الإثنين, أبريل 24, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناهبة عبوك أمام صدمة أخرى من أشرف حكيمي بشأن المبلغ الذي تريده!
حياتنا

هبة عبوك أمام صدمة أخرى من أشرف حكيمي بشأن المبلغ الذي تريده!

"الزوجان السابقان بعيدان عن التوصل إلى تسوية ودية"

كتب أنس السالم
هبة عبوك watanserb.com
هبة عبوك
- Advertisement -

وطن – يتواصل الجدل مع طلاق الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك، ونجم باريس سان جيرمان اللاعب المغربي أشرف حكيمي، بعد اتهام الأخير بالاعتداء الجنسي على فتاة في باريس .

ومع ذلك، في إجراءات الطلاق، وجدت “هبة” نفسها أمام مفاجأة عندما اكتشفت أن ثروة المغربي أشرف حكيمي بأكملها كانت باسم والدته، وهو الأمر الذي أدى إلى تغيير جذري في شروط أي تسوية محتملة للطلاق.

ثروة أشرف حكيمي watanserb.com
يبلغ صافي ثروة حكيمي 24 مليون دولار وطالبت طليقته بجزء منها

ومع ذلك، فإن فريقها القانوني يطلب 10 ملايين يورو، بينما يُعرض عليها مليونانِ فقط.

ذكرت صحيفة La Vanguardia أن الممثلة قررت رفع دعوى قضائية ضد زوجها السابق بتهمة الاحتيال وسوء إدارة أصول الزوجية.كما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية

من جانبها، تحدثت والدة اللاعب عن الأمر، وقالت “لم يبلغني ابني بتحويل ثروته. إذا اتخذ أي إجراء لحماية نفسه، فلا علم لي بذلك”.

ثروة أشرف حكيمي watanserb.com
أشرف حكيمي ووالدته

وتساءلت: “ما المشكلة إذا كانت الأخبار صحيحة؟”. وقالت مهاجِمةً هبة عبوك: “إذا لم يفعل ابني هذا فلن يتمكن من التخلص من تلك المرأة”، في إشارة إلى هبة عبوك وتلك التقارير.

- Advertisement -

ما تقوله هبة عبوك عن القضية

أجرت الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك مقابلة مع مجلة Elle حيث تحدثت عن طلاقها وكل الجدل المحيط به.

وأكدت: “هناك أيام أكون فيها بخير وأخرى يتعين عليك فيها معرفة كيفية التعامل مع الضربات واتخاذ قرارات معقدة في بعض الأحيان”.

الممثلة الإسبانية االتونسية هبة عبوك watanserb.com
الممثلة الإسبانية االتونسية هبة عبوك

وتابعت هبة تقول: “يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان التوازن قليلاً. عندما تنفصل، فإنك تعيد هيكلة حياتك، على الرغم من أنها ليست مشكلة كبيرة أيضًا ويجب عليك إزالة الضغط”.

وقالت الممثلة: “تركت المنزل بيد واحدة أمامي ويد واحدة خلفي. بدون دعم من عائلتي. لكن كان علي أن أفعل ذلك؛ لأن بيئتي لن تسمح لي بالنمو أو أن أتحرر”.

وذكرت هبة: “كانت إما حياتي أو حياتهم، وقررت أن أقاتل من أجل نفسي. ليس لدي أي ارتباط بالأشياء المادية”.

وقبل أسابيع قليلة وبعد اتهام أشرف حكيمي بالاغتصاب، أكدت هبة عبوك انفصالها عن لاعب كرة القدم.

المصدرماركا - La Vanguardia- ترجمة وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

أشرف حكيمي يرد على رسالة هبة عبوك الحادة التي وجهتها له.. شاهد ما فعله!

حياتنا

هبة عبوك تنتقم من أشرف حكيمي.. فيديو لقبلة غرامية مع مصمم إسباني يشعل مواقع التواصل (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك عارية على غلاف مجلة في أول مقابلة لها منذ انفصالها عن حكيمي (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك تلفق تهمة جديدة إلى أشرف حكيمي بعد وصول المفاوضات بينهما لطريق مسدود!

حياتنا

والدة أشرف حكيمي تعلق لأول مرة على تسجيل أملاك ابنها باسمها وتهاجم هبة عبوك!

حياتنا

هبة عبوك توجه رسالة إلى أشرف حكيمي وللجميع: “المال لا يعنيني وهذا فقط ما يهمني!”

حياتنا

هبة عبوك ترد على خداع أشرف حكيمي لها بشأن ثروته.. ماذا قالت؟!

حياتنا

هل هبة عبوك بحاجة أموال حكيمي؟ هذه قيمة صافي ثروتها!

حياتنا

هذا هو صافي ثروة أشرف حكيمي .. والدته تسيطر على 80% منها وطليقته نصيبها صفر!

حياتنا

هبة عبوك تتعرض لصدمة قوية بعد تقدمها للمحكمة للحصول على نصف ثروة أشرف حكيمي!

حياتنا

هبة عبوك بإطلالة جريئة جداً في “الجيم” ووضعية غريبة مع مدربها! (شاهد)

حياتنا

أشرف حكيمي يتجاوز هبة عبوك ويظهر برفقة مصممة أزياء سمراء وداعمة للمثليين (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وصية الفنان محمد قنوع .. تفاصيل مثيرة عن أمواله وكيف ستُقسّم

فضيحة لمستشار حميدتي على قناة إسرائيلية.. ما علاقة الجيش السوداني وحماس؟

“بسبب رائحة الزوج”.. زواج خليجية من رجل أعمال مليونير ينتهي بالطلاق (فيديو)

مشهد مرعب من سلطنة عمان بعد تهور مواطنين خلال أخدود المزن (فيديو)

تأكد مقتله.. صور محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

“الأمير التقي”.. سبب وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود

هل يهبط “المستكشف راشد” على سطح القمر غدا؟.. سلطان النيادي يثير القلق

صدمة للشباب .. فتاة تفضح شكل الفتيات قبل وضع المكياج وبعده! (فيديو)

“أقصى درجات الفجور”.. حفيظ دراجي يحذر من خطر داهم يهدد الجزائر ورسالة لملك المغرب

صفحات سودانية تؤكد اغتيال حميدتي.. حقيقة منشورات اجتاحت السودان

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC