دنيا بطمة تكشف كيف تُغيِّر شكلها من داخل عيادة التجميل! (فيديو)

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وطن– لم تعد الفنانة المغربية دنيا بطمة، تخجل من الاعتراف بخضوعها لعمليات تجميل غيرت شكلها بشكل جذري.

بوتكس أيضاً

بل وذهبت دنيا بطمة إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث أصبحت توثق ما تخضع له من إجراءات تجميلية.

فقد نشرت الفنانة المغربية عبر خاصية الستوري في “انستجرام“، سلسلة فيديوهات توثق حقن وجهها بالبوتكس.

وشرحت دنيا بطمة لمتابعيها فائدة حقن حاجبيها وشفتيها بالبوتكس وسط ضحك ومزح مع طبيبتها التجميلية.

واستعرضت دنيا النتيجة على أنغام أغنية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي “ست البنات”.

نفس العملية قبل أسبوعين

وقبل 12 يوم فقط، خضعت دنيا بطمة لنفس الإجراء التجميلي.

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واستعرضت الفنانة المغربية النتيجةَ بفيديو عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، وهي تنظر إلى الكاميرا وتبتسم على أنغام أغنية “طلقة” للفنانة الإماراتية أحلام.

وأشارت دنيا بطمة في تعليقها إلى أنها خضعت لبوتكس في الرموش والحواجب.

بوتكس الحواجب والرموش!

وتعتمد تقنية البوتكس لرفع الحواجب على حقن العضلات في منطقة حول العينين بسم البوتيولينوم أو ما يطلق عليه حقن البوتكس.

وهو إجراء غير جراحي يتميز بقدرته على تحفيز العضلات بين الحاجبين على الارتخاء، مما يساعد على التخلص من الخطوط الدقيقة بين الحاجبين.

كما يساعد على رفع الحاجبين وإعادتهما إلى مكانهما الأصلي قبل ظهور التجاعيد التي يسبّبها التقدم بالسن.

أما بوتكس الرموش، فهو مزيج من العلاجات التي تهدف لرفع الرموش مع قناع الكيراتين، المشابه لذلك المستخدم لفروة الرأس والشعر.

ويمكن خلط هذه العلاجات ببعض الزيوت والأحماض الأمينية المغذية، للمساعدة في تقوية وإصلاح الرموش، ما يجعلها تبدو أقوى وأكثر سمكاً.

طلقة

لذلك اختارت دنيا بطمة أغنية “طلقة“، لاستعراض نتائج هذه العملية الجديدة.

حيث تغزلت الفنانة المغربية بنفسها عبر الأغنية التي تقول كلماتها: “هذه نظرة ولا رصاصة صوبتني.. ربع ساعة جننتني أدبحتني.. ويل قلبي من ضياعه”.

ويعتقد جمهور بطمة أنها أصبحت مهووسة وانحرفت بوصلتها عن الفن. وأصبح جلّ تركيزها على شكلها خوفاً من استعادة ملامحها الحقيقية قبل التجميل.

فالفنانة المغربية من أوائل النجمات اللواتي واكبنَ عمليات التجميل، لدرجة أنها أصبحت شخصاً آخر بعد سنوات من ظهورها الأول في برنامج “ستار أكاديمي“.