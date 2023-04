رمضان صبحي وثنائي الأهلي المصري مطلوبين في الدوري السعودي

- Advertisement -

وطن- أكدت تقارير صحفية مصرية، بأن نجم بيراميدز المصري رمضان صبحي، وثنائي نجوم الأهلي المصري مطلوبين في الدوري السعودي الممتاز هذا الصيف.

وقال الصحفي المصري محمد فاروق، في منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك”، ” قريباً رمضان صبحي وديانغ. ومحمد عبد المنعم في الدوري السعودي“.

وأكد الإعلامي، عن اقتراب 3 لاعبين يلعبون في الدوري المصري الممتاز، من الانتقال إلى الدوري السعودي (روشن)، في سوق انتقالات الصيفية (الميركاتو).

وكانت تقارير مصرية أخرى، قد ربطت اسم رمضان صبحي في الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، في أعقاب رفض غريمه الأهلي عودة اللاعب إلى صفوفه بشكل نهائي.

كما ويعد انتقال ثنائي الأهلي أليو ديانغ ومحمد عبد المنعم، بمثابة صدمة إلى عشاق وجماهير المارد الأحمر في الوقت الراهن. بسبب المستوى والأداء الجديد اللذين يقدمه اللاعبين مع الفريق المصري في الفترة الأخيرة على مستوى الدفاع وخط الوسط.

ويستعد فريق الأهلي (المارد الأحمر)، السبت، إلى مواجهة نظيره الرجاء الرياضي المغربي، في منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وكان الأهلي المصري قد حقق الفوز على منافسه الرجاء. بهدفين نظيفين دون مقابل، في ذهاب دور الربع النهائي من البطولة القارية الأفريقية على ملعب ( مركب محمد الخامس).

