“وردة لإغاظة شاكيرا”.. بيكيه وكلارا شيا في رحلة رومانسية بدبي (فيديو)

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وطن- شُوهد لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، رفقة حبيبته الجديدة “كلارا شيا”، بينما كانا يقضيان إجازة في أرقى فنادق دبي، فيما بدا للمتابعين أنه أول رحلة رومانسية تجمعهما منذ إعلان بيكيه الانفصال عن حبيبته السابقة، المغنية الكولومبية، شاكيرا.

بيكيه في رحلة رومانسية مع كلارا شيا

نشرت المطربة العراقية شذى حسون -المقيمة في دبي– أمس الأحد، مقطع فيديو عبر ستوري حسابها في “إنستغرام”، يظهر بيكيه مع حبيبته، وعلّقت قائلة: “انظروا من هنا”، مضيفةً: “بيكيه طليق شاكيرا وحبيبته من برج العرب”.

وعلى صعيد متصل، أضافت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنّ رحلة بيكيه وكلارا شيا إلى دبي هي الأولى منذ إعلان ارتباطهما رسمياً قبل فترة.

كما نوّهت ذات الصحيفة إلى أنّه من المفترض أن يحتفلَ خلالها بيكيه (36 عاماً) بعيد ميلاد كلارا الـ24.

ويظهر بيكيه في المقطع الذي تداوله كثيرون، وهو يرتدي نظارة شمسية وشورتاً أزرق فاتح اللون مع تي شيرت بيضاء.

فيما ظهرت كلارا وهي ترتدي قميصاً أسود وشورتاً بيج، بينما كانت تحمل وردة حمراء في يدها.

In the video, Pique appears with his girlfriend in Dubai with a red rose in hand.https://t.co/un4TbQrSQY — FIFA STATUS (@StatusFifa) April 24, 2023

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وذهب ناشطون إلى أنّ كلارا شيا تعمّدت الظهور بالوردة الحمراء في يدها، لإغاظة شاكيرا.

كما أظهر الفيديو بيكيه وهو يعتذر من سيدة وطفل على ما يبدو طلبا منه أخذ صورة تذكارية، ليغادر المكان وتتبعه صديقته الشابة.

انفصال بيكيه وشاكيرا

في الآونة الأخيرة، تأكّد رسمياً انفصال النجمين العالميين بيكيه وشاكيرا، بعد علاقة دامت أكثر من عشر سنوات.

ووفقاً لصحيفة “elperiodico” الكتالونية الإسبانية، فإنّ المغنية الكولومبية شاكيرا اكتشفت خيانة زوجها بيكيه، لاعب برشلونة، مع كلارا شيا، وقررت مباشرة بعد ذلك الانفصال عنه في يونيو/حزيران الماضي.

ويُعدّ بيكيه وشاكيرا من أشهر الأزواج في عالم الفن والرياضة، حيث تعرّفا على بعضهما خلال تصوير أغنية “Waka Waka” لكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وأنجبا طفلين هما ميلان المولود في 22 يناير 2013، وساشا المولودة في 29 يناير 2015.

وبعد الانفصال، تبادل الثنائي رسائل نارية مبطّنة بعد إطلاق النجمة الكولومبية أغنيات تحمل نقداً لاذعاً لبيكيه، وتقول في أحد مقاطع الأغنية ساخرةً من نجم كرة القدم الإسباني: “استبدلت سيارة فيراري بسيارة (رينو) توينغو. استبدلت ساعة الرولكس بساعة كاسيو”.

ليردّ بيكيه بطريقته الخاصة على الأغنية بالتعاقد مع شركة الساعات كاسيو لرعاية دوري الملوك الذي أطلقه أخيراً، كما قام بقيادة سيارة توينغو الرخيصة.