جورجينا وحبيبها المجهول.. منحها 2000 يورو شهريا لتغطية نفقاتها وهي مع رونالدو!

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وطن- صعدت جورجينا رودريغيز إلى الشهرة في عام 2017 عندما بدأت في مواعدة كريستيانو رونالدو، حيث التقيا كلاهما في متجر Gucci حيث عملت ، ومنذ ذلك الحين كانا على علاقة لمدة ست سنوات وأنجبا طفلين معًا.

وأصبحت جورجينا واحدة من أكثر المشاهير في هذه السنوات ، مع ما يقرب من 50 مليون متابع على انستغرام حيث تظهر حياتها بتفاصيل رائعة.

بالإضافة إلى ذلك ، فقد أصدرت مؤخرًا الموسم الثاني من فيلمها الوثائقي ، “أنا جورجينا” ، والمتوفر على “نتفليكس”، تتحدث فيه عن حياتها اليومية، لكن قبل أن تكون مع لاعب كرة القدم البرتغالي ، لم تكن العارضة تعيش حياة فاخرة ، بل كانت تمر بصعوبات مالية.

جورجينا وعلاقاتها الغرامية العديدة

ووفقا لما نقته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنها قبل لقائها باللاعب البرتغالي ، كان لدى جورجينا العديد من العلاقات ومع أشخاص معروفين مثل ميغيل أنخيل سيلفستر وألبرتو سانتانا ، النجم السابق لبرنامج التعارف الإسباني “Mujeres y Hombres y Viceversa” و “جافي” المتسابق السابق في برنامج جزيرة التعارف “La isla de las tentaciones”، وكانت أيضًا مع رجل ، ساعدها ماليًا.

حبيب مجهول الهوية

وبحسب الصحيفة، فإنه الرجل لا يعرف اسمه أو هويته ، لكنه كان يبلي بلاءً حسناً من حيث المال وكانت تربطهما علاقة جدية، وكانوا معًا حتى قبل ظهور كريستيانو.

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لم يستغل وضعها الحالي إطلاقا

وعلى الرغم من أنه كان من الممكن أن يستفيد من وضع “جورجينا” الحالي، إلا أنه لم يفعل ذلك أبدًا، علاوة على ذلك ، أعطى الرجل السابق جورجينا مبلغ 2000 يورو شهريًا لتغطية نفقاتها الشخصية، والتي احتفظت بها في خزانة عملها.

وتروي الصحيفة أيضًا أنه عندما توفي والد جورجينا ، خورخي إدواردو رودريغيز غورخون ، في عام 2019 ، دفع لها وشقيقتها إيفانا ثمن تذاكر الذهاب إلى الجنازة في الأرجنتين، مشيرة إلى أن الشيء الأكثر إثارة للفضول هو أنه عندما توفي والدها ، كانت المؤثرة بالفعل مع لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو.