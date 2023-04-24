صراع يحسمه المتطرفون.. من يسيطر على التلفزيون الإيراني؟ (تقرير)

- Advertisement -

وطن – لطالما تم الاعتراف بالتلفزيون الحكومي كواحد من أقوى المؤسسات وأكثرها نفوذاً في جمهورية إيران الإسلامية، ومع ذلك، وفي العامين الماضيين، تولى وحيد جليلي ، وهو شخصية متشددة، زمام القيادة مما تسبب في القلق حتى بين المحافظين ، مع هدفه الأساسي لتعزيز أيديولوجية الجمهورية الإسلامية بأكثر الطرق تشددًا وتطرفًا، وفق تقرير لموقع المونيتور.

في عام 2021 ، نشأ صراع على السلطة بين مجموعتين متشابهتين في التفكير من المتشددين والمحافظين يتنافسون للسيطرة على التلفزيون الحكومي. تمتلك شبكة التلفزيون الحكومية احتكارًا كاملًا لخدمات الإذاعة والتلفزيون المحلية ، ولا تترك مجالًا للقنوات البديلة في إيران.

يمنح هذا الاحتكار تأثيرًا كبيرًا للتلفزيون الحكومي ، مما يسمح له بتشكيل السياسات وصياغة آراء المشاهدين إلى حد كبير.

مساع للهيمنة

وفقًا لمسؤول إيراني سابق تحدث إلى المونيتور بشرط عدم الكشف عن هويته ، سعى حسين محمدي ، وهو شخصية بارزة في مكتب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ، إلى الاحتفاظ بالسيطرة على التلفزيون الحكومي داخل دائرته.

ومع ذلك ، فإن دائرة متشددة قوية ناشئة ، بقيادة كبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي ، أحبطت محاولات محمدي. بدعم من مصباح الهدى باقري ، صهر زعيم وشقيق المفاوض النووي الحالي علي باقري كاني، نجح جليلي في هزيمة خطة محمدي لتنصيب عبد الرضا رحماني فضلي وزير الداخلية السابق المعروف بدوره في قتل المئات. من المتظاهرين خلال اضطرابات 2019.

ونتيجة لذلك ، قام المرشد الأعلى بتعيين بيمان جبلي ، الرئيس المتشدد لقناة برس تي في ، الناطقة بلسان اللغة الإنجليزية في الجمهورية الإسلامية، كرئيس للتلفزيون الحكومي. كان جبلي في السابق المتحدث باسم فريق جليلي للمفاوضات النووية خلال محادثات مع الغرب بشأن برنامج إيران النووي.

- Advertisement -

هجوم وتسريب

عندما تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه وبدأت المفاوضات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (JCPOA) ، كان جبلي رئيسًا لقناة برس تي في. لكن مع وصول المحادثات بين فريق التفاوض لوزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف والولايات المتحدة إلى مرحلة مهمة ، بدأت برس تي في تقويض المحادثات بتسريب أخبار حساسة وغير دقيقة. كان هذا لدرجة أن المفاوض السابق عباس عراقجي تحدث بغضب ضد التلفزيون الحكومي.

عند تعيين جبلي ، سارع إلى تنصيب وحيد جليلي ، شقيق سعيد جليلي ، نائبا له في التلفزيون الحكومي.

وبدعم من المتشددين الأقوياء داخل المؤسسة، بدأ وحيد جليلي مشروعه للاستيلاء على التلفزيون الحكومي قبل أربع سنوات. تجرأ على استهداف المؤثر حسين محمدي في وسائل الإعلام علنا ​​، واصفا مسؤول مكتب خامنئي الكبير ودائرته بـ “الجماعة القاسية” بنهج “شبيه بالمافيا”.

استيلاء جليلي على السلطة

في أعقاب هذا الهجوم ، تعرض جليلي لهجمات لفظية من المحافظين والشخصيات المقربة من محمدي. وردا على ذلك ، ألقى إحسان محمد حسنى ، رئيس منظمة الأوج الإعلامية التابعة للحرس الثوري الإسلامي ، بثقله وراء جليلي. قال محمد حسنى مخاطبًا جليلي في سبتمبر 2019: “تحلي بالصبر لبعض الوقت.. لقد نهض الشاب الثوري”.

ووفقًا لمصدر داخل المنظمة، يقود وحيد جليلي تلفزيون الدولة فعليًا ، ويتبعه جبلي. وأضاف المصدر: “تم تعيين جميع القنوات الرئيسية في التلفزيون الحكومي بأمر من تلفزيون الدولة”.

