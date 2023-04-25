الثلاثاء, أبريل 25, 2023
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الأوبزرفر: حفتر مدَّ حميدتي بعلومات استخبارية عن تحرك البرهان ضده فأشعل الحرب!

مصدار أكدت على أن حفتر درب المئات من مقاتلي الدعم السريع على حرب المدن

كتب سالم حنفي
حميدتي وخليفة حفتر watanserb.com
حميدتي وحفتر
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وطن- قالت صحيفة “الغارديان” نقلا عن تصريحات قادة ميليشيات في السودان وبريطاني لموقع “اوبزيرفر” إن أمير الحرب الليبي خليفة حفتر ساعد في إعداد قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو “حميدتي” في الأشهر التي سبقت اندلاع العنف المدمر في 15 أبريل الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن تدخل حفتر، الذي يدير معظم الجزء الشرقي من ليبيا ، سيثير مخاوف من صراع طويل الأمد في السودان تغذيه مصالح خارجية،حيث وصف المحللون “سيناريو مرعب” لجهات فاعلة وقوى إقليمية متعددة تخوض حربًا بالوكالة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 45 مليون نسمة.

وقالت المصادر لصحيفة ” الأوبزرفر” إن حفتر نقل معلومات استخباراتية مهمة إلى حميدتي واحتجز أعداءه وزاد شحنات الوقود وربما درب فصيلة من مئات المقاتلين من قوات الدعم السريع في حرب المدن بين فبراير / شباط ومنتصف أبريل / نيسان.

علاقة قديمة بين حفتر وحميدتي

وتعود علاقة حفتر بحميدتي إلى ما قبل سقوط عمر البشير ، حاكم السودان المستبد المخضرم ، بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية في عام 2019. ومع ذلك ، فقد ازدادت العلاقة دفئًا في السنوات الأخيرة ، حيث أرسل حميدتي مرتزقة إلى ليبيا للقتال إلى جانبه.

كما تعاون حميدتي وحفتر أيضًا في مجموعة من عمليات التهريب المربحة للغاية ، حيث أقام القادة ذوو الرتب المتوسطة في كل من الميليشيات التابعة لهم روابط وثيقة أثناء قيامهم بإدارة عبور الشحنات غير المشروعة القيمة بين البلدين ، وفقًا لما قاله الخبراء لصحيفة الأوبزرفر .

جهود بذلها حفتر مؤخرا لدعم حميدتي

وقالت المصادر إنه في الأسابيع الأخيرة ، مع اقتراب الصراع بين قوات الدعم السريع وقوات البرهان، بذل حفتر جهودًا لدعم حميدتي.

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ومع ذلك بحسب الصحيفة،، فقد تم تقديم الدعم بعناية ، حيث لا يريد حفتر ولا رعاته الدوليون ، الإمارات العربية المتحدة وروسيا ، الالتزام كليًا بطرف واحد في صراع لا تزال نتيجته المحتملة غير واضحة، مشيرة إلى أنه يجب أن يحرص حفتر أيضًا على عدم تنفير المؤيدين في مصر الذين يدعمون البرهان.

وقال أحد قادة الميليشيات داخل الجيش الوطني الليبي إن قوته “مستعدة لدعم [حميدتي] … لكننا ما زلنا نراقب الوضع في السودان”.

حفتر يعتقل العدو اللدود لحميدتي

وبحسب ما نقلته “الغارديان“، فإنه قبل أيام فقط من اندلاع الصراع ، أمر حفتر باعتقال موسى هلال ، قائد ميليشيا سودانية ، وهو عدو لدود لحميدتي.

وكانت قوات هلال مسؤولة عن إلحاق خسائر فادحة بالمرتزقة الروس من مجموعة فاغنر – حليف آخر لحفتر – في جمهورية إفريقيا الوسطى المجاورة في كمين بالقرب من الحدود السودانية في وقت سابق من هذا العام .

تبرع حفتر لنادي مرتبط بحميدتي

وكشفت الصحيفة أنه في عرض آخر للدعم ، سافر أحد أبناء حفتر إلى الخرطوم للتبرع بمليوني دولار لنادي المريخ، أحد فريقين كبيرين لكرة القدم في السودان يكافحان ماليًا، موضحة أن النادي مرتبط بحميدتي الذي ساعد في إصلاح ملعبه. بعد إعلان الهدية ، استضاف حميدتي صادق حفتر.

نجل حفتر حذر حميدتي من استعداد البرهان للتحرك ضده

ووفقا لما نقلته “الغارديان”، قالت مصادر استخباراتية مقربة من الجيش الوطني الليبي لصحيفة الأوبزرفر إن حميدتي تلقى أثناء الزيارة تحذيراً من حفتر بأن خصومه في السودان يستعدون للتحرك ضده .

وقالت المصادر ، بعد يوم من مغادرة نجل حفتر للسودان ، حرك حميدتي قوات للسيطرة على مطار مروي الدولي ، وهي بلدة ذات موقع استراتيجي على بعد 300 كيلومتر شمال الخرطوم ، وبدأ في نشر مقاتلين للسيطرة على مواقع رئيسية في العاصمة.

وفي الأسبوع الماضي ، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن حفتر أرسل شحنة واحدة على الأقل من الأسلحة إلى حميدتي ، وهو ادعاء نفاه الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه حفتر.

حفتر درب المئات من مقاتلي الدعم السريع على حرب المدن

وقال مسؤولون ليبيون سابقون وحاليون لصحيفة الأوبزرفر إن حفتر قام في الأشهر الأخيرة بتدريب مئات من مقاتلي قوات الدعم السريع ، الذين يفتقرون إلى الخبرة في حرب المدن ، على التقنيات والتكتيكات التي قد يحتاجونها في معركة محتملة للخرطوم ومدن أخرى.

وقالت المصادر إن شحنات الوقود يتم تسليمها بالشاحنات من ميناء بنغازي على البحر المتوسط ، رغم أن آخرين أشاروا إلى أن مصدرًا إضافيًا محتملًا قد يكون مصفاة صرير الواقعة في الجنوب ، والتي طلبها الجيش الوطني الليبي مؤخرًا.

وتعاني قوات حميدتي من نقص في الوقود لأن مؤيدي البرهان في الخرطوم قطعوا الإمدادات عن قواعدهم الرئيسية في الخرطوم ، والذين ما زالوا يسيطرون على جزء كبير من البنية التحتية للنفط والبنزين في السودان.

وقال خبراء إن معظم المرتزقة السودانيين الذين يقاتلون في صفوف الجيش الوطني الليبي هم خصوم سابقون لحميدتي ، وقد يفرض هذا أيضًا قيودًا على المساعدات التي يقدمها حفتر.

يشار إلى أن أكثر من 400 شخص لقوا حتفهم في الصراع حتى الآن ، على الرغم من أنه يعتقد أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، منذ اندلاع الصراع بين وحدات من الجيش الموالية للحاكم العسكري السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان ضد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي نائب رئيس المجلس الحاكم، حيث يعتقد كلاهما أنهما قادران على السيطرة دون منازع على موارد السودان ودولته المنهارة، في وقت لا يبدو أن أي منهما يميل إلى التنازل.

المصدرالغارديان ، ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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