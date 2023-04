ابن إيلون ماسك.. تغريدة لمالك تويتر “ولقطة شاشة” تثير حيرة متابعيه

- Advertisement -

وطن- تسبب الملياردير ومالك شركة تويتر الجديد إيلون ماسك، في جدل جديد بين متابعيه على المنصة بعد تغريدة نشرها عبر حسابه وأرفقها بلقطة شاشة، حيث كان يشرح لصانعي المحتوى كيفية تفعيل الاشتراكات.

لكن هذه التغريدة الحديثة لإيلون ماسك، أثارت حيرة متابعيه بشأن إذا كان يمتلك حسابا آخرا على تويتر أما لا ويغرد من خلاله باسم ابنه البالغ من العمر عامين؟

ونشر “ماسك” الذي فجر غضب المؤثرين على تويتر مؤخرا بإلغاء توثيق حساباتهم لعدم موافقتهم على دفع الاشتراكات، تغريدة مرفقة بلقطة شاشة في حسابه على تويتر لإرشاد صانعي المحتوى بكيفية تفعيل الاشتراكات.

Content creators may wish to enable subscriptions on this platform.

Just tap on Monetization in settings. pic.twitter.com/CmD06Mczmn

— Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2023