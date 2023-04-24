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رياضة

بمشاركة رونالدو.. النصر يفشل في الوصول إلى نهائي كأس الملك بعد الخسارة أمام الوحدة (فيديو)

الوحدة يبلغ نهائي كأس الملك السعودي لأول مرة على حساب النصر منذ 53 عاماً

كتب فارس أبو شيحة
فوز الوحدة على النصر في كأس الملك السعودي watanserb.com
فوز الوحدة على النصر في كأس الملك السعودي
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وطن- حرم نادي النصر من جديد من الوصول إلى نهائي كأس الملك السعودي، بعد الخسارة بهدف نظيف دون مقابل أمام الوحدة، بمشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل فريق الوحدة هدف الفوز الوحيد داخل مرمى شباك النصر السعودي، عند الدقيقة ال23 عن طريق اللاعب جان دافيد بوغال.

مباراة النصر والوحدة في كأس الملك السعودي

وسيلتقي فريق الوحدة أمام نظيره الهلال (الزعيم الآسيوي)، في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشرفين (كأس الملك)، للمنافسة على لقب البطولة المحلية.

فوز الوحدة على النصر
فوز الوحدة على النصر

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق الوحدة عبد الله الحافظ بالبطاقة الحمراء، في الدقيقة ال53، عقب إشهار حكم المباراة في وجه اللاعب. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وتعد المرة الأولى التي يصل فيها فريق الوحدة إلى نهائي كأس الملك السعودي، منذ نحو 53 عاماً من الآن، بعد فوزه على النصر السعودي بهدف وحيد دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين في دور النصف النهائي.

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النصر والموسم الصفري

وودع البرتغالي رونالدو لاعب النصر السعودي، البطولة الثانية المحلية. بعد كأس السوبر السعودي، بعد الخسارة أمام اتحاد جدة الذي توج بها هذا الموسم في دور النصف النهائي.

كما ويقترب النصر من الخروج بموسم صفري من الألقاب هذا الموسم، بعد خروجه من فشله في بطولتين محليتين، بالإضافة إلى ابتعاده على صدارة ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وسيلتقي النصر أمام نظيره الرائد، الجمعة، في منافسات الجولة ال24 من الدوري السعودي (روشن).

رونالدو لاعب النصر السعودي
رونالدو لاعب النصر السعودي

يذكر بأن فريق النصر يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي. برصيد 53 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن المتصدر اتحاد جدة برصيد 56 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + النصر تويتر + الوحدة تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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