الإثنين, أبريل 24, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنانجت من كارثة.. لحظة اشتعال محرك طائرة بعد اقتحامه من قبل سرب...
حياتنا

نجت من كارثة.. لحظة اشتعال محرك طائرة بعد اقتحامه من قبل سرب أوز في الجو (شاهد)

تمكن الطيار من الهبوط بالطائرة دون حدوث إصابات

كتب سالم حنفي
اشتعال محرك طائرة watanserb.com
طائر أوز يشعل حريقا في محرك طائرة ويسبب هبوطها اضطراريا
- Advertisement -

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية مقطع فيديو صادم يوثق لحظة اشتعال محرك طائرة تابعة لأميركان إيرلاينز، بعد اصطدامها بسرب من الأوز الطائر.

وقال الصحيفة إن طائرة الركاب أجبرت على الهبوط بعد أن اندلعت ألسنة اللهب من محرك الطائرة عقب إقلاعها بفترة بسيطة.

وغادرت رحلة طيران أميركان إيرلاينز بويينغ 737 من مطار جون جلين كولومبوس الدولي في أوهايو إلى فينيكس ، أريزونا ، يوم الأحد (23 أبريل) في حوالي الساعة 7.43 صباحًا.

الطائرة حلقت لمدة 40 دقيقة بعد اشتعال المحرك

وبحسب الصحيفة، ظل الركاب في الجو لأكثر من 40 دقيقة بعد أن بدأت ألسنة اللهب في الظهور من المحرك بعد مواجهة سرب من الأوز ، مما أجبر الطائرة على الهبوط بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي اللحظة التي حاولت فيها الطائرة الهبوط حيث سمعت أصوات مزعجة من المحرك أثناء هبوط الطائرة.

- Advertisement -

وعاد الركاب إلى الأرض في الساعة 8.22 صباحًا بعد أن أعاد الطيارون الطائرة بأمان إلى حيث بدأوا ، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

على الرغم من إغلاق المطار لفترة قصيرة حيث تم إخماد الحريق ، تم حجز الركاب في رحلة أخرى ، والتي كان من المقرر أن تغادر كولومبوس في حوالي الساعة 10 صباحًا.

بيان شركة الطيران حول الواقعة

وقالت شركة الطيران في بيان لها: “رحلة الخطوط الجوية الأمريكية عام 1958 ، مع الخدمة من كولومبوس (CMH) إلى فينيكس (PHX) ، عادت إلى CMH بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب مشكلة ميكانيكية.”

وقال البيان:”هبطت الرحلة بشكل طبيعي ودخلت الطائرة بأمان إلى البوابة تحت قوتها الخاصة” ، مضيفًا: “لقد خرجت الطائرة من الخدمة للصيانة ويعمل فريقنا على إعادة العملاء في طريقهم إلى PHX”.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية استمرار التحقيق في سبب الحريق.

المصدرديلي ستار + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

شاهد فيديو حريق دبي المرعب .. قتل 16 شخصاً بمنطقة سياحية شهيرة

حياتنا

لا تترك باب غرفة نومك مفتوحََا في الليل لهذا السبب!

الهدهد

مصر.. حريق هائل في مستشفى النور المحمدي بالمطرية ولقطات مروعة (شاهد)

الهدهد

إيران.. فيديو هجوم أصفهان واستهداف مستودع ذخيرة وحريق هائل بمصفاة نفط

الهدهد

اللهيب ارتفع 50 مترا.. لقطات مرعبة ومفزعة لحريق خط غاز في ليتوانيا

الهدهد

فيديو لحريق ضخم في أحد استادات مونديال قطر يشعل مواقع التواصل!

حياتنا

إيلون ماسك يشتري طائرة جديدة وسعرها يفوق الخيال (صور)

حياتنا

طائرة تهبط اضطرارياً في باريس بعد إثارة مزحة سيئة على تيك توك

حياتنا

“مقصورة سرية” داخل الطائرة.. هل شاهدتها من قبل وماذا تفعل المضيفات داخلها؟

حياتنا

قصة أغرب من الخيال..تعرّف على حكاية اللاعب الذي أسقط طائرة بتسديدة

الهدهد

حريق مروّع في لبنان.. سحابة دخان تغطي سماء بيروت (فيديو)

الهدهد

حرائق الجزائر.. مفاجآت مدوّية تكشفها تحقيقات السلطات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مصر: سبب الانخفاض المزلزل في تعاطي الموظفين الحكوميين للمخدرات

انتخابات تركيا.. أردوغان الذي نجا من الانقلاب قد يرحل دستوريا الآن

فضيحة.. السعودية تشتري ذمم علماء إسبان لرفع التصنيف العالمي لجامعاتها.. كيف ذلك؟!

رمضان صبحي وثنائي الأهلي المصري مطلوبين في الدوري السعودي

أماندا هولدن تكشف سبب بروز حلمات صدرها تحت ملابسها.. ما علاقة كيم كارديشيان؟!

3 أخطاء شائعة يجب تجنبها في حياتك المهنية!

اليمن: فيديو جديد للشيخ عبدالله الباني الذي تم اغتياله بعد صلاة عيد الفطر

التلفزيون البرتغالي يكشف أسباب الأزمة بين رونالدو وجورجينا.. هل حان وقت الفراق؟

نيويوركر: اعتقال “الغنوشي” إثبات لجماعات العنف على عدم جدوى صندوق الاقتراع!

صراع يحسمه المتطرفون.. من يسيطر على التلفزيون الإيراني؟ (تقرير)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC