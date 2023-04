سيرجيو راموس ينفجر في وجه إيلون ماسك ويوجه له هذه الرسالة بعد تلقيه تهديدات.. ما القصة؟!

- Advertisement -

وطن- انفجر سيرجيو راموس ، مدافع باريس سان جيرمان في وجه الملياردير الأمريكي ومالك “تويتر” الجديد إيلون ماسك، مقدما له اقتراحًا حول تشغيل شبكة التواصل الاجتماعي بعد إزالة العلامة الزرقاء عن حسابه (عادت لاحقا) بعد أن تم التحقق منه من حسابات المشاهير أو الصحفيين أو الفنانين، وذلك بسبب تلقيه رسائل تهديد مباشرة عبر الموقع.

وقال “راموس” في تغريدة له وجهها لـ إيلون ماسك:”التخلص من الشارات الزرقاء ، والإجبار على الدفع وكسب المال هي إحدى الإستراتيجيات. يمكن أن يكون القضاء على الكراهية وتعزيز الاحترام وجعل تويتر

مكانًا أفضل مكانًا آخر. فقط أقول”.

🤔 @elonmusk, eliminating blue badges, forcing payments and making money is one strategy. Eliminating hatred, promoting respect and making @twitter a better place could be another one. Just saying… pic.twitter.com/0l7cWsPi9t

— Sergio Ramos (@SergioRamos) April 21, 2023