سيرجيو راموس ينفجر في وجه إيلون ماسك ويوجه له هذه الرسالة بعد تلقيه تهديدات.. ما القصة؟!

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وطن- انفجر سيرجيو راموس ، مدافع باريس سان جيرمان في وجه الملياردير الأمريكي ومالك “تويتر” الجديد إيلون ماسك، مقدما له اقتراحًا حول تشغيل شبكة التواصل الاجتماعي بعد إزالة العلامة الزرقاء عن حسابه (عادت لاحقا) بعد أن تم التحقق منه من حسابات المشاهير أو الصحفيين أو الفنانين، وذلك بسبب تلقيه رسائل تهديد مباشرة عبر الموقع.

وقال “راموس” في تغريدة له وجهها لـ إيلون ماسك:”التخلص من الشارات الزرقاء ، والإجبار على الدفع وكسب المال هي إحدى الإستراتيجيات. يمكن أن يكون القضاء على الكراهية وتعزيز الاحترام وجعل تويتر

مكانًا أفضل مكانًا آخر. فقط أقول”.

🤔 @elonmusk, eliminating blue badges, forcing payments and making money is one strategy. Eliminating hatred, promoting respect and making @twitter a better place could be another one. Just saying… pic.twitter.com/0l7cWsPi9t — Sergio Ramos (@SergioRamos) April 21, 2023

سيرجيو راموس يستنكر الإهانات والتهديدات القاسية التي تلقاها على تويتر

وأرفق سيرجيو راموس في رسالته إلى إيلون ماسك بعض من أقسى الإهانات والتهديدات التي تعرض لها على تويتر.

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وكانت إحدى التهديدات تقول:”أتمنى لسيرجيو راموس أكبر معاناة. أسعد أربعة أيام في حياتي ستكون: عندما يموت راموس ، عندما يموت بيلار روبيو ، عندما يموت ابنه الأول ، عندما يموت ابنه الثاني …” .

وفي تهديد آخر، قال أحدهم: “سيرجيو راموس ، أتمنى أن تموت أمك ، أختك ، ابنتك ، زوجتك مثل ابن العاهرة القذر ، وأمك عاهرة ، وعائلتك بأكملها مضاجعة ، وأنت ابن حقيقي لعاهرة. وأنت غشاش كبير في تاريخ كرة القدم “.

الدفع مقابل العلامة الزرقاء

يشار إلى أنه من الآن فصاعدًا ، يجب على المشاهير أو الصحفيين أو الفنانين دفع اشتراك بقيمة 8 دولارات شهريًا في Twitter Blue حتى يتم التحقق من حساباتهم بواسطة تويتر.

بالإضافة إلى ذلك ، قام تويتر بإنشاء التحقق الذهبي (للشركات) والرمادي (الحسابات الحكومية الرسمية).

عودة العلامة الزرقاء للحسابات التي تتخطى مليون متابع

ويوم الخميس، فقدت الحسابات التي كانت تحمل الشارة الزرقاء القديمة هذه العلامة، لدى المستخدمين الذين لم يدفعوا مقابل الخدمة الجديدة، عملا بالاستراتيجية التي وضعها إيلون ماسك خلال الشتاء للتحقق من الحسابات وتحقيق إيرادات إضافية.

وخلال يومي الجمعة والسبت، وجد عدد متزايد من الشخصيات العلامة الزرقاء مرفقة بحساباتهم، على ما يبدو من دون اتخاذ أي إجراء من جانبهم.

وقد حرص الكثير من المستخدمين الذين وُثقت حساباتهم رغما عنهم على التأكيد بأن لا علاقة لهم بالموضوع، بعدما باتت العلامة المثيرة للجدل رمزا لدعم إيلون ماسك.