الثلاثاء, أبريل 25, 2023
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انتشرت كالنار في الهشيم.. كيف ولماذا راجت شائعة سقوط البرهان في قبضة الدعم السريع؟

تَضجّ مواقع التواصل الاجتماعي في السودان وفي الدول المجاورة وحول العالم بسيل من الأخبار المضلّلة

كتب خالد السعدي
سقوط البرهان في قبضة الدعم السريع watanserb.com
الحرب بين البرهان وحميدتي
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وطن- ترددت أنباء بين نشطاء سودانيين، بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان سقط في قبضة قوّات الدعم السريع التي يقودها منافسه وحليفه السابق محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

حصدت هذه المنشورات انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الاهتمام الكبير بالأوضاع في السودان التي تشهد اشتباكات طاحنة منذ منتصف أبريل الجاري.

إلا أن الخبر المتداول منذ الثامن عشر من أبريل عن اعتقال قوات الدعم السريع للبرهان غير صحيح وفق خدمة التحقق في وكالة فرانس برس، التي قالت إنّ خبرا من هذا النوع – لو كان صحيحا – فكان من شأنه أن يثير ضجّة إعلاميّة واسعة على مستوى العالم، بالتناسب مع الاهتمام العالمي بالأزمة السودانية.

واستشهدت الوكالة أيضا، بأنّ البرهان أدلى بتصريحات لوسائل إعلام عربيّة وعالميّة عدّة بعد ذلك التاريخ، منها تصريح مباشر على الهواء مع قناة العربيّة في 22 أبريل، أي بعد ظهور الشائعة بأياّم.

في غضون ذلك، أوضحت الوكالة أن تداول هذه المعلومة المغلوطة مرتبط بحرب الشائعات المستعرة على صفحات مواقع التواصل السودانيّة بالتزامن مع المعارك العنيفة بين الجيش وقوّات الدعم السريع هناك.

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وتَضجّ مواقع التواصل الاجتماعي في السودان وفي الدول المجاورة وحول العالم بسيل من الأخبار المضلّلة زاد من حدّة انتشارها انتحال حسابات على مواقع التواصل صفة حسابات رسميّة تابعة لأحد الطرفين المتناحرين في السودان، ومنها حسابات على موقع تويتر تحمل العلامة الزرقاء.

حرب مستمرة في السودان

ودخل الصراع في السودان يومه الحادي عشر، ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.

وبعد ساعات قليلة من دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ في السودان، تحدّثت وسائل إعلام عن سماع دوي قذائف واشتباك بأسلحة ثقيلة في الخرطوم رغم الهدنة اليوم الثلاثاء، فيما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بعدم الالتزام بشروط الهدنة.

العالقون في دوامات من الهجمات المسلحة

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن المدنيين في السودان “عالقون في دوامات لا تنتهي من الهجمات المسلحة العشوائية”، مؤكدة أن التصعيد الجديد للنزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع يُفاقم معاناة سكان دارفور.

وقال المدير الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا في تيغيري شاغوتا في بيان صادر عن المنظمة بشأن الوضع في دارفور إن الصراع هناك تسبب في “معاناة إنسانية على نطاق مروّع، ولا يؤدي استمرار غياب العدالة والمساءلة إلا إلى إطالة المعاناة”.

واتهم شاغوتا السلطات السودانية بالتقاعس عن توفير الحماية للمدنيين في دارفور أو التحقيق مع المسؤولين عن الجرائم ومحاكمتهم.

المصدر رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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