دماء أمام الكعبة تثير هلع المعتمرين وتقلق مواقع التواصل.. ما الذي حدث؟! (شاهد)

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وطن – أثار مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التوصل الاجتماعي من صحن المطاف بالحرم المكي، حالة من الجدل، بعد ظهرت حالة من الارتباك بين المعتمرين.

ووفقا للفيديو الذي يبدو أنه تم التقاطه خلال خطبة يوم العيد، مجموعة من المعتمرين وهم يشكلون حلقة دائرية أمام الكعبة لمنع بقية المعتمرين من الوصول للمنطقة التي يحيطون بها.

وبحسب الفيديو، ظهرت بقعا حمراء على رخام صحن المطاف، ما تسبب بحالة من الخوف لدى المتابعين.

ولفت بعض المغردين إلى أن المعتمرين كانوا يحيطون بالمكان بسبب تواجد زجاج مكسور على الأرض.

ناس تقول زجاج مكسور وخايفين احد يدوسه

وناس تقول دم !!

اللي يعرف قصة المقطع يعلمنا#مكة_المكرمة #الحرم_المكي pic.twitter.com/IWB4ypDYvH — وليد العمودي (@WaleedAlshmmari) April 22, 2023

حقيقة ما جرى

من جانبها، كشفت الناشطة السعودية، البتول محمد عبر حسابها في “تويتر“، حقيقة ما جرى، موضحة أن البقع التي ظهرت على الأرض هي دماء نزفت من أحد المعتمرين بعد أن داس بقدميه الحافيتين على “بينسة” شعر كانت واقعة على الارض فأدت لجرحه.

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ونقلت علن أحد المسعفين قوله أن “بنسة” الشعر تسببت بنزول كميه هائله من الدم من قدم المعتمر الذي تم إسعافه.

كما لفتت إلى انتشار دبابيس مخصصة لتثبيت حجاب المعتمرات في صحن المطاف، موضحة أن بعض المعتمرات تطوعن وبدأن بعملية بحث عن الدبابيس التي تسقط من النساء والقيام برفعها.

بنسة شعر دخلت في رجل معتمر

احد المسعفين يقول ان البنسه هاذي تسببت بنزول كميه هائله من الدم من رجله للاسف لكن الحمدلله الرجال بخير

التعليقات كانت مليانه من انه دبابيس حجاب بعض المعتمرات كانت معبيه الارض فصاروا يشيلونها البنات اذا لقوها في الطريق https://t.co/gAoiRzmfTE — ▪️البتول محمد "وسيطة "▪️ (@iherb_4u) April 23, 2023

يشار إلى أنه مع بداية شهر أبريل/نيسان الجاري انتشر مقطع فيديو عن ظهور سائل أحمر غريب في الحرم الكعبة المشرفة بالمملكة العربية السعودية، ما أثار حالة من الجدل.

وانتشرت صور وفيديوهات لـ ساحات الحرم المكي، وهو مغطى بسائل أحمر غريب، حيث ادعى أصحاب تلك الصور والفيديوهات، أن السائل الأحمر الذي وجد في الكعبة المشرفة، هو دم خارج من باطن الأرض، حتى أنهم ربطوا ظهور ذلك الدم بظواهر غريبة سوف تحدث.

أمن المسجد الحرام يكشف الحقيقة

من جانبها، كشفت السلطات السعودية حقيقة ظهور السائل الأحمر في الكعبة المشرفة، حيث كذب أمن المسجد الحرام، في بيان، أمر خروج دماء من باطن الأرض في الكعبة المشرفة، مؤكدا أن تلك الدماء التي ظهرت في الصور، لم تكن خارجة من باطن الأرض، بل كانت نتيجة لإصابة معتمر في ساقه، والذي ترتب عليه تعرضه لجرح ونزيف على الأرض بجانب الكعبة المشرفة.