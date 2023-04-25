قيادات نظام البشير تفر من سجن كوبر.. من فتحه لإطلاق سراح النُزلاء؟ (فيديو)

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وطن- أعلن عدد من قيادات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مغادرة سجن “كوبر” وقالوا بحسب ما نقلت وسائل إعلام سودانية، إنهم سيؤمنون الحماية لأنفسهم بعد إجلائهم إلى جهة آمنة.

أحمد هارون يؤكد مغادرته سجن كوبر مع آخرين

يأتي ذلك فيما لا تزال تندلع معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

واحتُجز عدد من قيادات النظام الذي أطاحت به انتفاضة 2019 ضد الرئيس عمر البشير، في سجن كوبر.

احمد هارون القيادي من نظام الرئيس السابق عمر البشير يعلن خروج قيادات الانقاذ الوطني من سجن كوبر وتوليهم مسؤولية حماية انفسهم دون الكشف عن مصير الرئيس عمر البشير او موقفهم من عبد الفتاح البرهان (بعد قيادته انقلاب ابريل 2019 حسب وصفه) بالرغم من دعمهم تحرك الجيش الحالي. pic.twitter.com/FDbHvLvfv7 — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) April 25, 2023

وأكد أحمد هارون المسؤول في نظام البشير، في تصريحات نقلتها قناة “طيبة” أنه غادر سجن كوبر مع آخرين.

وأضاف هارون: «مكثنا في سجن كوبر تحت حراسة محدودة.. وإدارة سجن كوبر أجلت القيادات المعتقلة تحت حراسة محدودة».

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وأشار هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في بيان صوتي بثته قناة طيبة التلفزيونية اليوم، الثلاثاء، إلى أنه بناء على طلب القوة المتبقية تحرك مع غيره من المسجونين لموقع آخر خارج السجن تحت حراسة محدودة لا تتعدى 3 جنود.

وأضاف أن سلطة السجن وعدتهم بالتحصل على أمر قضائي بالإفراج عنهم، وقال إنه مستعد هو والمسؤولين السابقين الآخرين للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره.

#عاجل | مولانا أحمد هارون:

-بناء على طلب القوة المتبقية تحركنا لموقع آخر خارج السجن تحت حراسة محدودة لا تتعدى 3 جنود.

-وعدتنا سلطة السجن بالتحصل على أمر قضائي بالإفراج عنا.

-نواجه مع أبناء شعبنا ذات ظروفه وتحدياته. pic.twitter.com/2b60vpsFiC — قناة طيبة الفضائية (@TaybaSD) April 25, 2023

وكانت مقاطع فيديو، تظهر فراراً جماعياً لسجناء في عدد من السجون، أثارت ضجة بين رواد منصات التواصل، وأبرزها سجن كوبر في العاصمة الخرطوم الذي يضم الرئيس المعزول عمر البشير، وسط غموض بشأن مصيره أو هروبه من عدمه.

وتزايد الجدل مؤخرا مع بدء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول مصير الرئيس المعزول، عمر البشير بعد مزاعم تحدثت عن نقله بطائرة مروحية من مستشفى علياء في أم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم إلى جهة غير معلومة.

المسؤول بنظام #البشير أحمد هارون: إدارة سجن #كوبر أجلت القيادات تحت حراسة محدودة.. وهم جاهزون للمثول أمام القضاء في أي وقت#الحدث pic.twitter.com/WPhHm1RbO0 — ا لـحـدث (@AlHadath) April 25, 2023

وكان البشير وكبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن. ولم يتضح على الفور إن كان البشير، الذي قضى فترات طويلة في مستشفى عسكري، موجودا في السجن.

وتبادلت قوات الدعم السريع والجيش السوداني الاتهامات بخصوص فرار سجناء سجن كوبر.

ففي حين اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بتنفيذ ما سمته بعملية إخلاء بالقوة الجبرية لجميع السجناء المتواجدين بسجن كوبر.

بسم الله الرحمن الرحيم #قوات_الدعم_السريع

بيـان هـام

23 أبريل 2023

كان واضحًا منذ بدء الحرب في يوم السبت الماضي والتداعيات التي سبقت ذلك أن قيادة الانقلاب والمتطرفون يريدون إدارة عجلة الزمان إلى الوراء باستعادة نظام الحكم في البلاد، اليوم بات هذا المخطط واضحًا من أي وقت مضى من… pic.twitter.com/0HIr2YzGvu — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 23, 2023

وأدانت في بيانها هذه الأفعال “المتنافية مع القوانين المحلية والاقليمية والدولية كافة”، على حد تعبيرها.

ودعت القوى الوطنية ممثلة في الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة والمجتمع الاقليمي والدولي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه القضية.

أصدرت القوات المسلحة السودانية بدورها بياناً على صفحاتها، حذرت فيه من أن “المليشيات المتمردة” تتنكر في لباس الشرطة وتقوم بعمليات فوضى ونهب للممتلكات وإطلاق سراح نزلاء بعض السجون.

تحذر القوات المسلحة من أن المليشيا المتمردة أخذت في إرتداء أزياء الشرطة العادية وشرطة الاحتياطي المركزي للقيام بالمزيد من عمليات الإعتداء على المواقع ونشر الفوضى التي بدأت تتوسع فيها بإطلاق سراح نزلاء بعض السجون وعمليات النهب والإستيلاء على ممتلكات المواطنين والقتل العشوائي. pic.twitter.com/Wv6Q4zSd8K — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) April 24, 2023

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل (نيسان) مما أدى لمقتل 427 شخصاً على الأقل وتوقف العمل بالمستشفيات وتعطل خدمات أخرى وحوّل مناطق سكنية إلى ساحات حرب.

ويقع سجن كوبر في مدينة الخرطوم بحري، ويضم 14 قسماً، منها قسم المدانين بأحكام إعدام، وآخر لأصحاب السوابق، وثالث لذوي الأحكام الطويلة والقصيرة، ورابع للمعتقلين السياسيين.

من فتح سجن #كوبر لإطلاق سراح النُزلاء؟!.. المحلل الاستراتيجي الفريق فتح الرحمن محي الدين يُجيب#الحدث pic.twitter.com/npJUrmM5Cm — ا لـحـدث (@AlHadath) April 25, 2023

يمتد السجن، الذي شُيّد إبان الحكم البريطاني للسودان، في العام 1903، على مساحة خمسة آلاف متر مربع تقريباً من حي كوبر.

وتعود تسميته إلى أول قائم عليه عقب تشييده مطلع القرن العشرين، وهو ضابط بريطاني يُدعى “كتشنر”، إلا أن كبار السن لا يزالون يطلقون عليه اسم “توبر”.