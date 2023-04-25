صور إعلامية عراقية مع أمها وجدّتها وخالتها تُحيّر المتابعين .. التمييز بينهن مستحيل!

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وطن – خطفت الممثلة والإعلامية العراقية زهراء سامي الأنظار، بصورةٍ مع والدتها وخالتها وجدتها، تركت المتابعين في حيرة من أمرهم لتحديد كل واحدة منهن، بسبب الشبه بينهنّ.

وكانت الصورة التي اثارت حيرة المتابعين، قد نشرتها الإعلامية العراقية زهراء سامي، على حسابها الرسميّ في انستغرام، وهي من احتفال بعيد ميلاد جدّتها.

View this post on Instagram A post shared by زهراء سامي ⭐️ (@zahraa.sami)

وكتبت زهراء سامي على الصور تعليقاً: “بمناسبة عيدميلاد جدتي الجميلة ، شكراً لوجودك بحياتنا و لان صنعتي عائلة جميلة و متماسكة و قوية و ناجحة”.

وكانت التعليقات على صورة الاعلامية العراقية، متطابقة إلى حدٍ كبير، والكل يسأل عن الجدّة والأم والخالة في الصورة، فكتبت أحداهنّ: “انزين وين جدتها؟.. ما شاء الله يعني مستحيل تعرف جدتها من امها من خالتها”.

بينما علق متابع: “هذولا تنطبق عليهم سالفة تزوجو فأن الاولى رزق والثانية بركة والثالثة سعادة والرابعة طمأنينة”.

وقالت متابعة أيضاً: “فدوه ما شاء الله حتى ما أقدر اميز بينكم والله”. فيما كتب آخر: “جدتك وينها من العيد ذاك واحنا حايرين فيها”. بينما تساءل البعض عن سرّ جمالهن.

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زهراء سامي

وشاركت الاعلامية العراقية زهراء سامي في مسلسل “كاتم”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي على قناة “ألشرقية” العراقية.

وجاء مسلسل كاتم في إطار درامي، وهو عمل يلقي الضوء على علاقات المال والمصالح التي تتعارض لتشكل أحداثاً خطيرة ومثيرة.

ومسلسل كاتم من ﺇﺧﺮاﺝ: سامر حكمت وﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد هاتف.

View this post on Instagram A post shared by زهراء سامي ⭐️ (@zahraa.sami)

وتتمتع الممثلة والاعلامية العراقية زهراء سامي، بجمال ساحر، وهذه جولة على أبرز إطلالاتها .

View this post on Instagram A post shared by زهراء سامي ⭐️ (@zahraa.sami)

View this post on Instagram A post shared by زهراء سامي ⭐️ (@zahraa.sami)

View this post on Instagram A post shared by زهراء سامي ⭐️ (@zahraa.sami)

View this post on Instagram A post shared by زهراء سامي ⭐️ (@zahraa.sami)