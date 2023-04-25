الثلاثاء, أبريل 25, 2023
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ابن إيلون ماسك.. تغريدة لمالك تويتر “ولقطة شاشة” تثير حيرة متابعيه

أظهرت الصورة ملفا شخصيا يستخدمه إيلون ماسك ويحمل صورة طفل صغير

كتب باسل النجار
إيلون ماسك watanserb.com
إيلون ماسك
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وطن- تسبب الملياردير ومالك شركة تويتر الجديد إيلون ماسك، في جدل جديد بين متابعيه على المنصة بعد تغريدة نشرها عبر حسابه وأرفقها بلقطة شاشة، حيث كان يشرح لصانعي المحتوى كيفية تفعيل الاشتراكات.

لكن هذه التغريدة الحديثة لإيلون ماسك، أثارت حيرة متابعيه بشأن إذا كان يمتلك حسابا آخرا على تويتر أما لا ويغرد من خلاله باسم ابنه البالغ من العمر عامين؟

تغريدة لإيلون ماسك تثير الجدل

ونشر “ماسك” الذي فجر غضب المؤثرين على تويتر مؤخرا بإلغاء توثيق حساباتهم لعدم موافقتهم على دفع الاشتراكات، تغريدة مرفقة بلقطة شاشة في حسابه على تويتر لإرشاد صانعي المحتوى بكيفية تفعيل الاشتراكات.

الصورة المرفقة صورة عادية، إلا أنها أظهرت أيضا ملفا شخصيا يستخدمه إيلون ماسك في أعلى يمين الحساب، وتظهر في الأيقونة صورة طفل صغير.

الأمر الذي أثار التكهنات بين جمهوره بأن هذه الصورة لابنه الصغير.

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فبعد البحث عن أصل الصورة على تويتر، وجد أنها لحساب يحمل اسم “Elon Test”، يتباعه نحو 27 ألف شخص.

ابن إيلون ماسك

ويناشد صاحب حساب “Elon Test” مستخدمي تويتر لمتابعته.

وكانت آخر تغريدة كتبها يوم، الاثنين، وجاء نصها: “سأبلغ الثالثة أخيرا في 4 مايو!”.

ومن المعروف أن نجل ماسك المعروف لدى العموم بإسم “اكس..x” قد ولد في الرابع من مايو 2020.

وهنأ العديد من النشطاء في تعليقاتهم إيلون ماسك بمناسبة عيد ميلاد ابنه، فيما توجه آخرون بالسؤال له عن سبب عدم إعلانه عن هذا الحساب من قبل.

ويشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، وبعد نيله شهرة واسعة النطاق بسبب اسمه الغريب، شارك الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك” صورة لـ ابنه بينما كان يتجول معه بالقرب من شركة تويتر المملوكة له.

وظهر ابن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بالقرب من شركة تويتر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، رفقة والده.

وُلد “اكس” في 4 مايو آيار 2020، وعندها كشف والده إيلون ماسك عن الاسم الغريب الذي سيطلقه عليه.

حيث صرح عبر تويتر حينذاك بأنه سيحمل اسم X Æ A-12 وهو ما صدم الكثيرين حول العالم من غرابة هذا الاسم.

الكثير من المغردين آنذاك اعتبروا أن ذلك الاسم هو واحد من النكات التي يسوقها إيلون ماسك بين الحين والآخر خلال ظهوره الإعلامي.

لكنه عاد لاحقاً ليؤكد شكوك الكثيرين، بأنه ذلك الاسم هو الذي سيعتمده رسميا.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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