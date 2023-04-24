نجت من كارثة.. لحظة اشتعال محرك طائرة بعد اقتحامه من قبل سرب أوز في الجو (شاهد)

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وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية مقطع فيديو صادم يوثق لحظة اشتعال محرك طائرة تابعة لأميركان إيرلاينز، بعد اصطدامها بسرب من الأوز الطائر.

وقال الصحيفة إن طائرة الركاب أجبرت على الهبوط بعد أن اندلعت ألسنة اللهب من محرك الطائرة عقب إقلاعها بفترة بسيطة.

وغادرت رحلة طيران أميركان إيرلاينز بويينغ 737 من مطار جون جلين كولومبوس الدولي في أوهايو إلى فينيكس ، أريزونا ، يوم الأحد (23 أبريل) في حوالي الساعة 7.43 صباحًا.

الطائرة حلقت لمدة 40 دقيقة بعد اشتعال المحرك

وبحسب الصحيفة، ظل الركاب في الجو لأكثر من 40 دقيقة بعد أن بدأت ألسنة اللهب في الظهور من المحرك بعد مواجهة سرب من الأوز ، مما أجبر الطائرة على الهبوط بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي اللحظة التي حاولت فيها الطائرة الهبوط حيث سمعت أصوات مزعجة من المحرك أثناء هبوط الطائرة.

طائر يشعل حريقا في محرك طائرة بعد إقلاعها بوقت قصير pic.twitter.com/xfxsparftN — ترند (@Trendntwork_kw) April 24, 2023

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وعاد الركاب إلى الأرض في الساعة 8.22 صباحًا بعد أن أعاد الطيارون الطائرة بأمان إلى حيث بدأوا ، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

على الرغم من إغلاق المطار لفترة قصيرة حيث تم إخماد الحريق ، تم حجز الركاب في رحلة أخرى ، والتي كان من المقرر أن تغادر كولومبوس في حوالي الساعة 10 صباحًا.

بيان شركة الطيران حول الواقعة

وقالت شركة الطيران في بيان لها: “رحلة الخطوط الجوية الأمريكية عام 1958 ، مع الخدمة من كولومبوس (CMH) إلى فينيكس (PHX) ، عادت إلى CMH بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب مشكلة ميكانيكية.”

وقال البيان:”هبطت الرحلة بشكل طبيعي ودخلت الطائرة بأمان إلى البوابة تحت قوتها الخاصة” ، مضيفًا: “لقد خرجت الطائرة من الخدمة للصيانة ويعمل فريقنا على إعادة العملاء في طريقهم إلى PHX”.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية استمرار التحقيق في سبب الحريق.