الخبراء يحذرون..5 أماكن تجنب وضع هاتفك المحمول بها

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وطن- من أكثر الأمور المزعجة التي يمكن أن تُصادف شخصََا ما أثناء خروجه من المنزل هو نفاذ شحن هاتفه.

عندما تكون بطارية الهاتف منخفضة، من أكثر الحلول التي قد تفكر بها هي شحن هاتفك في محطات الشحن العامة.

لكن الخبراء يقولون إن محطات شحن الهواتف العامة هي الأسوأ على الإطلاق، حيث يمكن أن تسرق بياناتك وخصوصيتك.

وفي هذا السياق، كشفت مجلة readersdigest عن الأماكن الأخرى التي يجب تجنبها عند شحن الهاتف خارج المنزل.

المطارات

تنتشر في المطارات ما يُعرف ببنوك أو محطات الطاقة لشهن الهواتف. الخطر الذي يكمن بهذه المحطات العامة هو إمكانية تعرض الهاتف للاختراق عند وصله بهذه المنافذ العامة.

حسب جيسون جلاسبيرج، المدير الإداري لـCasaba Security، فإن منافذ الشحن في المطارات تعتبر هدفًا للقراصنة لتحميل برامج خبيثة على الهاتف والتجسس على أنشطتك.

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لذا، من الأفضل أن تحضر قابسك الخاص وكابل الشحن الشحن الخاص بك كي تتأكد أنك لن تقع ضحية هذه الهجمات.



الفنادق

الخطر موجود أيضًا في الفنادق.



بالإضافة إلى منحك رسومًا، يمكن للقراصنة التلاعب بالهاتف أو الجهاز إما للسماح لهم بسرقة البيانات من الجهاز، أو تثبيت برامج ضارة على الجهاز دون علمك.

سيارات الأجرة

يمكنك العثور على منافذ USB عامة للشحن طوال هذه الأيام، بما في ذلك في سيارات الأجرة.

قول ستايسي كليمنتس، الخبيرة في الأمن السيبراني:”غالبًا ما يكون العثور عليها سهل للغاية. ولكن بدلاً من استخدام منفذ USB العام، أوصي باستخدام محوّل بمأخذ كهربائي و شاحن محمول .’

مراكز التسوق



يُمكن أن يصل محور شحن USB إلى جهات الاتصال في هاتفك والبريد الإلكتروني والرسائل النصية ورسائل البريد الصوتي والصور ومقاطع الفيديو.

قد يقوم أيضًا بنسخ كلمات المرور والبيانات المصرفية وجهات الاتصال الشخصية والبيانات الأخرى الموجودة على هاتفك. قد يقوم محور USB العام هذا بنقل البرامج، مثل البرامج الضارة إلى هاتفك.

المقاهي

يحذر خبراء الأمن السيبراني من أن المجرمين يقومون بتثبيت أجهزة قراءة وتنزيل مخفية بين منافذ USB ومصادر الطاقة في المقاهي والمطارات والصالات والأماكن العامة الأخرى، لذلك عندما تقوم بشحن جهازك أثناء احتساء مشروبك في المقهى، فقد تكون عرضة لسرقة الهوية.

والأسوأ من ذلك، يمكن إصابة هاتفك ببرامج ضارة يتم تنزيلها عليه. بعد ذلك، سيقوم المجرم بمراقبة استخدام هاتفك والانتظار لجمع أي بيانات مالية أو معلومات حساسة، أو مجرد استخدام خطة البيانات الخاصة بك لتنفيذ معاملات زائفة.