لفهم آراء جليلي، ينبغي على المرء أن يلقي نظرة على قناة عوفوغ ، التي كانت تديرها دائرة جليلي بشكل غير رسمي ، وفقًا لصحيفة فرخيتيغان اليومية المحافظة.

تم إطلاق قناة أفق (الأفق) بشكل غير متوقع من قبل التلفزيون الحكومي في عام 2014. خلال فترة الرئيس المعتدل السابق حسن روحاني (2013-2021) ، شنت القناة حملة عدوانية ضد حكومته والاتفاق النووي لعام 2015 الذي أبرمته مع الولايات المتحدة.

كان موقف القناة صارمًا ضد الإصلاحيين بينما كان يروج بنشاط لوجهات النظر الدينية المتشددة والمتطرفة في إيران. وقد خصص جزءًا كبيرًا من برامجه لتغطية السياسات الإقليمية للحرس الثوري الإيراني ووجوده “المقدس” في سوريا ، في محاولة لحشد الدعم الشعبي. في الواقع ، كانت القناة أيديولوجية بالكامل ، حتى في برامجها الإذاعية الأكثر تسلية.

تغييرات الموظفين

الآن ، وتحت إشراف الرجل الذي يقف وراء عوفوغ ، اعتمدت جميع القنوات التلفزيونية الحكومية نهجًا مشابهًا ، مع التركيز على الرسائل الإيديولوجية بدلاً من الترفيه ، بما في ذلك إنتاج وبث العديد من الأغاني الإيديولوجية عبر قنوات مختلفة. تمت إزالة معظم المذيعين المعتدلين ، مثل إحسان عليخاني وعلي ضياء ، واستبدالهم بمضيفين جدد متدينين ومتشددين يُطلق عليهم “الثوار الشباب”.

لا تقتصر التغييرات على المضيفين، حيث تم أيضًا تهميش العديد من المديرين المستقلين، ويتم تقديم فرصة عمل المسلسلات حصريًا للثوار الشباب. حتى القناة الثالثة للتلفزيون الحكومي، والتي كانت معروفة سابقًا ببرامجها الترفيهية ، حولت تركيزها إلى البرامج “الترفيهية” ذات الموضوعات الدينية.

على سبيل المثال ، لديهم عرض مشابه لـ “America’s Got Talent” مع مدح دينيين كقضاة يختبرون مؤثرين شباب جدد. بالإضافة إلى ذلك ، انطلق مؤخرًا عرض كوميدي احترافي يتضمن آراء أيديولوجية ومتشددة بالكامل، يشارك فيه مغنون وكوميديون “شباب ثوريون” يستهدفون الإصلاحيين وقوى المعارضة. كما زاد عدد المسلسلات التلفزيونية الأمنية والتجسسية.

تم إعداد العديد من الشباب الثوريين الذين يشغلون مناصب في التلفزيون الحكومي من خلال مهرجان عمار للفيلم الشعبي، الذي أسسه ويديره وحيد جليلي. كان المهرجان عمليا ورشة عمل لتنشئة جيل من المخرجين المتشددين و “الثوريين”.

في عام 2014 ، أشاد أمير حسين ثابتي ، وهو مذيع متشدد ، بجليلي لتأسيسه مهرجان عمار السينمائي لأنه مهد الطريق لـ “دخول الثوار إلى منطقة الفن والسينما” و “لم تعد السينما مجالًا حصريًا. للمثقفين “بسبب ذلك.

يحقق جليلي حاليًا أحلامه وأهدافه المثالية من فترة عمله التي امتدت لعقد من الزمن في إدارة مهرجان عمار للفيلم الشعبي. طوال حياته المهنية ، كان جليلي ينتقد بشدة الحد الأدنى من وجود وتمثيل المتشددين والثوار في السينما الإيرانية.

وقال أحد الفائزين بالمهرجان – محمد مهدي خالقي ، الذي ينتج الآن أفلامًا وثائقية للتلفزيون الحكومي – في عام 2021 إن “الهدف الرئيسي لعمار هو تحديد وتعريف الفنانين المهتمين بقضايا الثورة الإسلامية للمجتمع الإعلامي”.

يبدو أن جليلي ، بصفته رئيس مجلس إدارة التلفزيون الحكومي من وراء الكواليس ، اختار بشكل انتقائي جمهور التلفزيون الحكومي ، وخدم حصريًا المتشددين واستبعد جميع المشاهدين الآخرين. إنها الآن لعبة انتظار لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك وما إذا كان خصومه سيتمكنون من إزاحته.