الإثنين, أبريل 24, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدفيديو لمظاهرات في أول أيام عيد الفطر يثير ضجة في الجزائر
الهدهد

فيديو لمظاهرات في أول أيام عيد الفطر يثير ضجة في الجزائر

الأوضاع الحقوقية في الجزائر تُحدِث سخونة على الساحة السياسية وسط مطالب مستمرة بالإفراج عن المعتقلين

كتب خالد السعدي
watanserb.com
- Advertisement -

وطن – انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، مقطع فيديو زعم ناشروه أنّه يوثّق مظاهرات في الجزائر تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر المنصرم، ما أثار حالة من الجدل.

وقال أحد النشطاء الذي نشر هذا الفيديو: “صباح أول أيام العيد بالجزائر.. دولة مدنية صحا عيدكم ماشي عسكرية صحا عيدكم”.

إلا أنه من خلال التحقق من الفيديو، تبيّن أنه مضلل وأنّ المقطع قديم وسبق نشره في مايو 2021، ولم تكن تلك المظاهرة المقصودة في عيد الفطر المنصرم.

فهذا الفيديو سبق أن تم نشره في قناة على موقع يوتيوب باسم Simo Sayo، مع تعليق أنّه من الجمعة 116 للحراك الشعبي في الجزائر، وفق موقع مسبار المعني بالتحقق من الأخبار المضللة.

- Advertisement -

يُشار إلى أنه في السابع من مايو عام 2021، شارك آلالاف المحتجين في مسيرة الجمعة 116 من الحراك الشعبي في البلاد، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين والتغيير، وسط انتشار أمني، دفعهم إلى تغيير اتجاه المسيرة.

العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في وقت سابق، إنه يجب على السلطات الجزائرية أن تفرج فورًا ومن دون قيد أو شرط عما لا يقل عن 266 ناشطًا ومحتجًا سُجنوا بسبب مشاركتهم في مظاهرات الحراك الاحتجاجية، أو انتقادهم للسلطات، أو إدانتهم لفساد الدولة، أو تعبيرهم عن تضامنهم مع المعتقلين.

جاء ذلك بخصوص حديث هيئات رقابية محلية، أفادت في مايو 2022، أفادت بأن ما لا يقل عن 266 ناشطًا ومتظاهرًا يقبعون في السجون الجزائرية لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع.

وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها، إنه يتعين على السلطات أن تسقط على وجه السرعة جميع التهم الموجهة إليهم.

ويُحتجز العديد من المتظاهرين رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة جدًا من الزمن، فيما حُكم على آخرين بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهم فضفاضة وملفقة مثل المساس بالأمن أو المصلحة الوطنية، والمساس بالوحدة الوطنية، وإهانة موظف عمومي والتحريض على التجمهر غير المسلح ونشر أخبار زائفة والإرهاب.

المصدرمنظمة العفو الدولية + تويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مصادر: الجزائر ضحت برأس راشد الغنوشي لاسترضاء محمد بن سلمان

الهدهد

بوقف العلاقات التجارية مع الجزائر.. إسبانيا تحاصر نفسها وتخسر الملايين لإرضاء المغرب

تقارير

صحيفة إماراتية تزعم: الجزائر غاضبة جداً من السعودية وما فعلته لن يمر مرور الكرام!

حياتنا

جزائريون يؤدبون المغربية أسماء لمنور بعد تصريحاتها حولهم! (فيديو)

الهدهد

بعد السعودية.. المقداد في الجزائر وتونس لاستكمال مشروع “إعادة تدوير الأسد”

الهدهد

المنصف المرزوقي مهاجما عبد المجيد تبون: من نصبك ولياً على تونس أيها الديكتاتور؟ (شاهد)

الهدهد

يُراقص امرأتين.. حقيقة فيديو يشوه سمعة الشيخ وليد مهساس (شاهد)

الهدهد

داعية سلفي مغربي مقرب من البلاط يفتي بتفضيل تمر “نتنياهو” على تمر “شنقريحة”! (شاهد)

الهدهد

عبد المجيد تبون تدخل شخصياً للضغط على قناة “الجزيرة” من أجل بث تصريحاته ضد المغرب!

الهدهد

وليد مهساس في بث مباشر مع رونالدو.. حقيقة مقطع اجتاح “تيك توك”

الهدهد

حقيقة إصابة وليد مهساس بالحسد ونقله للمستشفى بعد فيديو القطة (شاهد)

تقارير

صحيفة إماراتية: قطر تستغل عبد المجيد تبون لتمرير سياساتها على لسانه!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز بعد فوز نابولي على يوفنتوس في الوقت القاتل

ابنة عمرو دياب تتحدث باللهجة السعودية لأول مرة (فيديو)

أشرف حكيمي يرد على رسالة هبة عبوك الحادة التي وجهتها له.. شاهد ما فعله!

اللحظات الأولى لقصف إسرائيلي استهدف عناصر تابعة لحزب الله في سوريا (فيديو)

فضيحة جديدة لـ رونالدو.. باع سيارة بورش بنصف ثمنها ليحصل على رقم هاتف هذه المرأة!

أب سوري يفاجئ شابا طلب الزواج من ابنته ويطلب مهرا لا يصدق (فيديو)

قصر عبد الرحمن السديس في مكة المكرمة يصدم الجميع.. بذخ وثراء فاحش! (شاهد)

“حقيقة نيوم القاتمة”: تكنولوجيا صينية تضع السكان تحت المراقبة الكاملة .. ما القصة؟!

بعد فيديو وسام فارس الذي قلب لبنان.. تطور جديد ومفاجئ في قضية الفنان الشهير

سر ساويرس وحميدتي الذي فضحه تويتر.. هل الأمر صدفة وما علاقة مناجم الذهب؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC