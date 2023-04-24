الإثنين, أبريل 24, 2023
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هكذا استمتع السلطان هيثم بن طارق بالعيد وتفاعل مع أحدث ظهور له

منذ تولّيه مقاليد الحكم في سلطنة عُمان، خلَفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، تميّز السلطان هيثم بن طارق بإطلالاته المميزة واللافتة التي تجمع بين الأناقة والبساطة

كتب فهمي الورغمي
استمتع السلطان هيثم بن طارق بالعيد watanserb.com
استمتع السلطان هيثم بن طارق بالعيد
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وطن- شارك ناشطون عمانيون صورة لسلطان البلاد، هيثم بن طارق، عبّروا خلالها عن انبهارهم بإطلالته المميزة والأنيقة، حيث ارتدى عباءة كريمية اللون وكمة مزركشة، وحمل في يديه جريدة بدا يتصفح محتواها.

إطلالة مميزة للسلطان هيثم بن طارق

وأكدت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسلطنة، أنّ إطلالة السلطان هيثم بن طارق (67 عاماً)، تعكس تواضعه وكرمه وحكمته، وتُجسّد احترامه الشديد لتراثه وهويته وثقافته.

إطلالة مميزة للسلطان هيثم بن طارق
إطلالة مميزة للسلطان هيثم بن طارق

كما أظهرت إطلالته احترامه وتقديره لتراث السلطنة وعادات الشعب العماني.

وقد لاقت إطلالة السلطان هيثم بن طارق استحساناً وإعجاباً كبيراً من قبل المواطنين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، الذين أشادوا بأسلوبه وذوقه وشخصيته.

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ومنذ توليه مقاليد السلطة في السلطنة في 11 يناير/كانون الثاني 2020 خلَفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد (1940-2020)، تميّز السلطان هيثم بن طارق بإطلالاته المميزة واللافتة التي تجمع بين الأناقة والبساطة.

حيث يعتمد سلطان عمان على الثياب الرسمية التقليدية العمانية في كلّ ظهور له.

ويتميز بحبه للألوان الهادئة والأقمشة الفاخرة، كما يظهر دائمًا بملابس متناسبة مع المناسبة التي يحضرها.

ويُعتبر السلطان هيثم بن طارق شخصية محبوبة في عُمان وفي العالم العربي بشكل عام، حيث يتميز بأسلوبه الودي والبسيط في التعامل مع الناس.

كما يولي اهتمامًا كبيرًا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعُمان وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة المعيشة للمواطنين.

إطلالات السلطان هيثم بن طارق حسب المناسبات

يحظى السلطان هيثم بن طارق باحترامٍ وتقدير كبيرين من شعبه ومن العالم العربي والإسلامي.

وواحدة من السمات المميزة للسلطان هيثم هي اهتمامه بالحفاظ على التراث العماني والعربي. وذلك يظهر جلياً في اختياره للملابس التقليدية التي تعكس الهوية والثقافة العمانية.

حيث إنّ الملابس التقليدية التي يرتديها السلطان هيثم، تتغير حسب الموسم والمنطقة والحدث.

في الشتاء، على سبيل المثال، يرتدي عادةً ثوباً أبيض أو كريمياً مع عباءة سوداء تسمى بشت، وعلى رأسه عمامة بيضاء تسمى مزار أو شال أحمر تسمى شناقيل.

أما في الصيف، فيرتدي ثوباً أخفَّ لوناً مع قبعة صغيرة تسمى الكِمة، وهي بالمناسبة من أكثر ما يميز الرجال العمانيين.

الملابس التقليدية التي يرتديها السلطان هيثم لا تقتصر على الشكل واللون فقط؛ بل تحمل أيضاً معاني ورموزاً تاريخية ودينية واجتماعية.

يعبّر الثوب عن البساطة والأصالة، والعباءة تعبّر عن الكرامة والشجاعة، والعمامة تعبّر عن الحكمة والعلم، والشال تعبّر عن الولاء والانتماء، والخنجر يعبّر عن الشرف والدفاع.

السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق

السلطان هيثم بن طارق ضامن لهوية السلطنة

لعب السلطان هيثم بن طارق دوراً محورياً في ترسيخ النهج المحافظ على التراث في سلطنة عمان والترويج له في العالم، منذ تولّيه مقاليد السلطة عام 2020، رغم ما شهدته دول خليجية مجاوِرة من محاولات انفتاح قسري على الثقافة الغربية بطريقة لم تراعِ فيها بعض الحكومات خصوصيات مجتمعاتها.

السلطان هيثم بن طارق هو الحاكم الحالي لسلطنة عمان، وهو ينتمي إلى آل بوسعيد، الذين يحكمون عمان منذ أكثر من 250 عاماً.

تولّى السلطان هيثم الحكم في 11 يناير 2020، بعد وفاة ابن عمه السلطان قابوس بن سعيد، مؤسس عمان الحديثة ورائد التنمية والتطور فيها.

في خطابه الأول كسلطان، أكّد السلطان هيثم أنّه سيواصل سيرة سلفه -قابوس بن سعيد- في الحفاظ على مصالح عمان وشعبها، وفي تعزيز دورها كدولة مُحبّة للسلام والتعاون مع جميع الدول.

كما أكد أنّه سيعمل على تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد، وأنه سيُولي اهتماماً خاصاً للشباب والنساء والتعليم والصحة.

ومن بين القضايا التي أولى لها السلطان هيثم اهتماماً بارزاً هي قضية المحافظة على التراث العماني، الذي يشكّل جزءاً أساسياً من هوية البلاد وتاريخها.

فالتراث العماني يضمّ تنوّعاً ثرياً من الموروثات المادية وغير المادية، التي تعكس تفاعلاً عاشتْه البلاد على مرّ العصور مع مختلِف الحضارات والثقافات التي مرّت عليها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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