الإثنين, أبريل 24, 2023
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خبيرة تكشف..عادات يومية يمكن أن تجعلك مريضََا

منها الإفراط في تناول الطعام

كتب ايمان الباجي
خبيرة تكشف..عادات يومية يمكن أن تجعلك مريضََا watanserb.com
الإفراط في تناول الطعام يمكن أن بجعبك مريضََا
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وطن– كشفت خبيرة التغذية الدكتورة ديكسا بهافسار سافاليا لصحيفة إكسبرس البريطانية عن مجموعة من العادات اليومية التي يمكن أن تؤذي صحتك.

الإفراط في تناول الطعام

من الطريقة التي تأكل بها طعامك حتى وقت ذهابك إلى النوم، أوصت خبير الصحة بتناول الطعام فقط عندما تشعر بالجوع. وإلا فإن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن “يزعج أمعائك ويقلل من التمثيل الغذائي”.

كما قالت الدكتورة سافاليا:”إذا توقفت عن تناول الطعام من الساعة 7 إلى 7:30 مساءً، والنوم مبكرًا، فإن هذا قد يتيح لك فرصة لهضم كل ما أكلته طوال اليوم.”

وأشارت إلى هذا يمكن أن يساعدك على الحفاظ على وزنك ومستويات السكر والطاقة. والأهم من ذلك، قدرة جسمك على امتصاص التغذية من الطعام الذي تتناوله.

الإفراط في تناول الطعام

كما تصر الدكتورة سافاليا على أن “أفضل وقت للنوم هو بحلول الساعة 10 مساءً”.

تعدد المهام

وفقا للدكتورة، يزيد تعدد المهام من الكورتيزول الزائد (هرمون الإجهاد) في الجسم مما يجعلك أكثر عرضة للاضطرابات المناعية.

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حيث قالت:”إن القيام بشيء واحد في وقت واحد يحسن طبيعة عملك ويقلل من التوتر ويجعلك أيضًا تشعر بمزيد من الراحة في نهاية اليوم.”

بينما تنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية الجميع بممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع، تعتقد الدكتور سافاليا أنه يجنب تجنب الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية.

وقالت في هذا السياق:”ممارسة التمارين الرياضية بكثافة يمكن أن تضر بمستويات طاقتك. هناك خطر من اضطرابات النزيف وضيق التنفس والسعال والحمى والعطش المفرط، وحتى القيء.”

وتؤكد الدكتورة على أن الاعتدال هو المفتاح، مضيفة أن التمرين الرياضية لا تزال مهمة للحفاظ على نمط حياة صحي.

والعادات التي يمكن أن تجعلك مريضا هي:
  • الإفراط في تناول الطعام.
  • الأكل بعد فوات الأوان في المساء.
  • للنوم في وقت متأخر من الليل،
  • تعدد المهام.
  • الإفراط في التمرين.

كيف تجعل حياتك صحية؟

توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بمجموعة من الطرق لتقليل خطر الإصابة بالأمراض، مثل السرطان ومرض السكري.

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تتضمن التوصيات اتباع نظام غذائي صحي، والقيام بمزيد من التمارين الرياضية، وعدم التدخين. وإذا كنت تستهلك المشروبات الكحولية، فعليك شربها بصفة معتدلة.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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