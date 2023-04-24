بمشاركة رونالدو.. النصر يفشل في الوصول إلى نهائي كأس الملك بعد الخسارة أمام الوحدة (فيديو)

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وطن- حرم نادي النصر من جديد من الوصول إلى نهائي كأس الملك السعودي، بعد الخسارة بهدف نظيف دون مقابل أمام الوحدة، بمشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل فريق الوحدة هدف الفوز الوحيد داخل مرمى شباك النصر السعودي، عند الدقيقة ال23 عن طريق اللاعب جان دافيد بوغال.

مباراة النصر والوحدة في كأس الملك السعودي

وسيلتقي فريق الوحدة أمام نظيره الهلال (الزعيم الآسيوي)، في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشرفين (كأس الملك)، للمنافسة على لقب البطولة المحلية.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق الوحدة عبد الله الحافظ بالبطاقة الحمراء، في الدقيقة ال53، عقب إشهار حكم المباراة في وجه اللاعب. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وتعد المرة الأولى التي يصل فيها فريق الوحدة إلى نهائي كأس الملك السعودي، منذ نحو 53 عاماً من الآن، بعد فوزه على النصر السعودي بهدف وحيد دون مقابل، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين في دور النصف النهائي.

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النصر والموسم الصفري

وودع البرتغالي رونالدو لاعب النصر السعودي، البطولة الثانية المحلية. بعد كأس السوبر السعودي، بعد الخسارة أمام اتحاد جدة الذي توج بها هذا الموسم في دور النصف النهائي.

رد فعل رونالدو بعد هدف الوحدة الأول!🙄#الوحدة_النصر pic.twitter.com/wY5OErgE6A — GOAL Arabia (@GoalAR) April 24, 2023

كما ويقترب النصر من الخروج بموسم صفري من الألقاب هذا الموسم، بعد خروجه من فشله في بطولتين محليتين، بالإضافة إلى ابتعاده على صدارة ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وسيلتقي النصر أمام نظيره الرائد، الجمعة، في منافسات الجولة ال24 من الدوري السعودي (روشن).

يذكر بأن فريق النصر يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي. برصيد 53 نقطة، كما وبفارق 3 نقاط عن المتصدر اتحاد جدة برصيد 56 نقطة للموسم الجاري.