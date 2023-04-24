هبة عبوك أمام صدمة أخرى من أشرف حكيمي بشأن المبلغ الذي تريده!

- Advertisement -

وطن – يتواصل الجدل مع طلاق الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك، ونجم باريس سان جيرمان اللاعب المغربي أشرف حكيمي، بعد اتهام الأخير بالاعتداء الجنسي على فتاة في باريس .

ومع ذلك، في إجراءات الطلاق، وجدت “هبة” نفسها أمام مفاجأة عندما اكتشفت أن ثروة المغربي أشرف حكيمي بأكملها كانت باسم والدته، وهو الأمر الذي أدى إلى تغيير جذري في شروط أي تسوية محتملة للطلاق.

ومع ذلك، فإن فريقها القانوني يطلب 10 ملايين يورو، بينما يُعرض عليها مليونانِ فقط.

ذكرت صحيفة La Vanguardia أن الممثلة قررت رفع دعوى قضائية ضد زوجها السابق بتهمة الاحتيال وسوء إدارة أصول الزوجية.كما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية

من جانبها، تحدثت والدة اللاعب عن الأمر، وقالت “لم يبلغني ابني بتحويل ثروته. إذا اتخذ أي إجراء لحماية نفسه، فلا علم لي بذلك”.

وتساءلت: “ما المشكلة إذا كانت الأخبار صحيحة؟”. وقالت مهاجِمةً هبة عبوك: “إذا لم يفعل ابني هذا فلن يتمكن من التخلص من تلك المرأة”، في إشارة إلى هبة عبوك وتلك التقارير.

- Advertisement -

ما تقوله هبة عبوك عن القضية

أجرت الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك مقابلة مع مجلة Elle حيث تحدثت عن طلاقها وكل الجدل المحيط به.

وأكدت: “هناك أيام أكون فيها بخير وأخرى يتعين عليك فيها معرفة كيفية التعامل مع الضربات واتخاذ قرارات معقدة في بعض الأحيان”.

وتابعت هبة تقول: “يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان التوازن قليلاً. عندما تنفصل، فإنك تعيد هيكلة حياتك، على الرغم من أنها ليست مشكلة كبيرة أيضًا ويجب عليك إزالة الضغط”.

وقالت الممثلة: “تركت المنزل بيد واحدة أمامي ويد واحدة خلفي. بدون دعم من عائلتي. لكن كان علي أن أفعل ذلك؛ لأن بيئتي لن تسمح لي بالنمو أو أن أتحرر”.

وذكرت هبة: “كانت إما حياتي أو حياتهم، وقررت أن أقاتل من أجل نفسي. ليس لدي أي ارتباط بالأشياء المادية”.

وقبل أسابيع قليلة وبعد اتهام أشرف حكيمي بالاغتصاب، أكدت هبة عبوك انفصالها عن لاعب كرة القدم.