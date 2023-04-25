أدوات منزلية شائعة قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض الرئة والقلب

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وطن– من منتجات التنظيف إلى الشموع المعطرة، يمكن أن يتلوث منزلك بالجزيئات التي تعرضك لخطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، وفقًا للطبيب التلفزيوني أمير خان.

حذر الدكتور أمير خان من احتمال وجود العديد من ملوثات الهواء الداخلية الكامنة بداخل كل منزل. ومما يثير القلق أن هذه المواد المزعجة قد تزيد من خطر إصابتك بمشكلات صحية مختلفة، بدءًا من أمراض الرئة إلى السكتات الدماغية، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

من خلال مقطع فيديو نُشره على منصة تويتر، قال الطبيب لمتابعيه: “عندما نفكر عادةً في تلوث الهواء، نفكر في السيارات والطائرات والانبعاثات. لكن في الواقع هناك بعض الأدوات المنزلية الشائعة التي يمكن أن تلوث منازلنا.”

مواقد الخشب

قال الدكتور إن مواقد حرق الخشب يمكن أن تنتج شيئًا يسمى الجسيمات.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن أن تكون الجزيئات الدقيقة والصغيرة مثل هذه “خطيرة” لأنها يمكن أن تصل إلى الأجزاء العميقة من رئتيك.

كما يمكن أن تجعلك عرضة للإصابة بأمراض الرئة والقلب وحتى السكتات الدماغية.

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قال الدكتور أمير:”يمكن لهذه الجسيمات الدقيقة عند استنشاقها أن تلحق الضرر برئتينا. وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة على المدى الطويل.”

الشموع المعطرة وأعواد البخور

الأدوات المنزلية الأخرى المحفوفة بالمخاطر هي الشموع المعطرة وأعواد البخور لأنها تطلق كل منها جزيئات صغيرة من الملوثات الأخرى عند تركها تحترق لفترة طويلة.



وقال الدكتور أمير في هذا الإطار: “أعواد البخور، على وجه الخصوص، تنبعث منها جزيئات أكثر نعومة بمئة مرة من الشمعة المعطرة.”

منتجات التنظيف

المجموعة الأخيرة من العناصر التي يجب مراقبتها هي منتجات التنظيف، وهي في الواقع من الأشياء التي من المفترض أن تحافظ على منازلنا نظيفة وآمنة.

قال الدكتور أمير:”تحتوي منتجات التنظيف، مثل ملمع الأثاث ومعطر الهواء ومنظف السجاد ومنظف الأفران، بالإضافة إلى البخاخات مثل مزيل العرق على شيء يسمى المركبات العضوية المتطايرة، والتي عند استنشاقها يمكن أن تهيج مجرى الهواء لدينا، مما يسبب الغثيان وتلف أعصابنا وأعضاء أخرى.”



وأضاف الدكتور أمير:”أعلم أنه من المستحيل تجنب كل هذه الأشياء في منازلنا، ولكن بتقليل استخدامها ووجود الكثير من النباتات الداخلية وفتح النوافذ، مما يسمح بالتهوية الجيدة، يمكن تحسين جودة الهواء في المنزل .”