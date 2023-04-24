فيديو لعملية القدس.. دهس إسرائيليين في شارع يافا واستشهاد المنفذ

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وطن- كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ما لا يقلّ عن 8 أشخاص إثر تعرضهم لعملية دهس في سوق “محانيه يهودا” في شارع يافا بالقدس، على يد شاب فلسطيني.

وذكرت القناة 13 العبرية، أنّ من بين الجرحى حالةً خطيرة، فيما وصفت حالة اثنين منهم بالمتوسطة.

مُقاوم فلسطيني يُنفذ عملية دهس في القدس

وحسب إفادة وسائل إعلام عبرية، فقد تمّ الإعلان عن استشهاد الشاب الفلسطيني، مُنفذ العملية ضد الإسرائيليين.

وما زالت تفاصيل العملية شحيحة إلى حدّ اللحظة، لكنّ شهود عيان ووسائل إعلام فلسطينية أكدت أنّ مُنفذ العملية قد تنكّر في الزي الحريدي، نسبة إلى جماعة الحريديم اليهودية التي تنتشر بشكل مكثّف في إسرئيل وبخاصة في مدينة القدس.

החשד לפיגוע דריסה בירושלים | דוד בלילתי, עד ראייה, ל-@HGoldich: "ראיתי את הרכב נכנס במהירות באנשים. ראיתי דם ושמעתי צעקות" pic.twitter.com/gN4emISq3K — כאן חדשות (@kann_news) April 24, 2023

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والحريديم هم جماعة من اليهود المتدينين ويعتبرون أصولييّن، حيث يُطبّقون الطقوس الدينية ويعيشون حياتهم اليومية وفق التفاصيل الدقيقة للشريعة اليهودية. كما أنهم من دعاة تطبيق أحكام التوراة في الكيان الإسرائيلي.

ارتفاع عدد المصابين في عملية الدهس بالقدس إلى 6 بينهم 1 خطيرة. الله اكبر .. الله اكبر pic.twitter.com/U9IZjGtUws — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) April 24, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو متداوَلة لحظةَ إطلاق السلطات الإسرائيلية، النارَ على الشاب الفلسطيني منفذ عملية القدس وسط حالة من الخوف والرعب تملّكت الصهاينة الذين حضروا عملية الدهس.

لحظة اطلاق النار على منفذ عملية الدهس بالقدس pic.twitter.com/NnForVNbRg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 24, 2023

يذكر أنه وخلال كلمة له في الحفل القريب من مكان عملية الدهس، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: “هجوم جديد يقع على مقربة منا هذا يذكرنا مرة أخرى بأن “إسرائيل” دومًا ما تواجه الخطر ولن تتردد في صدّه”، على حد زعمه.

החשד לפיגוע דריסה בירושלים | רה"מ נתניהו בטקס ביד לבנים: "הפיגוע מזכיר לנו שארץ ישראל ומדינת ישראל נקנו בייסורים רבים. הקמנו מדינה לתפארת, אבל במחיר קורע לבבות"@ZeevKam pic.twitter.com/XRUbH0gVa2 — כאן חדשות (@kann_news) April 24, 2023

إشادة فلسطينية بالعملية

قوبلت عملية الدهس بالقدس التي أسفرت عن إصابة 8 إسرائيليين، أحدهم في حالة حرجة، بمباركة وإشادة فلسطينية واسعة سواء من المجتمع الفلسطيني أو من فصائله المقاوِمة.

إذ “باركت حركة المجاهدين عملية الدهس البطولية في القدس المحتلة التي تثبت أن الثورة والمواجهة بكل أشكالها هي سبيل الخلاص من الاحتلال”، حسب ما نقلت عنها وسائل إعلام فلسطينية.

حركة المجـ اهدين:

-نبارك عملية الدهس البطولية في القدس المحتلة التي تثبت أن الثورة والمواجهة بكل أشكالها هي سبيل الخلاص من الاحتلال. – نؤكد أن هذا العمل المقاوم البطولي هو جزء من الرد العملي والطبيعي على جرائم العدو في الأقصى واجرامه في مصلى باب الرحمة وتهديدات حكومته الفاشية. — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 24, 2023

وتابعت الحركة في ذات الصدد: “نؤكد أن هذا العمل المقاوم البطولي هو جزء من الرد العملي والطبيعي على جرائم العدو في الأقصى وإجرامه في مصلى باب الرحمة وتهديدات حكومته الفاشية”.

ساعات بعد اقتحام الضفة الغربية

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب الفلسطيني سليمان عايش، اليوم الاثنين، خلال اقتحام مخيم عقبة الجبر في مدينة أريحا بشرق الضفة الغربية.

الشاب الفلسطيني سليمان عايش الذي استشهد برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا فجر اليوم pic.twitter.com/F3oWuNRjBD — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 24, 2023

وأعلن محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل في بيان صحفي “ارتقاء الشاب سليمان عايش متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر”، مضيفًا: “أن جثمانه محتجز لدى الاحتلال”.

كما أصيب 3 آخرون واعتُقل أحدهم خلال اقتحام المخيم، وفقًا للمحافظ، وهو ما أكده أيضاً مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني.

بدوره، قال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت كلّاً من: الجريح إبراهيم علي عثمان حبش، والشقيقين حسام وحسين أيمن حسين فرح.

أسفرت عن إصابة 5 مستوطنين.. صور من مكان عملية الدهس التي غرب القدس المحتلة. pic.twitter.com/RrzWU6Onsy — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 24, 2023

وقامت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، باقتحام مخيم عقبة جبر، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع شبان فلسطينيين، وأطلق الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت، في حين رشق الشبان مركبات الجيش بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

ومنذ ثلاثة أيام، يواصل الجيش الإسرائيلي فرض إجراءات مشددة على مداخل مدينة أريحا، تعيق حركة الفلسطينيين وتنقّلهم.

إطلاق نار في الشيخ جراح قبل أيام

وتأتي هذه العملية بعد أيام من عملية إطلاق نار نفّذها فلسطينيون ضد مستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

حيث نشرت هيئة البث الإسرائيلية، بتاريخ 18 من الشهر الجاري، مقطع فيديو يوثّق لحظة تنفيذ إطلاق نار على مستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

רץ למכונית, יורה מטווח אפס ובורח: תיעוד הפיגוע בירושלים@HGoldich

(צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת) pic.twitter.com/L71fppNmR8 — כאן חדשות (@kann_news) April 18, 2023

وفي وقت سابق من ذات اليوم، أعلنت شرطة الاحتلال إصابة إسرائيليين بجروح جراء تعرضهما لإطلاق نار في حي الشيخ جراح.

وقالت الشرطة إنهما تعرّضا لإطلاق نار وهما داخل مركبتهما، واستمرا في القيادة إلى أن وصلا إلى موقع قريب توجد فيه قوة من الشرطة.

وقد أغلقت قوات الاحتلال المنطقة، وقامت بعمليات بحث وتمشيط، وحاصرت عدة مبانٍ بحثاً عن مطلق النار.

وحاصرت شرطة الاحتلال أحد المباني السكنية في حي الشيخ جراح، حيث تمّ العثور على السلاح الذي استخدمه منفذ إطلاق النار.