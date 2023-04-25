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“تنور الحارة”.. حفل شواء جماعي ضخم في سلطنة عمان احتفالا بالعيد (فيديو)

يحدث ذلك بشكل جماعي في ولايات السلطنة كعادة متوارثة وتلقى اللحوم داخل حفرة ضخمة مشتعلة ويغلق عليها حتى تنضج وقد يستمر الأمر ليوم كامل

كتب خالد الأحمد
احتفالات العمانيين بعيد الفطر المبارك watanserb.com
حفل شواء جماعي ضخم في سلطنة عمان
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وطن- يعد طبخ اللحوم جزءاً أساسيا من احتفالات العمانيين بعيد الفطر المبارك، وتحضير الولائم للأقارب والضيوف الذين يتزاورون للتهنئة بالعيد.

وقبل أيام من حلول العيد يقوم بعض المواطنين بشراء الأبقار والأغنام والجمال من الأسواق المحلية، والبعض منهم يقوم بشرائها من “الهبطات” التي تقام قبل العيد في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة.

“تنور الحارة” وعادة الطهي الجماعي في سلطنة عمان

وذلك حسب رغبته وذوقه وقدرته المادية، كما يشترون بقية مستلزمات العيد من الأسواق المختلفة بالسلطنة.

وأوضح مقطع فيديو تم تداوله مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، كيفية طهي اللحوم بطريقة الدفن في الأرض، والتي يطلق عليها “خفصة”، بينما تسمى في الأردن “الزرب”.

وبعد تقطيع اللحم إلى قطع كبيرة غالباً يتم إعداد التتبيلة المناسبة التي تحتوي على مجموعة من البهارات مثل الكمون والفلفل الأسمر والكزبرة وغيرهم، بالإضافة إلى الخل وقليل من الماء على حسب الاحتياج.

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ويوضع اللحم في قدر كبير يدفن بدوره في حفرة ” التنور” من أجل طهيه، العملية التي تستمر ليوم كامل أحياناً.

وأظهر مقطع فيديو متداول قيام العديد من الأشخاص في سلطنة عمان، بإلقاء اللحوم في حفرة من النار الملتهب.

ويقوم العمانيون بتجهيز قطعة من الخيش وهو المصنوع من نبات الكتان ويوضع اللحم بها، يحيط به ورق من الموز وبعض من نبات الشوع، وهو نبات صحراوي يصل ارتفاعه إلى 12 مترا، لكي يمنع احتراقه، ثم يحكم الإغلاق لمنع تسرب رماد الفحم إلى الداخل.

ووفق المتداول، فإن هذه العادة يقوم بها “العمانيون” في العيد، حيث يقومون بطبخ أكلهم بشكل جماعي ثم يتم إشعال النار في الحفرة وإلقاء الطعام بها.

وتكون مشتعلة بالحطب ويفضل أن يكون من “شجر السمر” الإفريقي إذا يمتاز بأنه يحافظ على الاشتعال لفترة طويلة، قد تستمر لحوالي 5 ساعات فأكثر .

يوم كامل للنضوج

ويترك الطعام والذي يكون عبارة عن “لحوم” في الغالب لمدة يوم كامل، حيث يتم تسويته على نار هادئة بعد إغلاق الحفرة وإخماد النيران. وبعدها يتم إخراج اللحم ويتناوله الجميع.

جدير بالذكر أن هذه العادة تنتشر بشكل واسع في جميع دول الخليج، وبعض الدول العربية الأخرى، ولكن مكان ظهورها هو سلطنة عمان.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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