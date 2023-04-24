قطري يلقي الأموال على المارة بطريقة “مهينة” .. وقطريون:”لا يمثل أخلاقنا” (فيديو)

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وطن – تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، لرجل زعموا أنّه قطري، ظهر وهو يلقي الأموال على المارة من شرفة مبنى، خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك .

قطري يلقي الأموال على المارة بطريقة “مهينة”

يظهر الفيديو -الذي لم يتسنَ لوطن التأكد منه- مجموعة من الأشخاص يقفوا في الأسفل، بينما راح الرجل الذي يرتدي الزيّ القطري، في رمي الأموال عليهم من أعلى .

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكر مغردون إلقاء الرجل الأموال بهذه الطريقة واعتبروها مهينة، بينما قال البعض هذا التصرف لا يمثل أخلاق القطريين .

مصري يلقي نقود “عيدية” على المارة من الشرفة!

سبق هذا التصرف في قطر -وفق مزاعم المغردين-، أن قام مهندس مصري، صاحب شركة مقاولات، مقيم بحي الخليفة بالقاهرة، بإلقاء “العيدية” على مواطني الحي وسط هتافات باسمه.

ما رأيك في طريقة التوزيع؟

مصري يلقي عيدية على المارة من نافذة مكتبه المطل على شارع عام، وسط تعليقات متباينة، منهم من رأى أنها عيدية تدخل الفرحة على الناس، وآخرون اعتبروا الطريقة غير لائقة.#الجزيرة pic.twitter.com/znkK0kwhRW — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 22, 2023

ووزع المهندس حسن التونسي، آلاف الجنيهات في أول أيام عيد الفطر المبارك.

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وحسب سكان المنطقة فإن المهندس التونسي اعتاد توزيع العيدية بهذا الشكل كل عام، لإسعاد جيرانه وأهالي منطقته.بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”

وأعادت هذه الواقعة للأذهان، حادثة مشابهة وقعت عام 2020، في مركز أوسيم بالجيزة غرب القاهرة. إذ ألقى مهندس متقاعد أوراقاً نقدية على المارة.

وأوقفته السلطات المصرية للتحقيق معه إثر الضجة الواسعة التي أثارها، وتم وصف الواقعة بـالمُذّلة للفقراء، وقال إنه يرفض التبرع بأمواله.

ودافع التونسي الذي سبق له الفوز بعضوية مجلس النواب المصري مرات عديدة، عن نفسه قائلاً في تصريحات صحافية: “أقدم العيديات منذ 20 عاماً. في البداية كانوا يصعدون إلى العمارة ويحطمون الأبواب فقلت لهم قفوا تحت البلكونة”.

وأضاف أنه “يحب الأطفال، لدرجة أنهم يجرون نحوه خلال سيره بالشارع”.

ما علاقة الفنان محمد رمضان بتصرفات كهذه؟!

وربط كثيرون بين تكرار مشاهد إلقاء النقود على المارة، وبين الفيديوهات التي نشرها الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه على فيسبوك.

وظهر محمد رمضان وهو يلقي دولارات كثيرة، على الأرض، بعد صدور حكم بتغريمه بـ6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر؛ ما عرضه لانتقادات حادة.