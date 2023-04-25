“خطر بيولوجي كبير”.. حميدتي سيطر على مختبر حساس والصحة العالمية تحذر

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وطن- أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك “خطراً بيولوجياََ كبيراً” بعد أن احتل أحد الأطراف المتحاربة في السودان، مختبر الصحة العامة المركزي في العاصمة السودانية، الخرطوم، وسط تحذيرات من تطور الأوضاع لمسارات مجهولة العواقب.

تحذيرات من “خطر بيولوجي كبير” في السودان

أفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، “نعمة سعيد عابد” في حديث لصحفيين في جنيف عبر الفيديو، أن “أحد الطرفين المتقاتلين يحتل مختبرًا للصحة العامة، مما يشكّل خطرًا بيولوجيًّا مرتفعًا جدًّا”.

Civilians in Sudan must be protected and all parties to the conflict must ensure access for humanitarian relief to civilians in need. pic.twitter.com/Aj6Ha7KPSw — Amnesty International (@amnesty) April 17, 2023

وأشار عابد إلى أن هذا المرفق يحتوي على عينات مسبّبة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال، فيما لم يُحدد بالضبط الطرف الذي سيطر على المختبر.

ولفت ذات المتحدث إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المختبر الوطني في الخرطوم يوم أمس، الإثنين، قبل يوم من بدء سريان وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لمدة 72 ساعة بين الطرفين المتحاربين في السودان بعد 10 أيام من القتال في المناطق الحضرية.

The reported temporary ceasefire in #Sudan is a potential lifesaver for civilians trapped in their homes without access to food, clean water, and medical care. We urge the int'l community to help find a durable political solution to end the bloodshed.https://t.co/cqRDRPzQwR — ICRC (@ICRC) April 25, 2023

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وحول ذلك اعتبر المسؤول بالمنظمة الأممية أن”هناك مخاطر بيولوجية كبيرة مرتبطة باحتلال مختبر الصحة العامة المركزي”.

ونبّه نعمة سعيد عابد إلى أن المختبر يضم عينات لمجموعة من الأمراض الفتاكة منها الحصبة وشلل الأطفال والكوليرا.

ونقل عابد عن مدير المختبر- الذي تواصل معه أمس الإثنين- تحذيره من خطورة “فساد أكياس الدم بسبب نقص الطاقة”.

وقال إنه “بالإضافة إلى المخاطر الكيماوية، فإن المخاطر البيولوجية مرتفعة للغاية بسبب نقص المولدات العاملة”.

وعلى صعيد متصل، أوضحت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة أنها وثقت -إلى الآن- 14 هجوما على منشآت الرعاية الصحية أثناء القتال الدائر في السودان منذ أسبوعين تقريبا، ما أسفر عن مقتل ثمانية وإصابة اثنين.

بدورها، أوضحت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن وزارة الصحة السودانية قدرت عدد الوفيات -حتى الآن- بـ 459 إضافة إلى 4072 إصابة أخرى، مضيفة أنها لم تتمكن من التحقق من هذا العدد.

Today we mourn the tragic loss of three of our beloved colleagues in Sudan. Our deepest condolences to their families and friends. Humanitarian workers are #NotATarget. — World Food Programme (@WFP) April 17, 2023

قوات حميدتي استولت على المختبر الوطني للصحة العامة في الخرطوم

إلى ذلك فقد كشف مصدر طبي رفيع المستوى لشبكة CNN، الثلاثاء، أن قوات الدعم السريع هي من استولت على المختبر الوطني للصحة العامة في الخرطوم.

وقال المصدر: “المعمل سيطرت عليه قوات الدعم السريع“.

وأضاف أن المختبر “توجد به كمية كبيرة من الأوبئة”، مشيرا إلى أن الخطر يكمن في اندلاع أي مواجهة مسلحة في المختبـر، لأن ذلك “سيحول المختبر إلى قنبلة جرثومية”.

وتابع ذات المصدر حديثه مع الشبكة الأمريكية قائلا إنه “مطلوب تدخل دولي عاجل وسريع لإعادة الكهرباء وتأمين المختبر من أي مواجهة مسلحة لأننا نواجه خطرًا بيولوجيا حقيقيًا”.

صراع حميدتي والبرهان

ويشار أن الصراع في السودان بين حميدتي والبرهان هو صراع على السلطة بين قائدين عسكريين كانا شركاء في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ولكنهما اختلفا على مستقبل البلاد وعلى دور قوات الدعم السريع التي يتزعمها حميدتي.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين القوتين المسلحتين في 15 أبريل 2023، بعد فشل المحادثات حول تنفيذ اتفاق إطاري للانتقال إلى حكم مدني.

في الوقت الحالي، يخشى المراقبون من أن يؤدي هذا الصراع إلى تفكك البلاد وإلى تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، لا فقط في السودان، ولكن في كل المنطقة التي تشهد صراعات محتدمة على السلطة والثروة منذ سنوات.