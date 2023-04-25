ابن إيلون ماسك.. تغريدة لمالك تويتر “ولقطة شاشة” تثير حيرة متابعيه

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وطن- تسبب الملياردير ومالك شركة تويتر الجديد إيلون ماسك، في جدل جديد بين متابعيه على المنصة بعد تغريدة نشرها عبر حسابه وأرفقها بلقطة شاشة، حيث كان يشرح لصانعي المحتوى كيفية تفعيل الاشتراكات.

لكن هذه التغريدة الحديثة لإيلون ماسك، أثارت حيرة متابعيه بشأن إذا كان يمتلك حسابا آخرا على تويتر أما لا ويغرد من خلاله باسم ابنه البالغ من العمر عامين؟

تغريدة لإيلون ماسك تثير الجدل

ونشر “ماسك” الذي فجر غضب المؤثرين على تويتر مؤخرا بإلغاء توثيق حساباتهم لعدم موافقتهم على دفع الاشتراكات، تغريدة مرفقة بلقطة شاشة في حسابه على تويتر لإرشاد صانعي المحتوى بكيفية تفعيل الاشتراكات.

Content creators may wish to enable subscriptions on this platform. Just tap on Monetization in settings. pic.twitter.com/CmD06Mczmn — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2023

الصورة المرفقة صورة عادية، إلا أنها أظهرت أيضا ملفا شخصيا يستخدمه إيلون ماسك في أعلى يمين الحساب، وتظهر في الأيقونة صورة طفل صغير.

الأمر الذي أثار التكهنات بين جمهوره بأن هذه الصورة لابنه الصغير.

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فبعد البحث عن أصل الصورة على تويتر، وجد أنها لحساب يحمل اسم “Elon Test”، يتباعه نحو 27 ألف شخص.

For the love of God, can someone follow me 🙏 — Elon Test (@ErmnMusk) December 6, 2022

ابن إيلون ماسك

ويناشد صاحب حساب “Elon Test” مستخدمي تويتر لمتابعته.

وكانت آخر تغريدة كتبها يوم، الاثنين، وجاء نصها: “سأبلغ الثالثة أخيرا في 4 مايو!”.

ومن المعروف أن نجل ماسك المعروف لدى العموم بإسم “اكس..x” قد ولد في الرابع من مايو 2020.

وهنأ العديد من النشطاء في تعليقاتهم إيلون ماسك بمناسبة عيد ميلاد ابنه، فيما توجه آخرون بالسؤال له عن سبب عدم إعلانه عن هذا الحساب من قبل.

ويشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، وبعد نيله شهرة واسعة النطاق بسبب اسمه الغريب، شارك الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك” صورة لـ ابنه بينما كان يتجول معه بالقرب من شركة تويتر المملوكة له.

X in beautiful San Francisco pic.twitter.com/yM3LiGEpNL — Elon Musk (@elonmusk) December 8, 2022

وظهر ابن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بالقرب من شركة تويتر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، رفقة والده.

وُلد “اكس” في 4 مايو آيار 2020، وعندها كشف والده إيلون ماسك عن الاسم الغريب الذي سيطلقه عليه.

I love that duo ❤️ Mr. Mars and X Æ A-12 Musk 😘 pic.twitter.com/QSkGotziu9 — Eva Fox 🦊 Claudius Nero's Legion 🦅 (@EvaFoxU) December 5, 2022

حيث صرح عبر تويتر حينذاك بأنه سيحمل اسم X Æ A-12 وهو ما صدم الكثيرين حول العالم من غرابة هذا الاسم.

الكثير من المغردين آنذاك اعتبروا أن ذلك الاسم هو واحد من النكات التي يسوقها إيلون ماسك بين الحين والآخر خلال ظهوره الإعلامي.

لكنه عاد لاحقاً ليؤكد شكوك الكثيرين، بأنه ذلك الاسم هو الذي سيعتمده رسميا.