تأكد مقتله.. صور محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

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وطن- أكدت وزارة الخارجية المصرية مقتل الاستاذ “محمد الغراوي” مساعد الملحق الإداري في السفارة المصرية بالخرطوم، بعد أن نفت في وقت سابق صحة الخبر الذي شغل المصريين، الاثنين.

تفاصيل مقتل محمد الغراوي أثناء توجهه للسفارة المصرية بالخرطوم

ونعت الخارجية المصرية في منشور على صفحتها الرسمية في “فيسبوك“، “شهيد الواجب السيد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم.”

وتابع بيان النعي:”الذى استشهد اليوم الإثنين ٢٤ إبريل الجارى خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.”

وكانت وزارة الخارجية المصرية نفت في وقت سابق من هذا اليوم مقتل مساعد الملحق العسكري، وأكدت سلامة جميع أعضاء السفارة المصرية في الخرطوم السودان، لتعود وتؤكد الآن خبر مقتله.

ولم تلبث الخارجية المصرية أن أكدت الخبر فيما بعد مؤكدة مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم.

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كما أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عبر الحساب الرسمي على تويتر، خبر مقتل محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم.

الجيش السوداني أعلن مقتله بنيران الدعم السريع

وكانت وسائل إعلام سودانية قالت إن الجيش السوداني أعلن مقتل «محمد الحسين محمد الغراوي» مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم، بطلق ناري على يد قوات الدعم السريع أثناء مروره بسيارته بالطريق العام بشارع السيد عبد الرحمن.

🔴 عاجل #الجيش_السوداني يعلن استشهاد مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم محمد الحسين محمد الراوي بنيران #الدعم_السريع أثناء مروره بسيارته بالطريق العام في الخرطوم. pic.twitter.com/T9OHnYTfrN — Mohammed Magdy (@DMagdy92) April 24, 2023

وأوضح بيان الجيش الذي يقوده عبدالفتاح البرهان، أن محمد الغرواي كان “يستقل عربة فورتشنر باللوحة ١٣٢ هيئة دبلوماسية واسمه الكامل محمد حسين محمد الغراوي.”

ودعت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد، رعاياها خارج العاصمة السودانية، الخرطوم إلى التوجه إلى أقرب موقع لهم من بين بورتسودان ووادي حلفا وذلك تمهيدا لعمليات إجلائهم.

وقالت الوزارة في منشور على حسابها في “فيسبوك“: “في إطار المتابعة المكثفة لأجهزة الدولة المصرية والمعلومات الواردة بشأن تطورات الأزمة السودانية، تدعو وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيداً لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة.”

وفي وقت سابق صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه في اطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم ٢٤ إبريل الجارى إجلاء ١٣٤ مواطناً مصرياً بالسودان عبر الإجلاء الجوي و٣٣٤ مواطناً من خلال الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأضاف أن السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتا الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، يواصلون التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى ٩٠٤ مواطناً منذ بدء خطة الإجلاء.

إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين

ويوم أمس، الأحد، أكد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة أجلت مئات الموظفين وعائلاتهم من الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.

وكرر أنطونيو غوتيريش دعواته إلى وقف إطلاق النار للسماح للمدنيين بالهروب من المناطق المتضررة من الاشتباكات.

وأضاف المتحدث وفق وسائل إعلام غربية، أن الأمم المتحدة ستواصل عملها مع الموظفين داخل البلاد وخارجها. وأكدت المنظمة الدولية بقاء رئيس بعثتها، فولكر بيرثيس، في السودان في الوقت الحالي.

ويتم إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين من السودان عن طريق الطرق البرية والجو والبحر.

ويعد المطار الرئيسي في العاصمة السودانية الخرطوم موقع القتال الشديد، وهو يخضع حاليا لسيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش.

ويتم بعض عمليات الإجلاء أيضا من ميناء بورتسودان الواقع على البحر الأحمر على بعد 850 كيلومترا بالسيارة من الخرطوم.