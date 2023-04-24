الإثنين, أبريل 24, 2023
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شركة Google Flights تقدّم تذاكر طيران بأسعار زهيدة.. كيف يمكن أن تتحصّل عليها؟

"تعد محركات البحث عن الرحلات الجوية عبر الإنترنت أفضل حليف بالنسبة لك لحجز تذكرة طيران بسعر معقول ومناسب"

كتب معالي بن عمر
Google Flights تقدّم تذاكر طيران بأسعار زهيدة watanserb.com
Google Flights تقدّم تذاكر طيران بأسعار زهيدة
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وطن-إذا كنت تخطط لقضاء إجازة صيفية مع عائلتك أو أصدقائك، فستسمح لك شركة  Google Flights، بشراء تذاكر طيران بسعر زهيد؛ علمًا وأن هذا برنامج تجريبي من Google يضمن لك الحصول على أسعار مناسبة جدًا لبعض الرحلات.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإنه من السهل جدًا حجز تذاكر طيران على هذا البرنامج التحريبي. وعلى سبيل المثال، إذا دفعت 350 دولارًا لرحلتك، وقبل الرحلة كانت الرحلة مسجلة بسعر أقل أي 290 دولارًا، فستقوم Google Flight برد الفرق المالي لك. كما يمكن للمستخدمين الحصول على حسومات تصل إلى 500 دولار كل عام بحد أقصى ثلاثة رحلات.

وفي الوقت الحالي، لا يتوفر هذا النظام إلا في الولايات المتحدة، أي أنه ينطبق فقط على رحلات الذهاب والعودة التي تغادر هذا البلد. ووفق ما ترجمته “وطن“، إذا نجح برنامج شركة Google Flight، فستعمل الشركة على تشغيله في بقية العالم.

تذاكر الطيران
تذاكر الطيران

كيف تحصل على تذاكر طيران رخيصة؟

على الرغم من أن سداد تكاليف رحلات الطيران من Google Flight، في الوقت الحالي، غير متاح في إسبانيا أو في أي بلد أوروبي أو عربي آخر، فإن هناك طرقًا أخرى يمكنك وضعها موضع التنفيذ للحصول على تذاكر طيران بأسعار زهيدة وبالتالي توفير الكثير من المال.

كما تقدم شركات الطيران منخفضة التكلفة، أسعارًا مناسبة جدًا. وقبل شراء التذكرة تحقق من سياسة الأمتعة الخاصة بهم، حيث لا تسمح لك العديد من شركات الطيران حتى بإحضار حقيبة المقصورة مجانًا، فقط يمكن حمل  حقيبة اليد الصغيرة.

علاوة على ذلك، يجب عليك أيضًا التحقق من موقع المطار، لأنه في كثير من الحالات، تسافر هذه الشركات إلى مطارات بعيدة قليلاً عن المدينة. ويجب أن نضيف أهمية قراءة السياسات والتعليمات بعناية مثل: عمليّات الإلغاء، وتغيير التاريخ، والموعد النهائي للفواتير عبر الإنترنت، وما إلى ذلك.

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من ناحية أخرى، تعد محركات البحث عن الرحلات الجوية عبر الإنترنت أفضل حليف بالنسبة لك لحجز تذكرة طيران بسعر معقول ومناسب. وعلى الرغم من أن السعر عادةً ما يكون هو نفسه الموجود على موقع الويب الخاص بشركة الطيران، إلا أنه يمكنك مقارنة طرق وشركات طيران مختلفة في عملية بحث واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا معرفة أي أيام الشهر التي تكون فيها أسعار التذاكر مُنخفضة للسفر، وهي ميزة رائعة إذا كان لديك تواريخ مرنة.

أما إذا كنت تريد الذهاب في رحلة بغض النظر عن الوجهة، يمكنك تحديد الخيار الذي تبحث عنه. لذلك سترى قائمة الرحلات الجوية إلى مختلف البلدان مرتبة حسب السعر.

محركات البحث عن الرحلات الجوية عبر الإنترنت أفضل حليف بالنسبة لك
محركات البحث عن الرحلات الجوية عبر الإنترنت أفضل حليف بالنسبة لك
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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