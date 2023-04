“وردة لإغاظة شاكيرا”.. بيكيه وكلارا شيا في رحلة رومانسية بدبي (فيديو)

- Advertisement -

وطن- شُوهد لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، رفقة حبيبته الجديدة “كلارا شيا”، بينما كانا يقضيان إجازة في أرقى فنادق دبي، فيما بدا للمتابعين أنه أول رحلة رومانسية تجمعهما منذ إعلان بيكيه الانفصال عن حبيبته السابقة، المغنية الكولومبية، شاكيرا.

نشرت المطربة العراقية شذى حسون -المقيمة في دبي– أمس الأحد، مقطع فيديو عبر ستوري حسابها في “إنستغرام”، يظهر بيكيه مع حبيبته، وعلّقت قائلة: “انظروا من هنا”، مضيفةً: “بيكيه طليق شاكيرا وحبيبته من برج العرب”.

وعلى صعيد متصل، أضافت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنّ رحلة بيكيه وكلارا شيا إلى دبي هي الأولى منذ إعلان ارتباطهما رسمياً قبل فترة.

كما نوّهت ذات الصحيفة إلى أنّه من المفترض أن يحتفلَ خلالها بيكيه (36 عاماً) بعيد ميلاد كلارا الـ24.

ويظهر بيكيه في المقطع الذي تداوله كثيرون، وهو يرتدي نظارة شمسية وشورتاً أزرق فاتح اللون مع تي شيرت بيضاء.

فيما ظهرت كلارا وهي ترتدي قميصاً أسود وشورتاً بيج، بينما كانت تحمل وردة حمراء في يدها.

