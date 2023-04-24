الإثنين, أبريل 24, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدفيديو لعملية القدس.. دهس إسرائيليين في شارع يافا واستشهاد المنفذ
الهدهد

فيديو لعملية القدس.. دهس إسرائيليين في شارع يافا واستشهاد المنفذ

أسفرت العملية إلى الآن عن إصابة 8 إسرائيليين بينهم شخص في حالة حرجة وقد استشهد منفذ العملية بعد تعرضه لطلقات نارية

كتب فهمي الورغمي
دهس إسرائيليين في شارع يافا watanserb.com
دهس إسرائيليين في شارع يافا
- Advertisement -

وطن- كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ما لا يقلّ عن 8 أشخاص إثر تعرضهم لعملية دهس في سوق “محانيه يهودا” في شارع يافا بالقدس، على يد شاب فلسطيني.

وذكرت القناة 13 العبرية، أنّ من بين الجرحى حالةً خطيرة، فيما وصفت حالة اثنين منهم بالمتوسطة.

مُقاوم فلسطيني يُنفذ عملية دهس في القدس

وحسب إفادة وسائل إعلام عبرية، فقد تمّ الإعلان عن استشهاد الشاب الفلسطيني، مُنفذ العملية ضد الإسرائيليين.

وما زالت تفاصيل العملية شحيحة إلى حدّ اللحظة، لكنّ شهود عيان ووسائل إعلام فلسطينية أكدت أنّ مُنفذ العملية قد تنكّر في الزي الحريدي، نسبة إلى جماعة الحريديم اليهودية التي تنتشر بشكل مكثّف في إسرئيل وبخاصة في مدينة القدس.

- Advertisement -

والحريديم هم جماعة من اليهود المتدينين ويعتبرون أصولييّن، حيث يُطبّقون الطقوس الدينية ويعيشون حياتهم اليومية وفق التفاصيل الدقيقة للشريعة اليهودية. كما أنهم من دعاة تطبيق أحكام التوراة في الكيان الإسرائيلي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداوَلة لحظةَ إطلاق السلطات الإسرائيلية، النارَ على الشاب الفلسطيني منفذ عملية القدس وسط حالة من الخوف والرعب تملّكت الصهاينة الذين حضروا عملية الدهس.

يذكر أنه وخلال كلمة له في الحفل القريب من مكان عملية الدهس، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: “هجوم جديد يقع على مقربة منا هذا يذكرنا مرة أخرى بأن “إسرائيل” دومًا ما تواجه الخطر ولن تتردد في صدّه”، على حد زعمه.

إشادة فلسطينية بالعملية

قوبلت عملية الدهس بالقدس التي أسفرت عن إصابة 8 إسرائيليين، أحدهم في حالة حرجة، بمباركة وإشادة فلسطينية واسعة سواء من المجتمع الفلسطيني أو من فصائله المقاوِمة.

إذ “باركت حركة المجاهدين عملية الدهس البطولية في القدس المحتلة التي تثبت أن الثورة والمواجهة بكل أشكالها هي سبيل الخلاص من الاحتلال”، حسب ما نقلت عنها وسائل إعلام فلسطينية.

وتابعت الحركة في ذات الصدد: “نؤكد أن هذا العمل المقاوم البطولي هو جزء من الرد العملي والطبيعي على جرائم العدو في الأقصى وإجرامه في مصلى باب الرحمة وتهديدات حكومته الفاشية”.

ساعات بعد اقتحام الضفة الغربية

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب الفلسطيني سليمان عايش، اليوم الاثنين، خلال اقتحام مخيم عقبة الجبر في مدينة أريحا بشرق الضفة الغربية.

وأعلن محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل في بيان صحفي “ارتقاء الشاب سليمان عايش متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر”، مضيفًا: “أن جثمانه محتجز لدى الاحتلال”.

كما أصيب 3 آخرون واعتُقل أحدهم خلال اقتحام المخيم، وفقًا للمحافظ، وهو ما أكده أيضاً مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني.

بدوره، قال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت كلّاً من: الجريح إبراهيم علي عثمان حبش، والشقيقين حسام وحسين أيمن حسين فرح.

