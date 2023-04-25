الثلاثاء, أبريل 25, 2023
الرئيسيةالهدهدمشهد مروع لجثث بالجملة على شواطئ ليبيا والأمواج تقذف المزيد (فيديو)
الهدهد

مشهد مروع لجثث بالجملة على شواطئ ليبيا والأمواج تقذف المزيد (فيديو)

شهدت الشهور الماضية ارتفاعا حادا في أعداد قوارب المهاجرين التي تحاول الوصول إلى الساحل الإيطالي

كتب باسل النجار
جثث المهاجرين على شواطئ ليبيا watanserb.com
جثث المهاجرين على شواطئ ليبيا
- Advertisement -

وطن- قال مسؤول في خفر السواحل الليبي وعامل إغاثة، الثلاثاء، إن المياه جرفت ما لا يقل عن 57 جثة بعد غرق قاربي مهاجرين في البحر المتوسط قبالة بلدتين في غرب البلاد.

ووفقا لأحد الناجين، ويدعى بسام محمود وهو من مصر، فإن نحو 80 راكبا كانوا على متن قارب انطلق باتجاه أوروبا عند الثانية تقريبا من صباح، اليوم الثلاثاء.

جثث المهاجرين على شواطئ ليبيا

ويروي أن مشادة وقعت فيما كان القارب يغرق إلا أن المسؤول عنه رفض التوقف. وقال لرويترز “ظللنا نصارع حتى وصل إلينا شخص ما. لقد كان المشهد مروعا وتوفي البعض (في الماء) أمامي”.

وقال فتحي الزياني المسؤول بخفر السواحل، إنه تم انتشال 11 جثة إحداها لطفل قبالة “القره بوللي” شرق طرابلس، موضحا أن المهاجرين كانوا من باكستان وسوريا وتونس ومصر.

وذكر عامل إغاثة تابع للهلال الأحمر في صبراتة بغرب طرابلس، أنهم انتشلوا 46 جثة خلال الأيام الستة الماضية من على الشاطئ، جميعهم “مهاجرون غير شرعيين” كانوا على متن قارب واحد.

- Advertisement -
وذكر عامل إغاثة تابع للهلال الأحمر في صبراتة بغرب طرابلس، أنهم انتشلوا 46 جثة خلال الأيام الستة الماضية من على الشاطئ، جميعهم "مهاجرون غير شرعيين" كانوا على متن قارب واحد.
وذكر عامل إغاثة تابع للهلال الأحمر في صبراتة بغرب طرابلس، أنهم انتشلوا 46 جثة خلال الأيام الستة الماضية من على الشاطئ، جميعهم “مهاجرون غير شرعيين” كانوا على متن قارب واحد.

ونشرت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة صورا على الإنترنت تظهر جثثا في أكياس سوداء يضعها عمال إغاثة يرتدون كمامات وقفازات على ظهر شاحنات صغيرة.

جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة صورا على الإنترنت تظهر جثثا في أكياس سوداء يضعها عمال إغاثة يرتدون كمامات وقفازات على ظهر شاحنات صغيرة.
جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة صورا على الإنترنت تظهر جثثا في أكياس سوداء يضعها عمال إغاثة يرتدون كمامات وقفازات على ظهر شاحنات صغيرة.

وقال عامل الإغاثة إنه من المتوقع أن تجرف المياه المزيد من الجثث خلال الأيام المقبلة.

جثث المهاجرين على شواطئ ليبيا
جثث المهاجرين على شواطئ ليبيا

“أكبر عدد وفيات خلال ست سنوات”

وأنقذت إيطاليا نحو 1600 مهاجر كانوا على متن 47 قاربا من البحر المتوسط خلال اليومين الماضيين ونقلتهم إلى شاطئ جزيرة لامبيدوزا.

وقال خفر السواحل الإيطالي في بيان في وقت متأخر من أمس، الاثنين، إنه أنقذ 1200 مهاجر فيما لا يزال 23 على الأقل في عداد المفقودين وانتُشلت جثة واحدة من البحر بعد تحطم ثلاثة قوارب.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأنه جرى اليوم، الثلاثاء، إنقاذ 400 مهاجر كانوا على متن 12 قاربا.

وشهدت الشهور الماضية ارتفاعا حادا في أعداد قوارب المهاجرين التي تحاول الوصول إلى الساحل الإيطالي من تونس، التي أصبحت نقطة انطلاق يسهل بصورة أكبر الوصول إليها بعد الحملات التي استهدفت الإتجار بالبشر في ليبيا خلال الشهور القليلة الماضية.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة هذا الشهر إن 441 مهاجرا ولاجئا غرقوا في مطلع عام 2023، أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وهو أكبر عدد من الوفيات يتم تسجيله في ثلاثة أشهر خلال السنوات الست المنصرمة.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

من القذافي إلى حفتر والدبيبة.. رافع العكوكي يثير حفيظة الليبيين بأحدث أغانيه

تقارير

الأوبزرفر: حفتر مدَّ حميدتي بمعلومات استخبارية عن تحرك البرهان ضده فأشعل الحرب!

الهدهد

فاغنر الروسية تزود حميدتي بالصواريخ وكشف علاقة خليفة حفتر.. صور اصطناعية فضحت كل شيء

الهدهد

العيد يتسبب بفضيحة في ليبيا.. موعدان مختلفان لعيد الفطر وهذا ما حدث

الهدهد

“استقطب مراهقة ليبية ويغوي المسلمين”.. اعتقال أمريكي في ليبيا (فيديو)

حياتنا

عارضتان تنشران فيديوهات سحاقية مع بعضهن في دبي التي تقيمان بها حالياً (شاهد)

الهدهد

صورة لوزيرة الخارجية الليبية وبجانبها زجاجة خمور تثير عاصفة جدل

تقارير

صحيفة إماراتية: قطر تستغل عبد المجيد تبون لتمرير سياساتها على لسانه!

الهدهد

ليبي يهاجم منزل جاره بالصواريخ والداخلية تعثر على ترسانة أسلحة (شاهد)

الهدهد

فيديو المشهد المحذوف من “السرايا 2”.. فجر غضب الليبيين وأهالي ورشفانة

رياضة

لاعبو منتخب تونس يهربون لغرفة الملابس بعد اعتداء جماهير ليبيا عليهم (فيديو)

الهدهد

فيديو مروع وكارثي.. عصابة من الأفارقة تعذب ليبيين لأسباب مجهولة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“تنور الحارة”.. حفل شواء جماعي ضخم في سلطنة عمان احتفالا بالعيد (فيديو)

نادين نجيم بصور مثيرة مع خطيبها .. حملها على ظهره وبين يديه بـ”البكيني”! (شاهد)

بلومبيرغ: هكذا سيختبر الصراع في السودان “الدبلوماسية العربية الجديدة”

العالم الهولندي يثير الذعر مجددا ويُحذر من ضربة ثانية.. حدد التاريخ

من القذافي إلى حفتر والدبيبة.. رافع العكوكي يثير حفيظة الليبيين بأحدث أغانيه

علاء مبارك دعمه علانية.. باسم يوسف يفضح كذب نتفليكس ومزاعم كيفن هارت

تفاصيل ما دار في اجتماع ميسي مع نجوم برشلونة

شقيق محمد بن زايد يريد وضع يده على قطعة أرض ثمينة في القاهرة

موعد برشلونة ضد رايو فاليكانو والتشكيلة في الدوري الإسباني

هل تعرض حميدتي لإصابة خطيرة؟.. معلومات متضاربة عن مصيره وجدل

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC