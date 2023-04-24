الإثنين, أبريل 24, 2023
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وعدهم بالجنة.. قس قتل العشرات من أتباعه بـ”الصيام حتى الموت” ومأساة

تمّ تحميل جثث الضحايا المستخرجة من القبور في مؤخرة شاحنة في قرية شاكولا، بالقرب من مدينة ماليندي الساحلية في كينيا

كتب خالد الأحمد
قس قتل العشرات من أتباعه watanserb.com
قس قتل العشرات من أتباعه
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وطن- قالت الشرطة الكينية إنها عثرت على عشرات الجثث في مطلع الأسبوع، داخل أرض يملكها زعيم طائفة زُعم أنه طلب من أتباعه تجويع أنفسهم حتى الموت من أجل الذهاب إلى الجنة.

قس يقتل أتباعه بالصيام للقاء يسوع

وأظهرت صور تداولتها وسائل إعلام كينية الشرطة والسكان المحليين يقومون بتحميل جثث ضحايا طائفة دينية مستخرجة من القبور في مؤخرة شاحنة في قرية شاكولا، بالقرب من مدينة ماليندي الساحلية، في جنوب كينيا يوم الأحد، 23 أبريل.

وذلك بعد أن تمّ اكتشاف عشرات الجثث بعيدًا في قبور ضحلة في غابة بالقرب من أرض يملكها القس “بول ماكينزي”، في ساحل كينيا الذي تمّ اعتقاله لمطالبة أتباعه بالصيام حتى الموت.

قس يقتل أتباعه بالصيام للقاء يسوع
قس يقتل أتباعه بالصيام للقاء يسوع

وبحسب ما ورد، تمّ العثور على خمسة أفراد من عائلة واحدة؛ ثلاثة أطفال وآبائهم في أحد القبور. وسيأخذ أخصائيو علم الأمراض عينات من الحمض النووي وإجراء اختبارات لتحديد ما إذا كان الضحايا قد ماتوا من الجوع.

وتمّ القبض على 6 أعضاء آخرين بالكنيسة بعد إبلاغ الشرطة بوجود جثث متناثرة في جميع أنحاء غابة “شاكاهولا”، التي تبلغ مساحتها 800 فدان بالقرب من منزل القس في جنوب شرق كينيا.

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ويعتقد أنّ بعض أتباعه لا يزالون يختبئون في الأدغال حول شاكولا، التي داهمتها الشرطة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تلقّي بلاغ من منظمة غير ربحية محلية.

ونقل موقع “huffpost” عن قائد شرطة منطقة ماليندي الفرعية جون كيمبوي قوله، إنّه لم يتمّ حفر المزيد من المقابر الضحلة في الأرض التي يملكها القس بول ماكينزي، الذي اعتقل في 14 أبريل، بسبب صلاته بالطائفة.

وبلغ إجمالي عدد القتلى 43، لأنّ أربعة أشخاص آخرين لقوا حتفهم بعد أن تمّ اكتشافهم وآخرين يتضورون جوعاً في كنيسة Good News International، الأسبوع الماضي.

وطلبت الشرطة من المحكمة السماح لهم باحتجاز ماكينزي لفترة أطول مع استمرار التحقيقات في وفاة أتباعه.

قس يقتل أتباعه بالصيام للقاء يسوع
قس يقتل أتباعه بالصيام للقاء يسوع

وأشار المصدر إلى أنّ بلاغاً من أهالي المنطقة أدى إلى قيام الشرطة بمداهمة ممتلكات القس في ماليندي، حيث عثروا على 15 شخصًا هزيلًا، بمن فيهم الأربعة الذين لقوا حتفهم لاحقًا. وقال الأتباع إنهم كانوا يتضوّرون جوعاً بناءً على تعليمات القس لمقابلة يسوع.

وأبلغت الشرطة أنّ العشرات من القبور السطحية منتشرة في مزرعة ماكينزي وبدأت أعمال الحفر يوم الجمعة.

وكان ماكينزي مضربًا عن الطعام خلال الأيام الأربعة الماضية، في أثناء احتجازه لدى الشرطة.

القس تمّ اعتقاله سابقاً

واعتقل القس مرتين من قبل، في عام 2019 ومارس من العام الجاري، على خلفية وفاة أطفال. وفي كل مرة، كان يطلق سراحه بكفالة، ولا تزال القضيتان قيد النظر في المحكمة.

وحثّ سياسيون محليون المحكمة على عدم إطلاق سراحه هذه المرة، وشجبوا انتشار الطوائف في منطقة ماليندي.

وكينيا بلد شديد التدين، حيث يُعرف ما يقرب من 85.5٪ من الكينيين بأنهم مسيحيون و11٪ مسلمون، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.

ووصف كيثور كينديكي، وزير الداخلية الكيني، إنشاء الطوائف الدينية بأنها “انتهاك لحق الإنسان المنصوص عليه في الدستور في حرية العبادة”.

المصدرتويتر، موقع huffpost، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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