مشهد مروع لجثث بالجملة على شواطئ ليبيا والأمواج تقذف المزيد (فيديو)

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وطن- قال مسؤول في خفر السواحل الليبي وعامل إغاثة، الثلاثاء، إن المياه جرفت ما لا يقل عن 57 جثة بعد غرق قاربي مهاجرين في البحر المتوسط قبالة بلدتين في غرب البلاد.

ووفقا لأحد الناجين، ويدعى بسام محمود وهو من مصر، فإن نحو 80 راكبا كانوا على متن قارب انطلق باتجاه أوروبا عند الثانية تقريبا من صباح، اليوم الثلاثاء.

جثث المهاجرين على شواطئ ليبيا

ويروي أن مشادة وقعت فيما كان القارب يغرق إلا أن المسؤول عنه رفض التوقف. وقال لرويترز “ظللنا نصارع حتى وصل إلينا شخص ما. لقد كان المشهد مروعا وتوفي البعض (في الماء) أمامي”.

وقال فتحي الزياني المسؤول بخفر السواحل، إنه تم انتشال 11 جثة إحداها لطفل قبالة “القره بوللي” شرق طرابلس، موضحا أن المهاجرين كانوا من باكستان وسوريا وتونس ومصر.

عشرات الجثث على شواطئ #ليبيا بعد غرق قاربي مهاجرين وآخرون يستريحون تحت الشمس بعد إنقاذهم #libya pic.twitter.com/cZNGFwaST5 — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) April 25, 2023

وذكر عامل إغاثة تابع للهلال الأحمر في صبراتة بغرب طرابلس، أنهم انتشلوا 46 جثة خلال الأيام الستة الماضية من على الشاطئ، جميعهم “مهاجرون غير شرعيين” كانوا على متن قارب واحد.

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ونشرت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة صورا على الإنترنت تظهر جثثا في أكياس سوداء يضعها عمال إغاثة يرتدون كمامات وقفازات على ظهر شاحنات صغيرة.

وقال عامل الإغاثة إنه من المتوقع أن تجرف المياه المزيد من الجثث خلال الأيام المقبلة.

صور | لليوم الرابع على التوالي، فريق الإسعاف والطوارىء بجمعية الهلال الأحمر فرع #صبراتة ينتشل 8 جثث من أحد شواطىء بمساعدة السلطات المحلية والأمنية بالمدينة.#قناة_فبراير #ليبيا pic.twitter.com/z9eAv53uTC — قناة فبراير (@FebruaryChannel) April 24, 2023

“أكبر عدد وفيات خلال ست سنوات”

وأنقذت إيطاليا نحو 1600 مهاجر كانوا على متن 47 قاربا من البحر المتوسط خلال اليومين الماضيين ونقلتهم إلى شاطئ جزيرة لامبيدوزا.

وقال خفر السواحل الإيطالي في بيان في وقت متأخر من أمس، الاثنين، إنه أنقذ 1200 مهاجر فيما لا يزال 23 على الأقل في عداد المفقودين وانتُشلت جثة واحدة من البحر بعد تحطم ثلاثة قوارب.

جمعية الهلال الأحمر الليبي يعلن انتشال جثث 11 مهاجرًا قبالة ساحل مدينة صبراتة غربي ليبيا ليرتفع عدد الجثث التي انتُشلت في الأيام الخمسة الماضية إلى 34، عقب غرق أحد قوارب الموت الذي كان يقلّ عشرات المهاجرين غير النظاميين في البحر الأبيض المتوسط.#أمة_واحدة#واستعمركم_فيها#سلاما pic.twitter.com/1TWPB7gy9I — Salama – سلاما (@salamafw) April 25, 2023

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأنه جرى اليوم، الثلاثاء، إنقاذ 400 مهاجر كانوا على متن 12 قاربا.

وشهدت الشهور الماضية ارتفاعا حادا في أعداد قوارب المهاجرين التي تحاول الوصول إلى الساحل الإيطالي من تونس، التي أصبحت نقطة انطلاق يسهل بصورة أكبر الوصول إليها بعد الحملات التي استهدفت الإتجار بالبشر في ليبيا خلال الشهور القليلة الماضية.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة هذا الشهر إن 441 مهاجرا ولاجئا غرقوا في مطلع عام 2023، أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وهو أكبر عدد من الوفيات يتم تسجيله في ثلاثة أشهر خلال السنوات الست المنصرمة.