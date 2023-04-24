الإثنين, أبريل 24, 2023
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وصية الفنان محمد قنوع .. تفاصيل مثيرة عن أمواله وكيف ستُقسّم

كتبها قبل سنوات ووضعها في يد 3 من أفراد عائلته والمحامي الخاص به بعد شعوره بأن لحظة وفاته قد اقتربت

كتب أنس السالم
وصية محمد قنوع watanserb.com
الفنان الراحل محمد قنوع
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وطن – انتشرت تفاصيل وصية الفنان السوري الراحل محمد قنوع الذي توفي مساء السبت الماضي 22/4/2023، عن عمر ناهز 49 عاماً، نتيجة إثر احتشاء في عضلة القلب.

وصية الفنان محمد قنوع 

بحسب التقارير المتداولة، فإن وصية الفنان محمد قنوع، كان قد كتبها قبل سنوات، حيث نشرت بعض المواقع فحوى الوصية التي وضعها الفنان الراحل في يد ثلاثة من افراد عائلته، بالاضافة الى المحامي الخاص به، وذلك بعد شعوره بأن لحظة وفاته قد اقتربت.

ووفق ما جرى تداوله، فإن الوصية كانت تحتوي على عدد من الاجزاء، من بينها جزء خاص يتعلق بأفراد عائلته وتم التكتم عليه وعدم الافصاح عنه نظرا لخصوصية الموضوع.

الفنان الراحل محمد قنوع
الفنان الراحل محمد قنوع

في حين، كتب الفنان الراحل محمد قنوع في وصيته ايضاً بعض النقاط المتعلقة بأملاكه، وأخرى بالوسط الفني واعماله التي قدمها طيلة مسيرته.

واشارت المصادر الى ان الفنان الراحل يمتلك اموالا منقولة وغير منقولة، بالاضافة الى بعض الاصول خارج بلده سوريا وتحديدا في مصر.بحسب “الجديد

واوصى الرالح محمد قنوع ان تذهب ثلاثة ارباع هذه الاموال لزوجته كونها المسؤولة عن اولاده الاربعة.

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بينما اوصى بأن يتم التصرف بالربع المتبقي من امواله لصالح عدد من الجمعيات الانسانية، ولا سيما المعنية بمرضى السرطان والجمعيات التي تهتم بالايتام.

تشييع جثمان الفنان محمد قنوع

وشيّع جثمان الفنان الراحل عصر أمس الأحد في العاصمة السورية دمشق، حيث خرج من مشفى دار الشفاء، وتمت الصلاة عليه بعد العصر في مسجد المزة الكبير–الشيخ سعد، ليوارَى الثرى في مقبرة المزة.

جنازة محمد قنوع
جنازة محمد قنوع

وحضر تشييع الجنازة عدد كبير من نجوم الفن في سوريا، من بينهم سوزان نجم الدين، عبير شمس الدين، ميلاد يوسف، عباس النوري، فراس إبراهيم، أمل عرفة، روعة السعدي، وأيمن رضا وغيرهم. بحسب “ليالينا“.

وكان الفنان الراحل محمد قنوع، أدّى مناسك العمرة في مكة المكرمة، قبل أسبوع من وفاته، خلال شهر رمضان، رفقة ابنته “ماسة”.

وفاة الممثل السوري محمد قنوع بعد ايام من أدائه العمرة مع ابنته ماسة
وفاة الممثل السوري محمد قنوع بعد ايام من أدائه العمرة مع ابنته ماسة

في السياق، نشرت الشابة ماسة ابنة محمد قنوع، فيديو مؤثراً لوالدها، وهو يحتضنها وكأنه يشعر بأنه سيرحل قريباً، مرفقاً بتعليق: “حتة منك”.

المصدرمتابعات وطن - الجديد + ليالينا
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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