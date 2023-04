“خطر بيولوجي كبير”.. حميدتي سيطر على مختبر حساس والصحة العالمية تحذر

- Advertisement -

وطن- أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك “خطراً بيولوجياََ كبيراً” بعد أن احتل أحد الأطراف المتحاربة في السودان، مختبر الصحة العامة المركزي في العاصمة السودانية، الخرطوم، وسط تحذيرات من تطور الأوضاع لمسارات مجهولة العواقب.

أفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، “نعمة سعيد عابد” في حديث لصحفيين في جنيف عبر الفيديو، أن “أحد الطرفين المتقاتلين يحتل مختبرًا للصحة العامة، مما يشكّل خطرًا بيولوجيًّا مرتفعًا جدًّا”.

Civilians in Sudan must be protected and all parties to the conflict must ensure access for humanitarian relief to civilians in need. pic.twitter.com/Aj6Ha7KPSw

وأشار عابد إلى أن هذا المرفق يحتوي على عينات مسبّبة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال، فيما لم يُحدد بالضبط الطرف الذي سيطر على المختبر.

ولفت ذات المتحدث إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المختبر الوطني في الخرطوم يوم أمس، الإثنين، قبل يوم من بدء سريان وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لمدة 72 ساعة بين الطرفين المتحاربين في السودان بعد 10 أيام من القتال في المناطق الحضرية.

The reported temporary ceasefire in #Sudan is a potential lifesaver for civilians trapped in their homes without access to food, clean water, and medical care.

We urge the int'l community to help find a durable political solution to end the bloodshed.https://t.co/cqRDRPzQwR

— ICRC (@ICRC) April 25, 2023