وقامت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، باقتحام مخيم عقبة جبر، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع شبان فلسطينيين، وأطلق الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت، في حين رشق الشبان مركبات الجيش بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

ومنذ ثلاثة أيام، يواصل الجيش الإسرائيلي فرض إجراءات مشددة على مداخل مدينة أريحا، تعيق حركة الفلسطينيين وتنقّلهم.

دهس إسرائيليين في شارع يافا واستشهاد المنفذ
دهس إسرائيليين في شارع يافا واستشهاد المنفذ
دهس إسرائيليين في شارع يافا واستشهاد المنفذ
دهس إسرائيليين في شارع يافا واستشهاد المنفذ

إطلاق نار في الشيخ جراح قبل أيام

وتأتي هذه العملية بعد أيام من عملية إطلاق نار نفّذها فلسطينيون ضد مستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

حيث نشرت هيئة البث الإسرائيلية، بتاريخ 18 من الشهر الجاري، مقطع فيديو يوثّق لحظة تنفيذ إطلاق نار على مستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وفي وقت سابق من ذات اليوم، أعلنت شرطة الاحتلال إصابة إسرائيليين بجروح جراء تعرضهما لإطلاق نار في حي الشيخ جراح.

وقالت الشرطة إنهما تعرّضا لإطلاق نار وهما داخل مركبتهما، واستمرا في القيادة إلى أن وصلا إلى موقع قريب توجد فيه قوة من الشرطة.

وقد أغلقت قوات الاحتلال المنطقة، وقامت بعمليات بحث وتمشيط، وحاصرت عدة مبانٍ بحثاً عن مطلق النار.

وحاصرت شرطة الاحتلال أحد المباني السكنية في حي الشيخ جراح، حيث تمّ العثور على السلاح الذي استخدمه منفذ إطلاق النار.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

رئيس حكومة قطر يفضح محاولة الاحتلال تغيير وضع الأقصى التاريخي والقانوني

الهدهد

تلفزيون قطر داخل بيت صلاح الدين في القدس ومفاجأة سارة لكل العرب (فيديو)

الهدهد

تصرف إنساني من مسحراتي القدس أمام منزل الأسير حمزة أبو ناب (فيديو مؤثر)

الهدهد

خطة إسرائيلية لخنق القدس في شهر رمضان تنذر بتوترات جديدة.. ما فحواها؟

الهدهد

مروان عيسى نائب محمد الضيف يحذر.. وقمة في شرم الشيخ كفرصة أخيرة قبل رمضان!

الهدهد

فيديو استفزازي لاعتداء قوات الاحتلال على فلسطينيات أثناء صلاتهن في الحرم القدسي

الهدهد

فيديو مؤلم يوثق غدر قوات الاحتلال بشاب فلسطيني.. أعطوه الأمان ثم باغتوه

الهدهد

دكتورة إيرانية تتبرع براتبها لعائلة الشهيد خيري علقم سنة كاملة

الهدهد

حفيظ دراجي يحرج المطبعين العرب بعد بيانات التضامن المخزية مع الاحتلال

الهدهد

كويتي يوزع وجبات مجانية على روح الشهيد خيري علقم (فيديو)

الهدهد

هجمات قوية تعطل موقع حماس والحركة تكشف عن الفاعل

الهدهد

عمليات القدس.. مفتي سلطنة عمان يحيي المقاومة الفلسطينية: تستأصل العدو

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

برعاية ابن سلمان.. لقاء محتمل يجمع البرهان وحميدتي في السعودية

شاهد ما فعله عمرو دياب مع “صفصف” نجمة “جعفر العمدة” على الهواء

ابن دونالد ترامب يستفز السودانيين ويفجر غضبهم.. ماذا حدث؟

جورب وحيد بدون زوج في هذه الصورة.. أنت ذكي إذا اكتشفته في 21 ثانية

ابن الفنان محمد قنوع يكسر قلوب المتابعين بعد دفن والده (شاهد)

4 أنواع من الملابس يجب ألا تغسلها أبداََ باستخدام صودا الخبز

طرق بسيطة لتخزين الزنجبيل والثوم طوال الصيف

مصر: سبب الانخفاض المزلزل في تعاطي الموظفين الحكوميين للمخدرات

نجت من كارثة.. لحظة اشتعال محرك طائرة بعد اقتحامه من قبل سرب إوز في الجو (شاهد)

انتخابات تركيا.. أردوغان الذي نجا من الانقلاب قد يرحل دستوريا الآن

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC