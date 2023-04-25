الأربعاء, أبريل 26, 2023
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المغربية نسرين الراضي بإطلالة فاضحة وتتحدى: “سأفعل المزيد”!(شاهد)

عرف نسرین راضي بالجرأة في معالجة قضایا المجتمع وسبق أن أثارت الشك بمثليتها جنسياً بعد القبلة المشهورة في "كان"

كتب رفيف عبدالله
المغربية نسرين راضي بإطلالة فاضحة وتتحدى:
نسرين الراضي
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وطن– تصدرت الفنانة المغربية نسرين الراضي، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها بمايوه مثير.

إطلالة فاضحة

ونشرت نسرين الراضي فيديو عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي مايوه أسود أثناء استمتاعها بإجازة عيد الفطر.

وشنت بعض الناشطين والإعلاميين المحليين، هجوماً على نسرين الراضي، واصفين إطلالتها بالفاضحة.

نسرين الراضي بالمايوه

ورداً على إمكانية مقاضاة من هاجمها، قالت نسرين: “سأضيع معهم الوقت .. وعندما أكسب القضية سأشتري المزيد من ملابس البحر وألتقط صورا أخرى”.

بعض الناشطين والإعلاميين المحليين وصفوا إطلالتها بالفاضحة
تحدت نسرين الجميع وأكدت أنها ستشتري المزيد وتتصور به

وشكرت الفنانة المغربية المتابعين الذين دافعوا عنها.

ضحايا حلال

وسبق أن أثارت نسرين الجدل حين جسدت دور امرأة كبيرة تزوجت بفتى مراهق تحت ما يعرف بـ”زواج المسيار” في مسلسل ضحايا حلال.

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وأثار “ضحايا حلال” الذي تم عرضه عام 2020 عبر منصة “شاهد VIP”، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل وسط مطالبات بإيقافه في حينها.

حيث يسلط المسلسل الضوء على العالم السري لمستغلي إجازة الشرع والدين زواج المسيار.

قبلة نسرين ولبنى

وأعاد نشطاء تداول فيديو “ساخن” للفنانة المغربية نسرين الراضي وهي تتبادل قبلة فموية مع الممثلة البلجیكیة – المغربیة الأخرى لبنى أزابال في مهرجان “كان” السينمائي 2019.

وبعد الضجة التي حدثت بسببهما، قالت لبنى في فيديو مصوّر: “أعتذر لأي شخص صدمته أو جرحته بسبب تلك القبلة.. وبالأخص خلال شهر رمضان، أجدد اعتذاري لجمهور نسرين وأيضًا للشعب المغربي.

بينما لم تعلق نسرين الراضي (33 عاماً)، على الموضوع، واكتفت بالصمت.

لا حدود

وتعرف نسرین الراضي بالجرأة في معالجة قضایا المجتمع.

وقالت سابقًا إن جرأتھا لیس لھا حدود حمراء فنیًا، ویمكنھا تقدیم كل ما یطلب منھا .

وردّت نسرين حول سؤالٍ يتعلّق بلعب أدوار الإغراء أو العري قائلة: “نعم أقبل … ليست لي خطوط حمراء.. إذا اقتنعت بالدور والسيناريو وكذلك إذا كانت ثقتي كبيرة في المخرج؛ فهذه العوامل كلها تجعلني أقبل بالدور.”.

وحول موقفها من استخدام “عبارات خادشة للحياء”، قالت نسرين: “نحنُ شعب لا نحب الصراحة ويعجبنا النفاق … إذا كنا جميعا نسمي الاشياء بمسمياتها فلِم نخجل من عضو ينتمي لأجسامنا؟”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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