وعدهم بالجنة.. قس قتل العشرات من أتباعه بـ”الصيام حتى الموت” ومأساة

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وطن- قالت الشرطة الكينية إنها عثرت على عشرات الجثث في مطلع الأسبوع، داخل أرض يملكها زعيم طائفة زُعم أنه طلب من أتباعه تجويع أنفسهم حتى الموت من أجل الذهاب إلى الجنة.

قس يقتل أتباعه بالصيام للقاء يسوع

وأظهرت صور تداولتها وسائل إعلام كينية الشرطة والسكان المحليين يقومون بتحميل جثث ضحايا طائفة دينية مستخرجة من القبور في مؤخرة شاحنة في قرية شاكولا، بالقرب من مدينة ماليندي الساحلية، في جنوب كينيا يوم الأحد، 23 أبريل.

وذلك بعد أن تمّ اكتشاف عشرات الجثث بعيدًا في قبور ضحلة في غابة بالقرب من أرض يملكها القس “بول ماكينزي”، في ساحل كينيا الذي تمّ اعتقاله لمطالبة أتباعه بالصيام حتى الموت.

#الحمد_لله_على_نعمة_الاسلام

📍 السلطات في #كينيا تعثر على 43 جثة لأشخاص ماتوا جوعاً بعد اتباعهم لتعليمات قس «تم اعتقاله»، كان يطلب من أتباعه الصيام حتى الموت، من أجل «لقاء المسيح في الجنة» حسب معتقداتهم. pic.twitter.com/DDkkwe8Q7s — الجزائر المحمية بالله (@Aljazair2022) April 24, 2023

وبحسب ما ورد، تمّ العثور على خمسة أفراد من عائلة واحدة؛ ثلاثة أطفال وآبائهم في أحد القبور. وسيأخذ أخصائيو علم الأمراض عينات من الحمض النووي وإجراء اختبارات لتحديد ما إذا كان الضحايا قد ماتوا من الجوع.

وتمّ القبض على 6 أعضاء آخرين بالكنيسة بعد إبلاغ الشرطة بوجود جثث متناثرة في جميع أنحاء غابة “شاكاهولا”، التي تبلغ مساحتها 800 فدان بالقرب من منزل القس في جنوب شرق كينيا.

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ويعتقد أنّ بعض أتباعه لا يزالون يختبئون في الأدغال حول شاكولا، التي داهمتها الشرطة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تلقّي بلاغ من منظمة غير ربحية محلية.

ونقل موقع “huffpost” عن قائد شرطة منطقة ماليندي الفرعية جون كيمبوي قوله، إنّه لم يتمّ حفر المزيد من المقابر الضحلة في الأرض التي يملكها القس بول ماكينزي، الذي اعتقل في 14 أبريل، بسبب صلاته بالطائفة.

وبلغ إجمالي عدد القتلى 43، لأنّ أربعة أشخاص آخرين لقوا حتفهم بعد أن تمّ اكتشافهم وآخرين يتضورون جوعاً في كنيسة Good News International، الأسبوع الماضي.

وطلبت الشرطة من المحكمة السماح لهم باحتجاز ماكينزي لفترة أطول مع استمرار التحقيقات في وفاة أتباعه.

🔹 السلطات في كينيا تعثر على 43 جثة لأشخاص ماتوا جوعاً بعد اتباعهم لتعليمات قس «تم اعتقاله»، كان يطلب من أتباعه الصيام حتى الموت، من أجل «لقاء المسيح في الجنة» حسب معتقداتهم. pic.twitter.com/5V7eHJAd0x — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) April 24, 2023

وأشار المصدر إلى أنّ بلاغاً من أهالي المنطقة أدى إلى قيام الشرطة بمداهمة ممتلكات القس في ماليندي، حيث عثروا على 15 شخصًا هزيلًا، بمن فيهم الأربعة الذين لقوا حتفهم لاحقًا. وقال الأتباع إنهم كانوا يتضوّرون جوعاً بناءً على تعليمات القس لمقابلة يسوع.

وأبلغت الشرطة أنّ العشرات من القبور السطحية منتشرة في مزرعة ماكينزي وبدأت أعمال الحفر يوم الجمعة.

وكان ماكينزي مضربًا عن الطعام خلال الأيام الأربعة الماضية، في أثناء احتجازه لدى الشرطة.

السلطات في كينيا 🇰🇪 تعثر على 43 جثة لأشخاص ماتوا جوعاً بعد اتباعهم لتعليمات قس «تم اعتقاله»، كان يطلب من أتباعه الصيام حتى الموت، من أجل «لقاء المسيح في الجنة» حسب معتقداتهم. pic.twitter.com/KDZnwWDp5K — مصدر (@MSDAR_NEWS) April 24, 2023

القس تمّ اعتقاله سابقاً

واعتقل القس مرتين من قبل، في عام 2019 ومارس من العام الجاري، على خلفية وفاة أطفال. وفي كل مرة، كان يطلق سراحه بكفالة، ولا تزال القضيتان قيد النظر في المحكمة.

وحثّ سياسيون محليون المحكمة على عدم إطلاق سراحه هذه المرة، وشجبوا انتشار الطوائف في منطقة ماليندي.

وكينيا بلد شديد التدين، حيث يُعرف ما يقرب من 85.5٪ من الكينيين بأنهم مسيحيون و11٪ مسلمون، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.

ووصف كيثور كينديكي، وزير الداخلية الكيني، إنشاء الطوائف الدينية بأنها “انتهاك لحق الإنسان المنصوص عليه في الدستور في حرية العبادة”.