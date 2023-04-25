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“شبيه” بوتين وتدهور وضعه الصحي.. الكرملين يخرج عن صمته ويحسم الجدل

انتشرت شائعات بشأن استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شبيها له منذ سنوات، تزامنا مع شائعات أيضا بشأن حالته الصحية غذاها قلة ظهوره خلال جائحة كورونا

كتب خالد الأحمد
صحة شبيه بوتين watanserb.com
فلاديمير بوتين
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وطن- رفض الكرملين، الثلاثاء، ما قال إنها أكاذيب عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يقود روسيا منذ 1999 له أشباه يحلون محله، وإنه مريض ويقضي معظم وقته في مخبأ محصن من الإشعاعات النووية.

الكرملين ينفي مزاعم تدهور صحته ووجود شبيه له

وانتشرت شائعات بشأن استخدام شبيه لفلاديمير بوتين منذ سنوات، تزامنا مع شائعات بشأن حالته الصحية، غذاها قلة ظهوره خلال جائحة كورونا في السنوات الماضية وإحاطته بإجراءات صحية صارمة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة “رويترز” ، إن ما يشاع مجرد افتراءات على روسيا وزعيمها.

وجاءت تصريحات “بيسكوف” خلال كلمة تناول فيها تاريخ البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991، وأسباب حرب أوكرانيا والخيانة المزعومة من جانب المجتمع الغربي.

وأضاف “أنتم ترون بأنفسكم كيف يبدو رئيسنا.. كان وما زال شديد النشاط، ومن يعمل بجواره لا يكاد يلحق به”.

وتابع دميتري بيسكوف “لا يمكنك فقط إلا أن تحسده على طاقته. لا نتمنى له إلا دوام الصحة بإذن الرب.. وبالطبع هو ليس مختبئا هذه أيضا أكذوبة”.

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وجاءت تعليقات المسؤول الروسي بعد تلميحات متكررة بأن بوتين يمثله في الواقع شخص يظهر بدلا منه في الأماكن العامة.

وجاءت أحدث التلميحات بعد أن ورد أن بوتين سافر إلى أوكرانيا لزيارة مناطق الحرب التي ضمتها روسيا.

وفي فبراير/شباط 2020، قال بوتين نفسه، إنه عارض في بداية العقد الأول من القرن الحالي، اللجوء إلى أشخاص شبيهين به لضمان أمنه، عندما كانت روسيا تواجه هجمات في ذلك الوقت.

وخلال منتدى دافوس الاقتصادي الأخير، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أول من أشار إلى “احتمال أن يكون بوتين قد توفي وأن شبيها به يحل مكانه”.

أوكرانيا زعمت أن بوتين يتوارى في مخبئ

وكانت أوكرانيا بين آخر من استخدم هذا سلاح الإشاعات هذا، حينما أكدت وجود أشباه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعمت أنه يتوارى في مخبئ وهم من يتجولون بدلا عنه.

وقال أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف الأسبوع الماضي: “لم يكن هذا بوتين الحقيقي”.

وتابع المسؤول الأوكراني للتلفزيون: “لم يكن بوتين في المكان.. كان شبيها به، الأمر معروف جيدا”.

وكان الكرملين قال إن الرئيس الروسي زار قبل أيام الأجزاء التي يسيطر عليها الجيش الروسي في منطقتي خيرسون ولوهانسك، وذلك خلال رحلته الثانية إلى منطقة النزاع بعد تلك التي قام بها خلال مارس/آذار إلى ماريوبول.

وفي ذلك الوقت، رفض الكرملين تصريحه. ولا يوجد دليل على ظهور شخص بديل في مناسبات بوتين الرسمية.

إنهاء الفوضى في روسيا

وفي أثناء زيارة رسمية إلى موسكو الشهر الماضي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لبوتين، إنه مقتنع بأن الناخبين سيدعمون الزعيم الروسي مجددا في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

ولم يعلن بوتين بعدها عما إذا كان سيسعى لولاية رئاسية أخرى أم لا.

وأشار تقرير لموقع “npr” إلى أن بوتين تعهد منذ توليه السلطة بإنهاء الفوضى التي سادت روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في التسعينيات.

لكن غزو روسيا لأوكرانيا هو أخطر أزمة عسكرية، يواجهها أي رئيس روسي منذ الحرب السوفيتية الأفغانية بين 1979 و1989.

وأطلق الصراع في أوكرانيا شرارة أشد المواجهات ضراوة مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في 1962.

اقتتال داخلي في صفوف الجيش الروسي

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول إثبات أنه ليس منعزلاً “في مخبأ” من خلال الاجتماع مع قادة في منطقتين من أوكرانيا تدعي موسكو ضمهما.

هذا هو استنتاج أنجيلا ستينت ، كبير مستشاري مركز الدراسات الأوروبية الآسيوية والروسية وأوروبا الشرقية وأستاذ فخري في الشؤون الحكومية والخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون.

وجاء إعلان الكرملين عن زيارة بوتين لخيرسون ولوهانسك بعد تسريب وثائق البنتاغون التي تشير إلى اقتتال داخلي في صفوف الجيش الروسي. ويقدر جهاز الأمن الفيدرالي في موسكو ، المعروف باسم FSB ، عدد القتلى والجرحى من القوات الروسية بنحو 110.000.

وأخبر ستنت ، وهو أيضًا زميل أقدم في معهد بروكينغز ، معدة التقرير ميشيل أن التقدم الروسي في “حرب استنزاف طاحنة” في أوكرانيا قد أعاقه الفساد في الجيش ، وسوء التدريب ، وسوء صيانة المعدات.

المصدر رويترز ، npr ،صد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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