الإثنين, أبريل 24, 2023
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جورب وحيد بدون زوج في هذه الصورة.. أنت ذكي إذا اكتشفته في 21 ثانية

في ألعاب وألغاز العقل يجد المشاركون أنفسهم أمام اختبارت ذهنية قد تبدو للوهلة الأولى بسيطة

كتب فهمي الورغمي
جورب وحيد بدون زوج watanserb.com
جورب وحيد بدون زوج
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وطن- في هذه الأحجية الذهنية، يكمن السؤال الرئيسي الذي يجب الإجابه عنه: أين زوج الجوارب الآخر؟ لذلك، يجب عليك التركيز بشكل مكثف ومراجعة قدراتك البصرية لاكتشاف الزوج الغريب المخفي في الصورة.

هل يمكنك العثور الجورب المخفي؟

مرحبًا يا بطل، هل أنت مستعد لبدء التمارين الذهنية؟ ثم المضي قدمًا مع دعابة الدماغ هذه حيث يتعين عليك العثور على الجورب الغريب المخفي بطريقة غير تقليدية.

ستختبر دعابة الدماغ هذه مهاراتك الذهنية مثل قدراتك على الإبداع وقوة الملاحظة خاصتك بدلاً من قدراتك المنطقية وذكائك في المجالات الرياضية.

ونتيجة لهذه الدعابة الذهنية، ستقوي الاتصال بين خلايا الدماغ، وتزيد من خفة الحركة الذهنية لديك، وتساعد في حل مشاكل الذاكرة قصيرة المدى.

هل تستطيع فعلها؟

تتطلب ألعاب الدماغ عقلية لا مثيل لها، إلى جانب الإبداع الاستثنائي والتفكير المنطقي.

على عكس الصورة أعلاه، يجب عليك استخدام قدراتك الذهنية الخاصة وتكثيف تركيزك البصري للعثور على جورب غريب مخفي في الصورة.

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والأحجية بالمناسبة، ليست بهذه الصعوبة، كل ما عليك فعله هو استخدام قوة عقلك دون فقدان أي أدلة.

وهذا التمرين العقلي البسيط سيكشف عن الكثير من المعرفة حول وظيفة وقدرات دماغك.

المسابقة الذهنية هي أحجية تتطلب تفكيرًا إبداعيًا ومنطقيًا.

وبالتالي ستتحسن قدرتك على التفكير واتخاذ القرار مع كل محاولة.

ستساعد لعبة الدماغ أيضًا في حل المشكلات الأكبر وتطوير الحدس النقدي لديك.

لديك 21 ثانية فقط لإنهاء هذا التمرين الذهني.

تظهر الصورة، المأخوذة عن موقع “JagranJosh” ما مجموعه 23 من الجوارب.

جورب وحيد بدون زوج في هذه الصورة
جورب وحيد بدون زوج في هذه الصورة

مهمتك هي العثور على جورب غريب مخفي في الصورة، والغريب هنا يعني واحد بدون زوج.

الآن، قسّم الصورة إلى صفوف وأعمدة، واستخدم مهاراتك مثل التفكير المنطقي، وقوة الملاحظة، والقدرات الأخرى لحل هذا التمرين العقلي.

هل تعلم؟

أنه حوالي عام 1500 قبل الميلاد، تم اكتشاف أقدم الجوارب المحبوكة في جوتلاند، والتي تعد اليوم جزءًا من الدنمارك.

وبعده حوالي عام 500 بعد الميلاد، تم اكتشاف الجوارب الأولى في المقابر المصرية في أنتينوي.

وقد كانت الجوارب ذات يوم عنصرًا فاخرًا مخصصًا للأثرياء فقط.

في الماضي، كان يتم استخدام الجلد أو شعر الحيوانات غير اللامع في صناعة الجوارب.

ظهرت أول جوارب منسوجة آليًا في الجزء الأخير من القرن السادس عشر.

تم إنتاج كل من الجوارب المحبوكة يدويًا والجوارب المحبوكة آليًا حتى القرن التاسع عشر، وكانت العملية الأخيرة أكثر شيوعًا في تلك الحقبة.

والآن بالعودة إلى الصورة

أنا متأكد من أنك انتهيت!

كان ذلك سهلا، أليس كذلك؟

ولكن إذا كنت لا تزال تعاني من الإجابة، فيرجى إلقاء نظرة على الصورة أدناه للتعرف على الجورب الغريب المخبأ في الصورة.

هذا هو الجورب الوحيد بدون زوج. جميع الجوارب الأخرى لها أزواج في الصورة.

جورب وحيد بدون زوج في هذه الصورة
جورب وحيد بدون زوج في هذه الصورة
المصدرموقع JagranJosh، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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