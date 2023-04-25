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قيادات نظام البشير تفر من سجن كوبر.. من فتحه لإطلاق سراح النُزلاء؟ (فيديو)

يحتُجز عدد كبير من قيادات النظام الذي أطاحت به انتفاضة 2019 ضد الرئيس عمر البشير في سجن كوبر

كتب خالد الأحمد
قيادات نظام البشير تفر من سجن كوبر watanserb.com
قيادات نظام البشير تفر من سجن كوبر
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وطن- أعلن عدد من قيادات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مغادرة سجن “كوبر” وقالوا بحسب ما نقلت وسائل إعلام سودانية، إنهم سيؤمنون الحماية لأنفسهم بعد إجلائهم إلى جهة آمنة.

أحمد هارون يؤكد مغادرته سجن كوبر مع آخرين

يأتي ذلك فيما لا تزال تندلع معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

واحتُجز عدد من قيادات النظام الذي أطاحت به انتفاضة 2019 ضد الرئيس عمر البشير، في سجن كوبر.

وأكد أحمد هارون المسؤول في نظام البشير، في تصريحات نقلتها قناة “طيبة” أنه غادر سجن كوبر مع آخرين.

وأضاف هارون: «مكثنا في سجن كوبر تحت حراسة محدودة.. وإدارة سجن كوبر أجلت القيادات المعتقلة تحت حراسة محدودة».

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وأشار هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في بيان صوتي بثته قناة طيبة التلفزيونية اليوم، الثلاثاء، إلى أنه بناء على طلب القوة المتبقية تحرك مع غيره من المسجونين لموقع آخر خارج السجن تحت حراسة محدودة لا تتعدى 3 جنود.

وأضاف أن سلطة السجن وعدتهم بالتحصل على أمر قضائي بالإفراج عنهم، وقال إنه مستعد هو والمسؤولين السابقين الآخرين للمثول أمام القضاء عندما يضطلع بدوره.

فيديو هروب عمر البشير من سجن كوبر وضجة في السودان.. ما القصة؟
فيديو هروب عمر البشير من سجن كوبر وضجة في السودان.. ما القصة؟

وكانت مقاطع فيديو، تظهر فراراً جماعياً لسجناء في عدد من السجون، أثارت ضجة بين رواد منصات التواصل، وأبرزها سجن كوبر في العاصمة الخرطوم الذي يضم الرئيس المعزول عمر البشير، وسط غموض بشأن مصيره أو هروبه من عدمه.

وتزايد الجدل مؤخرا مع بدء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول مصير الرئيس المعزول، عمر البشير بعد مزاعم تحدثت عن نقله بطائرة مروحية من مستشفى علياء في أم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم إلى جهة غير معلومة.

وكان البشير وكبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن. ولم يتضح على الفور إن كان البشير، الذي قضى فترات طويلة في مستشفى عسكري، موجودا في السجن.

وتبادلت قوات الدعم السريع والجيش السوداني الاتهامات بخصوص فرار سجناء سجن كوبر.

ففي حين اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بتنفيذ ما سمته بعملية إخلاء بالقوة الجبرية لجميع السجناء المتواجدين بسجن كوبر.

وأدانت في بيانها هذه الأفعال “المتنافية مع القوانين المحلية والاقليمية والدولية كافة”، على حد تعبيرها.

ودعت القوى الوطنية ممثلة في الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة والمجتمع الاقليمي والدولي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه القضية.

أصدرت القوات المسلحة السودانية بدورها بياناً على صفحاتها، حذرت فيه من أن “المليشيات المتمردة” تتنكر في لباس الشرطة وتقوم بعمليات فوضى ونهب للممتلكات وإطلاق سراح نزلاء بعض السجون.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل (نيسان) مما أدى لمقتل 427 شخصاً على الأقل وتوقف العمل بالمستشفيات وتعطل خدمات أخرى وحوّل مناطق سكنية إلى ساحات حرب.

ويقع سجن كوبر في مدينة الخرطوم بحري، ويضم 14 قسماً، منها قسم المدانين بأحكام إعدام، وآخر لأصحاب السوابق، وثالث لذوي الأحكام الطويلة والقصيرة، ورابع للمعتقلين السياسيين.

يمتد السجن، الذي شُيّد إبان الحكم البريطاني للسودان، في العام 1903، على مساحة خمسة آلاف متر مربع تقريباً من حي كوبر.

وتعود تسميته إلى أول قائم عليه عقب تشييده مطلع القرن العشرين، وهو ضابط بريطاني يُدعى “كتشنر”، إلا أن كبار السن لا يزالون يطلقون عليه اسم “توبر”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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