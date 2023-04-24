الإثنين, أبريل 24, 2023
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رياضة

رمضان صبحي وثنائي الأهلي المصري مطلوبين في الدوري السعودي

محمد فاروق: ديانغ وعبد المنعم ورمضان صبحي قريباً في الدوري السعودي

كتب فارس أبو شيحة
الأهلي المصري watanserb.com
الأهلي المصري
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وطن- أكدت تقارير صحفية مصرية، بأن نجم بيراميدز المصري رمضان صبحي، وثنائي نجوم الأهلي المصري مطلوبين في الدوري السعودي الممتاز هذا الصيف.

وقال الصحفي المصري محمد فاروق، في منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك”، ” قريباً رمضان صبحي وديانغ. ومحمد عبد المنعم في الدوري السعودي“.

نجوم الأهلي مطلوبين في الدوري السعودي

وأكد الإعلامي، عن اقتراب 3 لاعبين يلعبون في الدوري المصري الممتاز، من الانتقال إلى الدوري السعودي (روشن)، في سوق انتقالات الصيفية (الميركاتو).

وكانت تقارير مصرية أخرى، قد ربطت اسم رمضان صبحي في الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، في أعقاب رفض غريمه الأهلي عودة اللاعب إلى صفوفه بشكل نهائي.

كما ويعد انتقال ثنائي الأهلي أليو ديانغ ومحمد عبد المنعم، بمثابة صدمة إلى عشاق وجماهير المارد الأحمر في الوقت الراهن. بسبب المستوى والأداء الجديد اللذين يقدمه اللاعبين مع الفريق المصري في الفترة الأخيرة على مستوى الدفاع وخط الوسط.

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نجوم الأهلي المصري
نجوم الأهلي المصري

مواجهة الأهلي والرجاء المغربي

ويستعد فريق الأهلي (المارد الأحمر)، السبت، إلى مواجهة نظيره الرجاء الرياضي المغربي، في منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

محمد عبد المنعم لاعب الأهلي
محمد عبد المنعم لاعب الأهلي

وكان الأهلي المصري قد حقق الفوز على منافسه الرجاء. بهدفين نظيفين دون مقابل، في ذهاب دور الربع النهائي من البطولة القارية الأفريقية على ملعب ( مركب محمد الخامس).

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 53 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط فقط عن الوصيف فيوتشر برصيد 49 نقطة للموسم الحالي.

رمضان صبحي
رمضان صبحي
المصدروطن + محمد فاروق فيس بوك
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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