبري صدومة، ويقيم في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة في مصر.

وقال شقيقه إنه يشعر بدنو أجله ويريد مساعدة الناس بالطريقة التي يراها مناسبة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صبري صدومة وهو يقف في شرفة شقته ويلقي على المارة بعض الأموال، التي كانت عبارة عن فئات ورقية مختلفة.

وتجمع عدد من الأشخاص أسفل شرفة منزله حتى يحصلوا على الأموال، وشهد الشارع الذي يقيم فيه ازدحاما كبيرا من السكان.

وأثارت هذه الواقعة ردود فعل متباينة بين المشاهدين، فمنهم من اعتبرها عملا خيريا وإنسانيا، ومنهم من انتقدها باعتبارها تشجيعا للتسول والكسل، ومنهم من رأى فيها إهانة للمستحقين والفقراء.

كما أبدى بعض المحللين تخوفهم من أن تكون هذه الحادثة دليلا على اضطراب نفسي أو عقلي لدى الموزع.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

حياتنا

هند القحطاني تفعل هذا الأمر لأول مرة في حياتها: “اللهم تقبل” (فيديو)

الهدهد

“تنور الحارة”.. حفل شواء جماعي ضخم في سلطنة عمان احتفالا بالعيد (فيديو)

تقارير

شقيق محمد بن زايد يريد وضع يده على قطعة أرض ثمينة في القاهرة

الهدهد

بعد أحداث السودان.. مصطفى بكري يتهم 3 دول بالتخطيط لتفكيك الجيش المصري

الهدهد

علاء مبارك يثير الجدل بتلميحه حول ترشحه هو أو شقيقه “جمال” لانتخابات الرئاسة.. ماذا قال؟!

الهدهد

قطري يلقي الأموال على المارة بطريقة “مهينة”.. وقطريون: “لا يمثّل أخلاقنا” (فيديو)

الهدهد

محمد رمضان يكشف أسرار صداقته بـ ملك المغرب محمد السادس (فيديو)

حياتنا

شاهد ما فعله عمرو دياب مع “صفصف” نجمة “جعفر العمدة” على الهواء

الهدهد

مصر: سبب الانخفاض المزلزل في تعاطي الموظفين الحكوميين للمخدرات

الهدهد

اليمن: فيديو جديد للشيخ عبد الله الباني الذي تم اغتياله بعد صلاة عيد الفطر

الهدهد

“مرتاحة مع المصريين”.. كلمات مؤثرة لإسبانية اعتنقت الإسلام وواجهت المعاناة في بلدها

اقتصاد

سعر الدولار 42 جنيها بعد التعويم.. تقرير كارثي لـ”ستاندر اند بورز” بشأن الجنيه المصري

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

قيادات نظام البشير تفر من سجن كوبر.. من فتحه لإطلاق سراح النُزلاء؟ (فيديو)

“خطر بيولوجي كبير”.. حميدتي سيطر على مختبر حساس والصحة العالمية تحذر

صور إعلامية عراقية مع أمها وجدّتها وخالتها تُحيّر المتابعين .. التمييز بينهن مستحيل!

“المستكشف راشد” يضيع في الفضاء ويختفي.. توقعات سلطان النيادي تصدق

هند القحطاني تفعل هذا الأمر لأول مرة في حياتها: “اللهم تقبل” (فيديو)

هادلي غامبل تحرش بها مديرها وتفاصيل صادمة.. مذيعة الرؤساء التي أغرت بوتين

“شبيه” بوتين وتدهور وضعه الصحي.. الكرملين يخرج عن صمته ويحسم الجدل

“تنور الحارة”.. حفل شواء جماعي ضخم في سلطنة عمان احتفالا بالعيد (فيديو)

نادين نجيم بصور مثيرة مع خطيبها .. حملها على ظهره وبين يديه بـ”البكيني”! (شاهد)

بلومبيرغ: هكذا سيختبر الصراع في السودان “الدبلوماسية العربية الجديدة”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC