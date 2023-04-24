الإثنين, أبريل 24, 2023
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حياتنا

“بسبب رائحة الزوج”.. زواج خليجية من رجل أعمال مليونير ينتهي بالطلاق (فيديو)

صانعة محتوى خليجية روت أن صديقتها عندما حدثت زوجها للمرة الثانية عن رائحته الكريهة خرج من المنزل وأرسل لها ورقة الطلاق

كتب خالد الأحمد
زواج خليجية من رجل أعمال مليونير ينتهي بالطلاق watanserb.com
زواج خليجية من رجل أعمال مليونير ينتهي بالطلاق
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وطن- تشتكي بعض الزوجات من عدم النظافة الشخصية، أو انبعاث رائحة كريهة من شريك العمر ناتجة عن عدم الاستحمام أو التعرق، وكثيراً ما تؤدي هذه المشكلات إلى الطلاق أو المشاكل العائلية.

واقعة طلاق بسبب رائحة الزوج

وفي هذا السياق روت صانعة محتوى خليجية، أن صديقة لها تزوجت العام الماضي من رجل أعمال ثري وكانت تعيش في حالة مادية ممتازة.

ولكنه كما روت لها “لا يهتم بنظافته ورائحته كريهة وتحدثت معه أكثر من مرة وفي المرة الأولى غضب منها وسافر وهجرها.”

وتابعت متحدثة عن رجل الأعمال المذكور وكيف يعقد اجتماعاته مع موظفيه أو شركائه ويلتقي بالناس، وهو لا يهتم برائحته ونظافته الشخصية.

وأضافت أن بعض رجال الأعمال يضعون عطوراً لا يقل ثمنها عن الألف أو ألفي ريال ويظلون نظيفين ورائحتهم “تلق” -حسب تعبيرها-

وتساءلت:” ما هو السر؟ هل هو اعتاد على رائحته أم العلة في زوجته الأولى التي لم تهتم بهذا الأمر منذ البداية.”

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وأوضحت السيدة المتحدثة في المقطع الذي لاقى تفاعلا كبيرا أن “بعض الأشخاص لانشغالهم بأعمالهم قد يهملون أنفسهم وعلى المرأة أن تنتبه وتنبههم.”

وروت أن صديقتها عندما حدثت زوجها في المرة الثانية عن رائحته خرج من المنزل وأرسل لها ورقة الطلاق.

واقعة طلاق بسبب رائحة الزوج
واقعة طلاق بسبب رائحة الزوج

رهاب الاستحمام

واستدركت أن بعض الرجال فيهم ” فداغة”، مضيفة أن الشخص يستمتع بنظافة نفسه حتى ولم يخرج من المنزل أو يقابل الآخرين.

و”فداغَة” كلمة سعودية دارجة جنوبية الأصل، وعبارة عمّا يُعانيه الشخص من الغباء والحُمق.

ووفق موسوعات طبية “يعاني الأشخاص المصابون برهاب الاستحمام من الخوف بمجرد تخيل عملية الاستحمام، ولا يعدّ هذا الخوف حقيقي بل هو موجود داخل العقل فقط”.

وغالبًا ما يُصاب الأشخاص من أعمار 7-11 عام برهاب الاستحمام إذ يقوم هؤلاء الأشخاص بتجنب الاستحمام بشتى الطرق بحيث تُسبب لهم هذه العملية الخوف والقلق الشديدين.

المصدريوتيوب، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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