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العالم الهولندي يثير الذعر مجددا ويُحذر من ضربة ثانية.. حدد التاريخ

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس توقع الزلزال الذي ضرب سومطرة في إندونيسيا قبل يوم من ضربه المنطقة وإثارته فزع السكان

كتب فهمي الورغمي
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس زلزال إندونيسيا watanserb.com
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
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وطن- تعرضت سواحل سومطرة في إندونيسيا، حسب ما ذكرت الوكالة الجيولوجية الأميركية، لضربة زلزالية بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، الأمر الذي دفع السكان إلى اللجوء إلى المرتفعات قبل أن ترفع السلطات حالة الإنذار باحتمال حصول تسونامي مدمر في المنطقة.

وتفاعلا مع هذه التطورات الخطيرة والفزعة، علق عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، على الأحداث عبر سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر.

فرانك هوغربيتس يُحذر من زلزال قوي أواخر شهر أبريل

حددت الوكالة الجيولوجية الأمريكية، مركز الزلزال الذي وقع في سومطرة عند الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (الاثنين عند الساعة 20:00 غرينتش) قرب سواحل جزر مينتاوي على عمق 15.5 كيلومتر.

وذكرت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق اليوم، الثلاثاء، أنه لم يقع تسجيل وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة في البنية التحتية.

اللافت أنه وقبل وقوع الزلزال بساعات قليلة، أطلق عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، تحذيرا من قرب حدوث زلزال قوي.

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وحدد “هوغربيتس” منطقة سومطرة بأنها ستكون عرضة لزلزال نظراً للتقلبات الجوية، حسب مجموعة من الصور والخرائط التوضيحية شاركها عبر تويتر.

وقبل حدوث الزلزال أيضا، غرّد العالم الهولندي فرانك هوغربيتس عبر حسابه في “تويتر” بالقول: “قد تشير التقلبات في 21-22 أبريل إلى حدوث زلزال بقوة 6-7 في أو بالقرب من هذه المناطق في الفترة من 29 إلى 30 أبريل“، مرفقاً صوراً للكرة الأرضية بعلامات محددة لحدوث التقلبات الجوية بعدة مناطق من العالم.

وفي ذات السياق حول زلزال إندونيسيا، قال باتريس سانيني، وهو أحد سكان سيبيروت أكبر جزر مينتاوي أن “الهزة كانت قوية إلى درجة عانينا فيها صعوبة في الوقوف والخروج. واجهنا صعوبة للخروج من المنزل واضطررنا إلى التمسك بالجدران”.

وتابع ذات المتحدث في تصريحات نقلتها الغارديان “إنها أقوى هزة أرضية (..) هذه السنة. ظننت أن تسونامي سيحصل. لحسن الحظ لم يسجل تسونامي”.

بدورها، أصدرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرا باحتمال حصول تسونامي وابقته مدة ساعتين تقريبا، بعدما أعلنت في البداية أن قوة الزلزال أكبر.

وتُعتبر إندونيسيا، واحدة من أكثر المناطق حول العالم التي تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا منتظما بسبب موقعها على “حزام النار” في المحيط الهادي حيث تتصادم عدة طبقات تكتونية.

ووقع أكثر الزلازل حصدا للأرواح في إندونيسيا في 26 ديسمبر 2004 قبالة شواطئ سومطرة وأسفر عن سقوط أكثر من 230 ألف قتيل في سريلانكا والهند وتايلاند حتى.

وتسبب بموجات هائلة بلغ ارتفاع بعضها 30 مترا على ساحل باندا اتشه في شمال سومطرة، وبلغت قوة هذا الزلزال 9.1 درجات.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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