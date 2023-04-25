جورجينا وحبيبها المجهول.. منحها 2000 يورو شهريا لتغطية نفقاتها وهي مع رونالدو!

وطن- صعدت جورجينا رودريغيز إلى الشهرة في عام 2017 عندما بدأت في مواعدة كريستيانو رونالدو، حيث التقيا كلاهما في متجر Gucci حيث عملت ، ومنذ ذلك الحين كانا على علاقة لمدة ست سنوات وأنجبا طفلين معًا.
وأصبحت جورجينا واحدة من أكثر المشاهير في هذه السنوات ، مع ما يقرب من 50 مليون متابع على انستغرام حيث تظهر حياتها بتفاصيل رائعة.
بالإضافة إلى ذلك ، فقد أصدرت مؤخرًا الموسم الثاني من فيلمها الوثائقي ، “أنا جورجينا” ، والمتوفر على “نتفليكس”، تتحدث فيه عن حياتها اليومية، لكن قبل أن تكون مع لاعب كرة القدم البرتغالي ، لم تكن العارضة تعيش حياة فاخرة ، بل كانت تمر بصعوبات مالية.
جورجينا وعلاقاتها الغرامية العديدة
ووفقا لما نقته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنها قبل لقائها باللاعب البرتغالي ، كان لدى جورجينا العديد من العلاقات ومع أشخاص معروفين مثل ميغيل أنخيل سيلفستر وألبرتو سانتانا ، النجم السابق لبرنامج التعارف الإسباني “Mujeres y Hombres y Viceversa” و “جافي” المتسابق السابق في برنامج جزيرة التعارف “La isla de las tentaciones”، وكانت أيضًا مع رجل ، ساعدها ماليًا.
حبيب مجهول الهوية
وبحسب الصحيفة، فإنه الرجل لا يعرف اسمه أو هويته ، لكنه كان يبلي بلاءً حسناً من حيث المال وكانت تربطهما علاقة جدية، وكانوا معًا حتى قبل ظهور كريستيانو.
لم يستغل وضعها الحالي إطلاقا
وعلى الرغم من أنه كان من الممكن أن يستفيد من وضع “جورجينا” الحالي، إلا أنه لم يفعل ذلك أبدًا، علاوة على ذلك ، أعطى الرجل السابق جورجينا مبلغ 2000 يورو شهريًا لتغطية نفقاتها الشخصية، والتي احتفظت بها في خزانة عملها.
وتروي الصحيفة أيضًا أنه عندما توفي والد جورجينا ، خورخي إدواردو رودريغيز غورخون ، في عام 2019 ، دفع لها وشقيقتها إيفانا ثمن تذاكر الذهاب إلى الجنازة في الأرجنتين، مشيرة إلى أن الشيء الأكثر إثارة للفضول هو أنه عندما توفي والدها ، كانت المؤثرة بالفعل مع لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو.