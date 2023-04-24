الإثنين, أبريل 24, 2023
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الهدهد

دماء أمام الكعبة تثير هلع المعتمرين وتقلق مواقع التواصل.. ما الذي حدث؟! (شاهد)

ناشطون أكدوا تعرض معتمر للإصابة بسبب دخول بنسة شعر في قدمه

كتب باسل النجار
دماء في الحرم المكي watanserb.com
المعتمرون في الحرم المكي يحيطون ببقعة دماء بعد نزف معتمر بسبب إصابته بـ "بنسة" شعر
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وطن – أثار مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التوصل الاجتماعي من صحن المطاف بالحرم المكي، حالة من الجدل، بعد ظهرت حالة من الارتباك بين المعتمرين.

ووفقا للفيديو الذي يبدو أنه تم التقاطه خلال خطبة يوم العيد، مجموعة من المعتمرين وهم يشكلون حلقة دائرية أمام الكعبة لمنع بقية المعتمرين من الوصول للمنطقة التي يحيطون بها.

وبحسب الفيديو، ظهرت بقعا حمراء على رخام صحن المطاف، ما تسبب بحالة من الخوف لدى المتابعين.

ولفت بعض المغردين إلى أن المعتمرين كانوا يحيطون بالمكان بسبب تواجد زجاج مكسور على الأرض.

حقيقة ما جرى

من جانبها، كشفت الناشطة السعودية، البتول محمد عبر حسابها في “تويتر“، حقيقة ما جرى، موضحة أن البقع التي ظهرت على الأرض هي دماء نزفت من أحد المعتمرين بعد أن داس بقدميه الحافيتين على “بينسة” شعر كانت واقعة على الارض فأدت لجرحه.

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ونقلت علن أحد المسعفين قوله أن “بنسة” الشعر تسببت بنزول كميه هائله من الدم من قدم المعتمر الذي تم إسعافه.

كما لفتت إلى انتشار دبابيس مخصصة لتثبيت حجاب المعتمرات في صحن المطاف، موضحة أن بعض المعتمرات تطوعن وبدأن بعملية بحث عن الدبابيس التي تسقط من النساء والقيام برفعها.

يشار إلى أنه مع بداية شهر أبريل/نيسان الجاري انتشر مقطع فيديو عن ظهور سائل أحمر غريب في الحرم الكعبة المشرفة بالمملكة العربية السعودية، ما أثار حالة من الجدل.

وانتشرت صور وفيديوهات لـ ساحات الحرم المكي، وهو مغطى بسائل أحمر غريب، حيث ادعى أصحاب تلك الصور والفيديوهات، أن السائل الأحمر الذي وجد في الكعبة المشرفة، هو دم خارج من باطن الأرض، حتى أنهم ربطوا ظهور ذلك الدم بظواهر غريبة سوف تحدث.

أمن المسجد الحرام يكشف الحقيقة

من جانبها، كشفت السلطات السعودية حقيقة ظهور السائل الأحمر في الكعبة المشرفة، حيث كذب أمن المسجد الحرام، في بيان، أمر خروج دماء من باطن الأرض في الكعبة المشرفة، مؤكدا أن تلك الدماء التي ظهرت في الصور، لم تكن خارجة من باطن الأرض، بل كانت نتيجة لإصابة معتمر في ساقه، والذي ترتب عليه تعرضه لجرح ونزيف على الأرض بجانب الكعبة المشرفة.

إصابة معتمر بجرح في قدمه في الحرم المكي
المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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