الثلاثاء, أبريل 25, 2023
الرئيسيةالهدهد"خطر بيولوجي كبير".. حميدتي سيطر على مختبر حساس والصحة العالمية تحذر
الهدهد

“خطر بيولوجي كبير”.. حميدتي سيطر على مختبر حساس والصحة العالمية تحذر

أودت المواجهات بين البرهان وحميدتي بحياة ما لا يقل عن 5 من العاملين في مجال الإغاثة في السودان منذ اندلاع القتال في 15 أبريل، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع نحو سيناريوهات غير معلومة العواقب

كتب فهمي الورغمي
"الصحة العالمية" تحذّر من "خطر بيولوجي هائل" في السودان
- Advertisement -

وطن- أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك “خطراً بيولوجياََ كبيراً” بعد أن احتل أحد الأطراف المتحاربة في السودان، مختبر الصحة العامة المركزي في العاصمة السودانية، الخرطوم، وسط تحذيرات من تطور الأوضاع لمسارات مجهولة العواقب.

تحذيرات من “خطر بيولوجي كبير” في السودان

أفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، “نعمة سعيد عابد” في حديث لصحفيين في جنيف عبر الفيديو، أن “أحد الطرفين المتقاتلين يحتل مختبرًا للصحة العامة، مما يشكّل خطرًا بيولوجيًّا مرتفعًا جدًّا”.

وأشار عابد إلى أن هذا المرفق يحتوي على عينات مسبّبة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال، فيما لم يُحدد بالضبط الطرف الذي سيطر على المختبر.

ولفت ذات المتحدث إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المختبر الوطني في الخرطوم يوم أمس، الإثنين، قبل يوم من بدء سريان وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لمدة 72 ساعة بين الطرفين المتحاربين في السودان بعد 10 أيام من القتال في المناطق الحضرية.

- Advertisement -

وحول ذلك اعتبر المسؤول بالمنظمة الأممية أن”هناك مخاطر بيولوجية كبيرة مرتبطة باحتلال مختبر الصحة العامة المركزي”.

ونبّه نعمة سعيد عابد إلى أن المختبر يضم عينات لمجموعة من الأمراض الفتاكة منها الحصبة وشلل الأطفال والكوليرا.

ونقل عابد عن مدير المختبر- الذي تواصل معه أمس الإثنين- تحذيره من خطورة “فساد أكياس الدم بسبب نقص الطاقة”.

وقال إنه “بالإضافة إلى المخاطر الكيماوية، فإن المخاطر البيولوجية مرتفعة للغاية بسبب نقص المولدات العاملة”.

وعلى صعيد متصل، أوضحت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة أنها وثقت -إلى الآن- 14 هجوما على منشآت الرعاية الصحية أثناء القتال الدائر في السودان منذ أسبوعين تقريبا، ما أسفر عن مقتل ثمانية وإصابة اثنين.

بدورها، أوضحت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن وزارة الصحة السودانية قدرت عدد الوفيات -حتى الآن- بـ 459 إضافة إلى 4072 إصابة أخرى، مضيفة أنها لم تتمكن من التحقق من هذا العدد.

قوات حميدتي استولت على المختبر الوطني للصحة العامة في الخرطوم

إلى ذلك فقد كشف مصدر طبي رفيع المستوى لشبكة CNN، الثلاثاء، أن قوات الدعم السريع هي من استولت على المختبر الوطني للصحة العامة في الخرطوم.

وقال المصدر: “المعمل سيطرت عليه قوات الدعم السريع“.

وأضاف أن المختبر “توجد به كمية كبيرة من الأوبئة”، مشيرا إلى أن الخطر يكمن في اندلاع أي مواجهة مسلحة في المختبـر، لأن ذلك “سيحول المختبر إلى قنبلة جرثومية”.

وتابع ذات المصدر حديثه مع الشبكة الأمريكية قائلا إنه “مطلوب تدخل دولي عاجل وسريع لإعادة الكهرباء وتأمين المختبر من أي مواجهة مسلحة لأننا نواجه خطرًا بيولوجيا حقيقيًا”.

صراع حميدتي والبرهان

ويشار أن الصراع في السودان بين حميدتي والبرهان هو صراع على السلطة بين قائدين عسكريين كانا شركاء في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ولكنهما اختلفا على مستقبل البلاد وعلى دور قوات الدعم السريع التي يتزعمها حميدتي.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين القوتين المسلحتين في 15 أبريل 2023، بعد فشل المحادثات حول تنفيذ اتفاق إطاري للانتقال إلى حكم مدني.

في الوقت الحالي، يخشى المراقبون من أن يؤدي هذا الصراع إلى تفكك البلاد وإلى تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، لا فقط في السودان، ولكن في كل المنطقة التي تشهد صراعات محتدمة على السلطة والثروة منذ سنوات.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

تقارير

بلومبيرغ: هكذا سيختبر الصراع في السودان “الدبلوماسية العربية الجديدة”

الهدهد

هل تعرض حميدتي لإصابة خطيرة؟.. معلومات متضاربة عن مصيره وجدل

الهدهد

عناصر الدعم السريع تحتل السفارة العمانية بالخرطوم وبيان غريب لخارجية السلطنة

تقارير

الأوبزرفر: حفتر مدَّ حميدتي بمعلومات استخبارية عن تحرك البرهان ضده فأشعل الحرب!

الهدهد

بعد أحداث السودان.. مصطفى بكري يتهم 3 دول بالتخطيط لتفكيك الجيش المصري

الهدهد

انتشرت كالنار في الهشيم.. كيف ولماذا راجت شائعة سقوط البرهان في قبضة الدعم السريع؟

الهدهد

فيديو لافت لقصف مواقع الدعم السريع يثير ضجة في السودان.. ما علاقة “آرما 3″؟

الهدهد

فضيحة لمستشار حميدتي على قناة إسرائيلية.. ما علاقة الجيش السوداني وحماس؟

الهدهد

تأكد مقتله.. صور محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

الهدهد

صفحات سودانية تؤكد اغتيال حميدتي.. حقيقة منشورات اجتاحت السودان

تقارير

تشمل 8 دول.. فاغنر أنشأت “كونفدرالية إفريقية” للسيطرة على القارة وتسريبات خطيرة

الهدهد

برعاية ابن سلمان.. لقاء محتمل يجمع البرهان وحميدتي في السعودية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مقطع “رمي العملة” استنفر الأمن القطري.. تحرك عاجل وهذا مصير المتهم

صور إعلامية عراقية مع أمها وجدّتها وخالتها تُحيّر المتابعين .. التمييز بينهن مستحيل!

“المستكشف راشد” يضيع في الفضاء ويختفي.. توقعات سلطان النيادي تصدق

هند القحطاني تفعل هذا الأمر لأول مرة في حياتها: “اللهم تقبل” (فيديو)

هادلي غامبل تحرش بها مديرها وتفاصيل صادمة.. مذيعة الرؤساء التي أغرت بوتين

“شبيه” بوتين وتدهور وضعه الصحي.. الكرملين يخرج عن صمته ويحسم الجدل

“تنور الحارة”.. حفل شواء جماعي ضخم في سلطنة عمان احتفالا بالعيد (فيديو)

نادين نجيم بصور مثيرة مع خطيبها .. حملها على ظهره وبين يديه بـ”البكيني”! (شاهد)

بلومبيرغ: هكذا سيختبر الصراع في السودان “الدبلوماسية العربية الجديدة”

مشهد مروع لجثث بالجملة على شواطئ ليبيا والأمواج تقذف المزيد (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC