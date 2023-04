“المستكشف راشد” يضيع في الفضاء ويختفي.. توقعات سلطان النيادي تصدق

- Advertisement -

وطن- بعد تشكيك باحتمالية وصول مركبة الهبوط “هاكوتو آر” التي تحمل على متنها المستكشف الإماراتي “راشد” أعلنت شركة “آي سبيس” اليابانية عن فقدان الاتصال بها.

وقالت الشركة في تغريدة على حسابها في “تويتر” إنه كان من المقرر أن تهبط المركبة الخاصة ببرنامج استكشاف القمر “HAKUTO-R” Mission 1 على سطح القمر في الساعة 1:40 في 26 أبريل 2023 بتوقيت اليابان.

وأضافت : “لكن غرفة التحكم في نيهونباشي ، طوكيو ، لم تتمكن من تأكيد نجاح أو فشل الهبوط على سطح القمر”.

وقال مركز محمد بن راشد للفضاء إن فريق “آي سبيس” يستمر بدراسة الوضع، وسيقدم المستجدات عند انتهاء ذلك.

وقال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء “سالم حميد المري ” في تغريدة على حسابه في ” تويتر” :”مهما كانت نتيجة المهمة ، فقد أنجزنا مهمة ناجحة. نجحنا في بناء الكيانات والشراكات ، وبدء مسار واعد لبعثات الاستكشاف”.

وكان مخططا أن يهبط المستكشف “راشد” في منطقة لم تختبرها مهمات استكشاف القمر السابقة، وبالتالي فإن البيانات والصور التي كان سيوفرها ستكون حديثة وجديدة وذات قيمة عالية، حيث تم تزويده بكاميرات ثلاثية الأبعاد، ونظام تعليق وأنظمة استشعار واتصال متطورة، وهيكلا خارجيا وألواحا شمسيةً لتزويده بالطاقة.

وكانت “وام” كشفت أن المستكشف “راشد” سيهبط في منطقة ماري فريغوريس”، وتحديدا موقع “فوهة أطلس”، الذي لم يتم اكتشافه من قبل.

ويناسب موقع هذه الفوهة في شمال شرق القمر، الأهداف العلمية الخاصة بالمهمة، وقد تم اختياره ضمن تعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء، ومركز دراسات جيولوجيا الصخور والكيمياء الأرضية، بفرنسا.

ويمثل المستكشف “راشد” إضافة علمية نوعية في مجال علوم الفضاء، حيث يستهدف:دراسة تربة القمر. دراسة الخصائص الحرارية لتضاريس سطحه.معرفة التأثير الكهروضوئي لسطحه.اختبار قدرة المواد على عدم الالتصاق بجزيئات تربته.

بالإضافة لدراسة قابلية الحركة على سطح القمر، وتطوير تقنيات الروبوتات الخاصة بأنظمة مركبات الاستكشاف.

Whatever the outcome of the mission is, we have performed a successful mission. We succeeded in building cabiblities and partnerships, and initiating a promising path for exploration missions. pic.twitter.com/XzeD6Gxmix

— Salem AlMarri سالم حميد المري (@Salem_HAlMarri) April 25, 2023