هكذا استمتع السلطان هيثم بن طارق بالعيد وتفاعل مع أحدث ظهور له

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وطن- شارك ناشطون عمانيون صورة لسلطان البلاد، هيثم بن طارق، عبّروا خلالها عن انبهارهم بإطلالته المميزة والأنيقة، حيث ارتدى عباءة كريمية اللون وكمة مزركشة، وحمل في يديه جريدة بدا يتصفح محتواها.

إطلالة مميزة للسلطان هيثم بن طارق

وأكدت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسلطنة، أنّ إطلالة السلطان هيثم بن طارق (67 عاماً)، تعكس تواضعه وكرمه وحكمته، وتُجسّد احترامه الشديد لتراثه وهويته وثقافته.

إطلالة جميلة لـ حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان #هيثم_بن_طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ – مسقط pic.twitter.com/8b6wn0ktOO — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) April 24, 2023

كما أظهرت إطلالته احترامه وتقديره لتراث السلطنة وعادات الشعب العماني.

وقد لاقت إطلالة السلطان هيثم بن طارق استحساناً وإعجاباً كبيراً من قبل المواطنين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، الذين أشادوا بأسلوبه وذوقه وشخصيته.

إطلالة مميزة لـ حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان #هيثم_بن_طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ – مسقط 🇴🇲♥️ pic.twitter.com/5wCBvzFbFh — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) April 24, 2023

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ومنذ توليه مقاليد السلطة في السلطنة في 11 يناير/كانون الثاني 2020 خلَفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد (1940-2020)، تميّز السلطان هيثم بن طارق بإطلالاته المميزة واللافتة التي تجمع بين الأناقة والبساطة.

حيث يعتمد سلطان عمان على الثياب الرسمية التقليدية العمانية في كلّ ظهور له.

ويتميز بحبه للألوان الهادئة والأقمشة الفاخرة، كما يظهر دائمًا بملابس متناسبة مع المناسبة التي يحضرها.

ويُعتبر السلطان هيثم بن طارق شخصية محبوبة في عُمان وفي العالم العربي بشكل عام، حيث يتميز بأسلوبه الودي والبسيط في التعامل مع الناس.

كما يولي اهتمامًا كبيرًا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعُمان وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة المعيشة للمواطنين.

إطلالات السلطان هيثم بن طارق حسب المناسبات

يحظى السلطان هيثم بن طارق باحترامٍ وتقدير كبيرين من شعبه ومن العالم العربي والإسلامي.

وواحدة من السمات المميزة للسلطان هيثم هي اهتمامه بالحفاظ على التراث العماني والعربي. وذلك يظهر جلياً في اختياره للملابس التقليدية التي تعكس الهوية والثقافة العمانية.

مراسم استقبال حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان #هيثم_بن_طارق المعظم/حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ بقصر العلم العامر بعد ان أدى صلاة #عيد_الفطر المبارك بمسجد الخور بمحافظة #مسقط. pic.twitter.com/JELnIQhL0T — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) April 22, 2023

حيث إنّ الملابس التقليدية التي يرتديها السلطان هيثم، تتغير حسب الموسم والمنطقة والحدث.

في الشتاء، على سبيل المثال، يرتدي عادةً ثوباً أبيض أو كريمياً مع عباءة سوداء تسمى بشت، وعلى رأسه عمامة بيضاء تسمى مزار أو شال أحمر تسمى شناقيل.

أما في الصيف، فيرتدي ثوباً أخفَّ لوناً مع قبعة صغيرة تسمى الكِمة، وهي بالمناسبة من أكثر ما يميز الرجال العمانيين.

الملابس التقليدية التي يرتديها السلطان هيثم لا تقتصر على الشكل واللون فقط؛ بل تحمل أيضاً معاني ورموزاً تاريخية ودينية واجتماعية.

يعبّر الثوب عن البساطة والأصالة، والعباءة تعبّر عن الكرامة والشجاعة، والعمامة تعبّر عن الحكمة والعلم، والشال تعبّر عن الولاء والانتماء، والخنجر يعبّر عن الشرف والدفاع.

" الحكومة وجدت لخدمة المواطن وبالتالي سواءً الوزير أو الوكيل أو أي مسؤول وجوده في ذلك المكتب لتحقيق الغاية الأسمى وهي خدمة الوطن والمواطن " السلطان هيثم بن طارق pic.twitter.com/q8gYdH8A0Y — حمد الصواعي (@Hsawaei) April 24, 2023

السلطان هيثم بن طارق ضامن لهوية السلطنة

لعب السلطان هيثم بن طارق دوراً محورياً في ترسيخ النهج المحافظ على التراث في سلطنة عمان والترويج له في العالم، منذ تولّيه مقاليد السلطة عام 2020، رغم ما شهدته دول خليجية مجاوِرة من محاولات انفتاح قسري على الثقافة الغربية بطريقة لم تراعِ فيها بعض الحكومات خصوصيات مجتمعاتها.

السلطان هيثم بن طارق هو الحاكم الحالي لسلطنة عمان، وهو ينتمي إلى آل بوسعيد، الذين يحكمون عمان منذ أكثر من 250 عاماً.

تولّى السلطان هيثم الحكم في 11 يناير 2020، بعد وفاة ابن عمه السلطان قابوس بن سعيد، مؤسس عمان الحديثة ورائد التنمية والتطور فيها.

في خطابه الأول كسلطان، أكّد السلطان هيثم أنّه سيواصل سيرة سلفه -قابوس بن سعيد- في الحفاظ على مصالح عمان وشعبها، وفي تعزيز دورها كدولة مُحبّة للسلام والتعاون مع جميع الدول.

صور 📸 | تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان #هيثم_بن_طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ فاستقبل بقصر العلم العامر جموع المهنّئين بمناسبة حلول #عيد_الفطر المبارك، حيث تقبّل جلالتُه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من أصحاب السُّمو والمعالي والسّعادة وكبار المسؤولين. pic.twitter.com/cFr0c9QqKz — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) April 22, 2023

كما أكد أنّه سيعمل على تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد، وأنه سيُولي اهتماماً خاصاً للشباب والنساء والتعليم والصحة.

ومن بين القضايا التي أولى لها السلطان هيثم اهتماماً بارزاً هي قضية المحافظة على التراث العماني، الذي يشكّل جزءاً أساسياً من هوية البلاد وتاريخها.

فالتراث العماني يضمّ تنوّعاً ثرياً من الموروثات المادية وغير المادية، التي تعكس تفاعلاً عاشتْه البلاد على مرّ العصور مع مختلِف الحضارات والثقافات التي مرّت عليها.