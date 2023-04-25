الثلاثاء, أبريل 25, 2023
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صور إعلامية عراقية مع أمها وجدّتها وخالتها تُحيّر المتابعين .. التمييز بينهن مستحيل!

الصور التي اثارت حيرة المتابعين نشرتها الإعلامية العراقية زهراء سامي، على حسابها الرسميّ في انستغرام، وهي من احتفال بعيد ميلاد جدّتها.

كتب أنس السالم
الإعلامية العراقية زهراء سامي مع جدتها watanserb.com
الإعلامية العراقية زهراء سامي مع أمها جدتها وخالتها
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وطن – خطفت الممثلة والإعلامية العراقية زهراء سامي الأنظار، بصورةٍ مع والدتها وخالتها وجدتها، تركت المتابعين في حيرة من أمرهم لتحديد كل واحدة منهن، بسبب الشبه بينهنّ.

وكانت الصورة التي اثارت حيرة المتابعين، قد نشرتها الإعلامية العراقية زهراء سامي، على حسابها الرسميّ في انستغرام، وهي من احتفال بعيد ميلاد جدّتها.

وكتبت زهراء سامي على الصور تعليقاً: “بمناسبة عيدميلاد جدتي الجميلة ، شكراً لوجودك بحياتنا و لان صنعتي عائلة جميلة و متماسكة و قوية و ناجحة”.

وكانت التعليقات على صورة الاعلامية العراقية، متطابقة إلى حدٍ كبير، والكل يسأل عن الجدّة والأم والخالة في الصورة، فكتبت أحداهنّ: “انزين وين جدتها؟.. ما شاء الله يعني مستحيل تعرف جدتها من امها من خالتها”.

الإعلامية العراقية زهراء سامي
الإعلامية العراقية زهراء سامي مع أمها وجدتها وخالتها

بينما علق متابع: “هذولا تنطبق عليهم سالفة تزوجو فأن الاولى رزق والثانية بركة والثالثة سعادة والرابعة طمأنينة”.

الاعلامية زهراء سامي
الاعلامية زهراء سامي وأسرتها

وقالت متابعة أيضاً: “فدوه ما شاء الله حتى ما أقدر اميز بينكم والله”. فيما كتب آخر: “جدتك وينها من العيد ذاك واحنا حايرين فيها”. بينما تساءل البعض عن سرّ جمالهن.

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زهراء سامي

وشاركت الاعلامية العراقية زهراء سامي في مسلسل “كاتم”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي على قناة “ألشرقية” العراقية.

الاعلامية زهراء سامي
زهراء سامي

وجاء مسلسل كاتم في إطار درامي، وهو عمل يلقي الضوء على علاقات المال والمصالح التي تتعارض لتشكل أحداثاً خطيرة ومثيرة.

ومسلسل كاتم من ﺇﺧﺮاﺝ: سامر حكمت وﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد هاتف.

وتتمتع الممثلة والاعلامية العراقية زهراء سامي، بجمال ساحر، وهذه جولة على أبرز إطلالاتها .

المصدررصد وطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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