الثلاثاء, أبريل 25, 2023
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الهدهد

عناصر الدعم السريع تحتل السفارة العمانية بالخرطوم وبيان غريب لخارجية السلطنة

الجيش السوداني اتهم قوات حميدتي بالاعتداء على 8 سفارات أخرى

كتب خالد السعدي
احتلال السفارة العمانية في الخرطوم من قبل قوات الدعم السريع watanserb.com
احتلال السفارة العمانية في الخرطوم
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وطن- كشفت القوات المسلحة السودانية، أن عناصر الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، احتلت مقر سفارة سلطنة عمان في الخرطوم، وسرقة إحدى عربات العبثة.

وقال بيان للجيش السوداني، صدر اليوم الثلاثاء: “تلقينا بلاغا من سفارة سلطنة عمان بإحتلال المتمردين لمقر السفارة بالكامل وسرقة عربة تتبع للبعثة”.

وأضاف البيان: “تعديات كثيرة على مقرات البعثات الدبلوماسية وإطلاق الأعيرة النارية علي السفارة الهندية بمنطقة العمارات شارع ١، بجانب بلاغات متعددة من سفارات كوريا، سويسرا، روسيا، إثيوبيا، اليمن، سوريا، المغرب، إسبانيا بتمركزات لقوات المليشيات المتمردة بالقرب من مقرات هذه البعثات وتهشيم كاميرات المراقبة الخارجية بها بجانب بلاغ السفير الكوري بطلب إخلاء جوي لأفراد جاليته بسبب هجوم المتمردين على منزله ، وتحطيم كرفانات الحماية خارج مقرات البعثات”.

تعليق غريب من وزارة الخارجية العمانية

وعلى الرغم من وضوح البيان العسكري السوداني بخصوص ما فعلته قوات الدعم السريع بالسفارة العمانية، صدر بيان وُصف بـ”الغريب” من قِبل وزارة الخارجية في السلطنة، قالت فيه: “تود وزارة الخارجية التأكيد على أن سفارة سلطنة عمان في العاصمة السودانية الخرطوم آمنة وسليمة”.

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وحتى كتابة هذه السطور، لم تعلق السفارة العمانية في الخرطوم على هذه التطورات، ولم ينشر حسابها على موقع تويتر أي تحديثات منذ 19 أبريل، يوم أن أكّدت في بيان، سلامة وصحة كافة المواطنين العمانيين المتواجدين في الأراضي السودانية.

عمان تتابع التطورات بقلق بالغ

وكانت سلطنة عمان، قد أعربت عن متابعتها وبقلق بالغ، تطورات الوضع في جمهورية السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك، كما وضعت السلطات خطة إجلاء لمواطنيها، فيما شدّدت مسقط في مباحثات مع أطراف إقليمية، ضرورة تغليب لغة الحوار لحل الأزمة في السودان.

حرب مستمرة في السودان

ودخل الصراع في السودان يومه الحادي عشر، ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.

وبعد ساعات قليلة من دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ في السودان، تحدّثت وسائل إعلام عن سماع دوي قذائف واشتباك بأسلحة ثقيلة في الخرطوم رغم الهدنة اليوم الثلاثاء، فيما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بعدم الالتزام بشروط الهدنة.

العالقون في دوامات من الهجمات المسلحة

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن المدنيين في السودان “عالقون في دوامات لا تنتهي من الهجمات المسلحة العشوائية”، مؤكدة أن التصعيد الجديد للنزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع يُفاقم معاناة سكان دارفور.

وقال المدير الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا في تيغيري شاغوتا في بيان صادر عن المنظمة بشأن الوضع في دارفور إن الصراع هناك تسبب في “معاناة إنسانية على نطاق مروّع، ولا يؤدي استمرار غياب العدالة والمساءلة إلا إلى إطالة المعاناة”.

واتهم شاغوتا السلطات السودانية بالتقاعس عن توفير الحماية للمدنيين في دارفور أو التحقيق مع المسؤولين عن الجرائم ومحاكمتهم.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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